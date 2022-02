Calefacción, sí; calefacción, no: cruce de acusaciones entre PP y el Ayuntamiento por el Colegio de la Candelaria

Mayte Martín Pozo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, acusaba de "mala gestión" al equipo de gobierno de Francisco Guarido por haber dejado durante varios días a los niños del colegio Nuestra Señora del Candelaria sin calefacción.

La portavoz popular asegura que "el contrato con la anterior empresa encargada del suministro de gasóleo al centro finalizó en el mes diciembre y ha pasado todo un mes sin que se firmara un nuevo contrato, concretamente hasta el día 28 de enero, lo que ha dejado a este colegio zamorano sin suministro, que se traduce en que los niños del centro varios días sin calefacción". Martín Pozo recalca que la gestión "ineficaz" del alcalde, ha generado malestar en la comunidad educativa del centro que "no entienden como Guarido no está "más encima de estas cosas previendo que si un contrato acaba hay que poner en marcha otro con toda la rapidez que sea posible para que el centro no se vea con una falta de gasóleo en pleno invierno". Desde el PP afirman que han recibido quejas de los padres de alumnos de la Candelaria por las bajas temperaturas que sufren sus hijos por la falta de calefacción, a las que se suman las medidas anti-COVID que hacen necesaria la ventilación natural de las aulas. El centro "está muy preocupado" por el bienestar de los alumnos, ha hecho llegar a los padres un mensaje informándoles de la situación y recomendando a los niños que acudan a clase con abundante ropa de abrigo.

Por ello, desde el Grupo Municipal Popular piden al Ayuntamiento de Zamora, encargado del mantenimiento de los colegios público, "que esta falta de previsión no se vuelva a repetir y así evitar que el año que viene, sucedan situaciones parecidas, que provocan un perjuicio para la salud de los docentes y de los más pequeños que acuden a diario a clase a este centro educativo".

El Ayuntamiento de Zamora niega el desabastecimiento

Por otro lado, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha desmetido tales acusaciones en un comunicado. "Es totalmente falso que los centros hayan quedado desabastecidos", indica. Desde el equipo de gobierno señalan que cada año, con anterioridad a la finalización del contrato de gasóleo a finales de diciembre, todos los centros educativos "son prevenidos para que llenen los depósitos de gasóleo hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, de forma que estén debidamente abastecidos".

Guarido señala que, efectivamente, el nuevo contrato de gasóleo quedó firmado a primera hora de la mañana del 28 de enero, "cuestión que se comunicó a todos los centros ése mismo día, mediante un correo electrónico a las 8.55 horas, para que pudieran notificar a la nueva empresa adjudicataria, en su caso ese mismo día si era preciso, la necesidad de suministro de gasóleo". Y así, el CEIP La Candelaria, como otros cuatro centros de la capital, quedó abastecido el lunes 31 de enero, "tal y como figura en el albarán firmado por el responsable de la recepción del gasóleo en el propio centro educativo", recalcan desde Alcaldía.

Es por esto, que el alcalde de Zamora señala que si los alumnos de Educación Infantil del mencionado CEIP han estado sin calefacción varios días en la pasada semana, "entendemos que ha podido deberse a falta de previsión por parte de la dirección del centro, que no solicitó a tiempo el llenado del depósito" de la caldera del edificio de Educación Infantil, al mismo tiempo que solicitó abastecimiento en el edificio de Educación Primaria. "Al parecer, el suministro en el edificio de Educación Infantil se produjo el 4 de febrero, tal y como consta en el albarán de entrega recibido en la Concejalía de Educación ese mismo día", añaden desde el Ayuntamiento.

Además, el equipo de gobierno asegura que no ha recibido a lo largo de la semana pasada "ninguna incidencia" desde el centro educativo refiriéndose a dificultades de abastecimiento, por lo que entienden que la falta de gasóleo en el edificio de Educación Infantil "ha tenido que ver con la ausencia de petición en su momento por parte de los responsables del mismo". Una circunstancia que hace que el equipo de gobierno lamente la actitud del Grupo Municipal del PP, que "intenta hacer oposición basándose en conjeturas y sin contrastar la información, difundiendo mentiras y utilizando de forma lamentable el bienestar de los escolares como arma arrojadiza contra la gestión del equipo de gobierno".

