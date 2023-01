Carbayo advierte de que organizar el congreso del PP con las elecciones "es complejo"

Carlos García Carbayo, presidente de la gestora del PP de Salamanca nombrada recientemente por Fernández Mañueco, deja caer que "el congreso del PP pueda convocarse en un plazo razonable". Cuando, en cambio, el propio auto del Juzgado número 5 de Salamanca, advierte de que deberá convocarse en un plazo de 45 días.

Que el congreso del PP de Salamanca y las elecciones municipales del 28 de mayo, casi coincidan en el tiempo es un "asunto complejo y dificultoso", pero no dice el alcalde las razones esgrimidas en el auto de la magistrada, cuando indica que "no ha habido razones objetivas para no convocarse en tiempo y forma".

Siguiendo la línea expuesta esta mañana por el presidente del PP de Castilla y León, Carbayo asegura que serán los servicios jurídicos del PP, "los que tengan que tomar una decisión al respecto”, afirmó García Carbayo, en declaraciones recogidas por Ical. El presidente de la gestora también reconoce que habrá de convocarse "sí o sí, como indica el Juzgado número 5 de Salamanca".

No obstante, García Carbayo dijo que de las tres funciones de la gestora, "la principal ahora son las elecciones, aunque el congreso será convocado en un plazo razonables". Y volvió a asegura que "el proceso congresual es complejo y de dificultad".









