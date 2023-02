El enviado de Arabia Saudí a Salamanca: "Las familias árabes a las que represento son como hermanos, y los están poniendo a parir"

El director ejecutivo de Inversiones Internacionales de Fnon Trading Company, Luis Miguel López Negro -por cierto, natural de Valladolid-, firmó en nombre del presidente del Consejo de Administración, Amín Mohammed Al-Jafri, un acuerdo para adquirir parte de las acciones de Salamanca Peace City World Company, durante el congreso celebrado del 23 al 27 de enero de 2023 en Salamanca.

El Español Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con López Negro para que explique este acuerdo y, de paso, ofrezca su opinión sobre todas las dudas que está suscitando este proyecto para la ciudad del Tormes. A este respecto deja claro que "es cierto que existen empresas de Arabia Saudí que están interesadas en invertir en Salamanca, dentro del proyecto que elaborará Peace City Word". Un hecho que ya quedó reflejado en la prensa de Arabia Saudí, concretamente en un diario que "allí tiene la consideración del New Yorker, del que ya informó en exclusiva este diario. [La prensa saudí y la televisión iraquí informan de los acuerdos de inversión firmados en el Congreso Peace City World de Salamanca]

El grupo de empresas que dirige Luis Miguel López Negro "tiene un montón de directores, de la que yo soy responsable de todos los negocios globales, por eso, mi cargo es el de 'chief global Officer'. Por ello, cualquier cosa que se haga en el país o en cualquier país del mundo, sea Angola, Turquía o Salamanca, soy el portavoz, el interlocutor y el que va a firmar. Con permiso, evidentemente, de mis homólogos y de mis jefes de los países árabes que represento, concretamente a dos familias de las inversoras más importantes de Arabia Saudí".

López Negro reitera a este diario que "hemos comprado acciones de Peace City World Salamanca. Es más, hemos puesto dinero para que este proyecto empiece a tener vida, para que empecemos ya. Por eso, hemos hablado con los alcaldes de los municipios para alcanzar acuerdos con ellos. O sea, los primeros pasos para construir una nueva ciudad".

Preguntado por la cantidad que se ha puesto en esa compra de acciones, asegura, "si el dinero fuera mío, no tendría problema, pero por respeto a mi organización y a quien represento mejor no decirlo. Además, son ya 50 años los que llevamos de relación con esos inversores, que comenzó con los padres y ahora con los hijos de esas importantes empresas árabes. Con los primeros empecé a inundar su país de productos españoles. Unos inversores que lo único que han realizado es hacer cosas buenas para España en general".

Una larga trayectoria económica en exportación

El director ejecutivo de Inversiones Internacionales de Fnon Trading Company, Luis Miguel López Negro, en la recepción del alcalde de Salamanca

Explica que su relación comenzó en el año 76 y duró hasta principios de los 80 con el Instituto Nacional de Fomento a la Exportación, "ahora se llama ICEX España Exportación e Inversiones, que ayuda a las empresas ofreciendo programas de información, formación, promoción y apoyo para su internacionalización". Desde esos años, apunta, "fui abriendo mercados de muchos productos que se fabricaban en cualquier parte de España, donde también teníamos la colaboración del presidente de la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores, así como de otras muchas fábricas importantísimas, de primera categoría en España".



Este periódico se interesa, tal como se ha dicho, escrito y comentado, de que este proyecto es un bluf. Luis Miguel López Negro dice categórico que "eso es mentira. Lo que están consiguiendo todos los que dicen eso es desinformar y perjudicar la imagen de Salamanca. He leído comentarios de algunas noticias y dijo, madre mía!, se me pusieron los pelos de punta. ¿Pero qué están diciendo? Pero, por desgracia, esto es mi país, esto es España, no la que yo he vendido a lo largo y ancho del planeta. He viajado mucho, he abierto fábricas, y aquí estamos así".

Interrogado también si garantiza el proyecto para Salamanca, asegura que "garantiza la seriedad y honestidad de todos los árabes que yo conozco y que están en el proyecto. No quita que habrá algún jeta, como los hay en Salamanca, que se quiera aprovechar y diga lo que no se dice por el resto del mundo".

A este respecto, el director ejecutivo de Inversiones Internacionales de Fnon Trading Company, Luis Miguel López Negro, quiere decir a la sociedad salmantina que "si pierden esta oportunidad habrán ido contra todo lo que he luchado durante casi 50 años. Desde el año 76 cuando comencé las relaciones con los países árabes, recién salido de la Universidad de Deusto con la carrera de Económicas, y porque hablaba inglés y francés en aquellos tiempos. Y, así, me contrataron las grandes empresas para que defendiera sus intereses y, de paso, crear empleo en España".

Explica López Negro que han sido "miles y miles de millones, antes de pesetas ahora en euros y dólares, que yo he logrado exportar y las fábricas que he abierto desde Pekín a Shanghai, como en América Latina en Venezuela y Colombia, o desde Francia o Estados Unidos, habiendo conquistado también Oriente Medio. Con esto lo he dicho todo, esas familias árabes que represento son como hermanos. Ellos adoran España, se han comprado chalés y pisos por todo el Mediterráneo, porque España ya está vendida. Y, ahora, voy a mi tierra, porque soy vallisoletano de nacimiento, y me encuentro con unos castellanos que están poniendo a parir a los árabes".

Además, añade, "intenta ayudar a tu gente, a nuestros castellanos diciendo la verdad. Hay miles y miles, docenas de miles de puestos de trabajo y habitantes nuevos, porque Castilla y León se está despoblando, que somos cuatro gatos siendo la mayor Comunidad de España en extensión y no tenemos más que 2,4 millones de habitantes, que cualquier barrio de una gran ciudad los tiene, por favor. Y muchos, en vez de estar trabajando para sacar adelante nuestra tierra y a nuestra gente y a nuestras familias, lo que hacen es criticar e insultar a los que vienen a ayudarnos. Eso es lo que tengo que decir".

