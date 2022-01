Barcones anuncia en Salamanca acabar con las ruinas urbanísticas en los pequeños municipios

La vice secretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, visita Salamanca para mantener un encuentro con alcaldes socialistas de la provincia y, de paso, explicarles los fondos europeos que destina el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, anunció que, ante la petición de muchos alcaldes de municipios pequeños, Luis Tudanca se ha comprometido a poner en marcha "un Plan para acabar con las ruinas urbanísticas de los pequeños municipios".

Así, Barcones explicó que este es un asunto que "se va enquistando con el tiempo, y al que la Junta de Castilla y León, con gobierno del PP desde hace 35 años, no ha hecho frente y no puede mirar para otro lado, que se va cronificando con el tiempo". Son los inmuebles en estado de ruina y abandono, como casas, corrales o cocheras, en los que los ayuntamientos no saben quiénes son los titulares y que, en la mayoría de las ocasiones, se hacen inviables para los propios ayuntamientos. Por ello, anunció "vamos a solucionar el problema mediante la cooperación técnica, económica y administrativa, en colaboración con las diputaciones provinciales".

