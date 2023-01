Chabela De la Torre pide "responsabilidades a quienes antepusieron sus intereses personales a los de la militancia"

La concejala de Santa Marta de Tormes y exvicepresidenta de la Diputación de Salamanca, Chabela de la Torre, una de las afiliadas del PP que firmó la denuncia para que la Justicia convocara el congreso del Partido Popular en Salamanca, afirma, conocido el auto que "la razón sólo tiene un camino. Y ahora nos avala no solo la razón, sino también la justicia".

De la Torre explica a El Español - Noticias de Castilla y León que "tras una espera de casi dos años, los afiliados del PP de Salamanca podremos elegir a nuestro presidente. Y no porque la actual dirección o gestora o como quieran llamarlo lo haya decidido, sino porque una jueza, con mucha valentía, lo ha impuesto".

"Nunca pensamos que se pudiera llegar a este punto. Es como si llegara el momento de las elecciones generales y Sánchez no las convocara, y siguiera sin convocarlas dos años después, hasta que un juez le obligue a hacerlo. Esta situación es tan irracional como la que nos ha tocado vivir al Partido Popular de Salamanca", se lamenta.

Responde a este diario que "si me preguntas qué sentimos, te diré que una mezcla de alegría y tristeza. No podemos sentirnos del todo satisfechos con la decisión judicial, porque pesa más la decepción. Decepción de que haya tenido que ser la justicia la que imponga el cumplimiento de nuestros estatutos. Las normas están para cumplirlas, y esto se aplica a todos no solo a unos cuantos".

Asumir responsabilidades

Chabela de la Torres señala a todos "aquellos que han permitido que esto ocurra, que han dejado que las cosas lleguen hasta el extremo de que nuestro presidente nacional estuviera citado a declarar en un juzgado, ahora tendrán que asumir su responsabilidad. Porque el Partido Popular es un partido demócrata, por encima de intereses personales. Y porque ser demócrata solo de puertas para fuera no es suficiente, también hay que serlo en casa".

Asegura que "este camino lo emprendimos por el bien del partido, por el bien de todos sus afiliados, y de tantos alcaldes y concejales que se dejan la piel representando a unas siglas que deben estar a la altura. Porque un partido político, como la mujer del César, no solo tiene que ser honrado, sino también parecerlo".

A partir de ahora, dice, "por el bien del partido y porque necesitamos un partido fuerte para encarar las próximas elecciones, deseamos que el congreso se celebre en la más absoluta normalidad, y que los afiliados puedan elegir por fin libremente a su nuevo presidente".

Finalmente espera que "todos sepamos apreciar y disfrutar este triunfo de la democracia y de la libertad de los afiliados del Partido Popular de Salamanca".

