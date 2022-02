La cantante María Toledo ofrecerá un concierto el 23 de abril en el Teatro Liceo

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá, el próximo 23 de abril, un concierto de María Toledo, icono del flamenco actual y la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano.

Tal como lo explica la artista, “en la intimidad de mi habitación, cuando me quedaba a solas con mi piano y acababa de estudiar lo que me habían mandado en el conservatorio -estudios de Chopin, preludios y fugas de Bach- me preguntaba: ¿Qué pasaría si tocase acordes flamencos, acompañándome a mí misma? Recuerdo que ahí empezó todo. Ese día, sin darme cuenta, estaba iniciando mi propio camino. Siendo una niña, comencé a buscar la música que me ayudaba a llenar mi alma y, al mismo tiempo, tenía claro que necesitaba mi sello personal. Para ello, indagué en todos los sonidos que se cruzaron conmigo a lo largo de mi vida, sin prejuicios, solo con la intención de disfrutar. Amo profundamente el flamenco y, con mi voz rasgada y el piano, mi fiel compañero, quería llegar a una mezcla donde encajasen perfectamente los diseños melódicos y las estructuras rítmicas del flamenco. Elegí libremente el camino que he ido recorriendo conforme a mis necesidades expresivas, a mis necesidades del alma”.

Con seis discos publicados y cinco nominaciones a los premios Latin Grammy, María Toledo nos trae al Teatro Liceo de Salamanca su espectáculo más flamenco, “Encuentro”, en el que interpreta bulerías, soleás, tangos o alegrías, entre otros palos del flamenco.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 10, 12 y 15 euros y se ponen a la venta este miércoles en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

María Toledo es la cantaora que más veces ha interpretado “El Amor Brujo” de Manuel de Falla, habiendo actuado en escenarios tan importantes como Konzerthaus de Berlín, Barbican de Londres, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Filarmónica de Paris, Ópera de Florencia, Glasgow City Halls de Glasgow, Symphony Hall de Birmingham, The Queen’s Hall de Escocia, Teatro Regio de Turín o el Auditorium Rainier III de Montecarlo, siendo acompañada por orquestas tan prestigiosas como la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Orquesta Nacional de España, RAI National Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino o la Orquesta Sinfónica de Mónaco. Recientemente ha publicado un disco homenaje a Manuel de Falla junto a la BilbaoSinffonieta titulado "Falla 1915", donde encontrarán "El Amor Brujo" en su versión de 1915 junto a las "Siete canciones populares españolas".

A lo largo de su trayectoria artística ha publicado seis discos: “María Toledo” (2009), “Uñas Rojas” (2012), “Consentido” (2015), “Magnética” (2016), “Corazonada” (2019) y “Ranchera Flamenca” (2021). Además cuenta con cinco nominaciones a los premios Latin Grammy, entre ellos, Álbum del año y Mejor álbum de música flamenca. La más reciente, en 2021 en la categoría de Mejor álbum de música flamenca.

Sigue los temas que te interesan