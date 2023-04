Un alcalde zamorano prepara un concierto solidario para la Culebra con Dani Martín y Rulo y la Contrabanda

El alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros, está organizando un concierto solidario en favor de los damnificados por los devastadores incendios en la Sierra de la Culebra del pasado verano, y que también afectaron a este municipio y a las localidades que de él dependen, Boya, Las Torres de Aliste, Pobladura de Aliste y San Pedro de las Herrerías.

Este show benéfico contará, previsiblemente, con las actuaciones de Dani Martín y Rulo y la Contrabanda. Dos artistas muy conocidos del panorama nacional que han expresado su voluntad de querer participar en el evento sin cobrar caché. Cabe recordar que el cantante cántabro guarda una estrecha relación con Zamora. No en vano, los inicios de la Contrabanda se forjaron en un conocido bar de la capital, el desaparecido Pub43.

Así se lo ha relatado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Roberto Mahíde, que pretende que este concierto benéfico se organice con la participación solidaria también de la parte de producción y sonido. Por ahora cuenta con el compromiso de la empresa de sonido zamorana Galende; y se encuentra en negociaciones con una empresa de producción salmantina que organice el evento.

La idea de Roberto Cisneros, en colaboración con la asociación La Culebra no se calla, es cobrar una entrada solidaria de cinco euros y que la recaudación que se obtenga en las barras del evento se destine también a ayudar a los afectados por los fuegos. "El único coste que pretendemos asumir es el seguro de responsabilidad civil y la seguridad privada", explica.

Un concierto con dos importantes cantantes españoles que el alcalde de Mahíde tiene previsto que actúen en una finca de su propiedad con cuatro hectáreas de terreno. Espacio más que suficiente para albergar a miles de personas en una fecha que podría ser cercana al mes de julio, pero que Roberto Cisneros aún tiene que cerrar en acuerdo con las agendas de ambos artistas. La previsión es reunirse pasada la Semana Santa para confirmar todos los detalles.

Esta no sería la primera vez que Rulo y Dani Martín unirían fuerzas por una causa solidaria. Y es que el pasado día de Reyes de 2020, Rulo actuó en su ciudad natal, Reinosa, para recaudar fondos para los afectados de las inundaciones que había sufrido el municipio cántabro; y donde Dani Martín le acompañó.

Polémica

Una noticia que llega tras la polémica sucitada por el otro concierto solidario organizado por la Junta de Castilla y León para el próximo 3 de junio en Villardeciervos; y que contará con las actuaciones de Fangoria y Marlon.

Un show que no ha gustado nada a los vecinos de la zona, asociaciones y usuarios de redes sociales por toda la provincia, que no comparten la idea del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de invertir 160.000 euros en un macroconcierto que no servirá para recaudar fondos, sino que será "una compensación moral del daño emocional que han sufrido", como explicaba el día de la presentación oficial del evento.

