El único artista zamorano en el concierto solidario de la Sierra de la Culebra abandona el cartel del evento

La banda zamorana Markfeel ha anunciado su desvinculación del concierto solidario que se va a celebrar en la Sierra de la Culebra junto a Fangoria, Marlon y el DJ Fonsi Nieto, organizado por la Junta de Castilla y León, para el próximo 3 de junio. En un comunicado emitido por el grupo, han expresado su descontento con el evento, que según ellos, "se ha convertido en algo muy distinto de lo que apuntaba a ser".

Markfeel también ha aludido a las "mentiras" que se han difundido sobre la banda tras conocerse su participación inicial en el evento, que tendrá un coste de 160.000 euros y donde no se cobrará entrada para recaudar fondos. Aunque no han especificado cuáles son estas falsedades, han dejado claro que no van a pronunciarse al respecto.

Cabe recordar que el pasado jueves, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, acudía a Zamora para presentar este concierto solidario en el Museo Etnográfico de Castilla y León, ubicado en la capital zamorana. Allí, Gallardo explicaba que el objetivo del festival no era recaudar dinero para los afectados por los fuegos en la zona, sino ofrecerles "una compensación moral del daño emocional que han sufrido".

"Un complemento" de la labor "ya cumplida" de la Junta de Castilla y León con los afectados por los incendios forestales de Zamora, explicaba, y donde también se pretende atraer turistas a la zona afectada y así generar riqueza con el gasto que puedan hacer en los negocios del entorno.

Una idea que ha generado críticas entre los vecinos de la zona, redes sociales y partidos políticos, que han expresado su descontento por la propuesta del Gobierno Autonómico.

