"Hay ganas de hacer turismo en Salamanca. Rozamos la ocupación completa en Semana Santa"

La ciudad de Salamanca se prepara para recibir a decenas de miles de turistas que, tras dos años de pandemia, buscan una Semana Santa de ocio y vacaciones. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, se muestra muy optimista con las posibilidades económicas que se abren para el sector del turismo y los servicios, con expectativas de cifras "prepandemia".

Concejal, ¿cómo se presenta la Semana Santa de Salamanca este año postcovid?

Con muchísima ilusión. Por fin podemos celebrar la Semana Santa en la calle, porque el año anterior no pudieron salir las procesiones a desfilar, aunque sí lo vivieron los cofrades en la intimidad. Y este año por las calles de Salamanca podemos ver el paso de las procesiones. Tenemos una altísima ocupación turística para esta Semana Santa en la ciudad de Salamanca. Hay ganas por venir a hacer turismo a Salamanca.

¿Se puede hacer un cálculo aproximado de esa ocupación hoy? Con el conocimiento que tengo, prácticamente está completa. Tendremos una ocupación altísima.

¿En qué colabora el Ayuntamiento de Salamanca en la Semana Santa? En muchísimas cosas, ya que trabajan diferentes concejalías de forma transversal, como son Policía, Cultura y Turismo, junto a la Junta de Cofradías y con todas las 18 cofradías que hay en Salamanca. Se trabaja mucho en organizar el recorrido de las procesiones, cortar calles, hacer preparativos. En resumen, hay que adaptar la ciudad para celebrar la Semana Santa.

Desde su punto de vista, ¿en qué se diferencia la Semana Santa de Salamanca de otras ciudades?

Salamanca siempre tuvo un papel importante en la evolución de la humanidad, como el humanismo con los primeros derechos humanos, el misticismo del Siglo de Oro español que tuvo su centro en la Salamanca cristiana, época de donde proceden la mayor parte de las procesiones de Salamanca. Por ello, tiene un marco espiritual y un marco patrimonial que no tienen otras ciudades. Es una Semana Santa en la que hay muchos jóvenes, por lo que está más viva que nunca. Además, el turismo va asociado a la Semana Santa de Salamanca. La ciudad, Patrimonio de la Humanidad, tiene la parte de piedra y tiene una parte intangible que no puedes tocar, pero que respiras en cada plaza, en la calle, de que siempre a lo largo de la historia ha pasado algo. Esa forma de entender el mundo, no hacia fuera, sino hacia dentro, lo dan pocas ciudades como Salamanca.

Fernando castaño, si se quedase con algún momento de la Semana Santa, ¿con cuál lo haría?

Me gusta el Domingo de Ramos. Es la parte festiva y, además, es cuando todo estamos en que todo va a pasar, pero todavía no ha pasado. A mí el momento más trascendente me parece el del Monte de los Olivos, cuando Jesús es consciente de lo que se le viene encima, pero todavía puede salir corriendo. Imagínate esa sensación que debía de tener de profunda tristeza, esa sensación a la vez de saber que puedes escapar, pero a la vez sabes que tienes que aceptar ese destino. Me parece un momento absolutamente mágico. Es el momento en que celebras la alegría, pero sabiendo todo lo que va a ocurrir después, tanto la Pasión como luego la Resurrección. Es como la fuerza de la primavera, cuando todo va a surgir y luego ya termina surgiendo.

¿Qué aconsejaría el concejal de Turismo a alguien que tenga dudas de acudir en Semana Santa a Salamanca?

Que va a poder percibir otras cosas que no hay en otras ciudades. Le aconsejo que si quiere un plus, algo más que no es tangible, en Salamanca lo puede encontrar. Además de su patrimonio y su gastronomía.

Gran importancia para los visitantes que Salamanca tenga una gastronomía de primer nivel, como ha quedado patente en Madrid Fusión.

Por el estand de Salamanca de Madrid Fusión pasaron cocineros de primer nivel, estudiantes de hostelería y muchos curiosos. Siempre estaba lleno. El interés por Salamanca era continuo, y lo manifestaban todos los que ya habían visitado Salamanca. Ponían en valor precisamente ese alto valor gastronómico de Salamanca y su provincia, en el que se juntan recetas de nuestra abuela con las nuevas tendencias.

¿Algo más?

Estoy muy satisfecho como concejal de Turismo. Quién me iba a decir que la principal novedad que iba a sacar en relación con la Semana Santa, es que iba a haber Semana Santa. Estoy deseoso de vivir ese momento.

