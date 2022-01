UPL exige a la Junta que deje de desviar a Valladolid los fondos europeos destinados a la Raya

En los últimos días se ha evidenciado una cierta polémica entre PP y PSOE respecto a los fondos procedentes de la Unión Europea, ante lo cual Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha aprovechado para desviar el punto de mira hacia el reparto de los mismos en la zona de Salamanca y Zamora fronteriza con Portugal, exigiendo que los fondos europeos transfronterizos “lleguen donde tienen que llegar”.

Y es que, desde UPL denuncian que los fondos Interreg 2014-2020, proporcionados por la UE a la Junta de Castilla y León para el desarrollo de la zona de Zamora y Salamanca fronteriza con Portugal, “se están quedando la mitad por el camino, sin llegar a la Raya, que es donde deberían invertirse”.

En este aspecto, los leonesistas señalan que “es lamentable analizar cómo se han repartido los fondos para la Raya y comprobar cómo la Junta ha derivado la mitad de los fondos a provincias sin frontera con Portugal, habiendo llegado incluso a invertir en la provincia de Valladolid, que no tiene frontera, más fondos que en la de Zamora, que sí la tiene y arrastra además en conjunto peores datos económicos”.

"Una auténtica burla a Salamanca y Zamora"

Por ello, Unión del Pueblo Leonés considera “una auténtica burla a Salamanca y Zamora que de los 16,2 millones de euros que dio la UE para la Raya, al final sólo se hayan invertido en estas provincias 8,5 millones de esos fondos, desviando el resto a provincias no fronterizas”, lo que para los regionalistas es “un ejemplo de la gestión desastrosa de las administraciones para con la Región Leonesa y, especialmente, para su zona Oeste, la más afectada por la despoblación y el envejecimiento”.

Ante estos hechos, UPL pide a los grandes partidos “que dejen de enredarse en debates estériles y atiendan a los datos demográficos y económicos, que nos señalan que la Región Leonesa es la que peor evolución está teniendo de Europa, y dentro de ella, la Raya se está llevando la peor parte”, por lo que apuntan que “hemos de poner a todas las instituciones manos a la obra para revertir esta deriva”.

De este modo, los leonesistas reclaman “dejar de mirar tanto a Madrid y Barcelona, que tienen el porvenir más que asegurado, y poner la mirada en la parte que está más dañada de España, que es la Región Leonesa”, pues según señalan “mientras unos y otros se enredan en discutir si es más guapo Pedro Sánchez o Pablo Casado, o si tiene más carisma Ayuso o Yolanda Díaz, en Salamanca, Zamora y León seguimos caminando hacia la desaparición de gran parte de nuestros pueblos y de comarcas enteras”, por lo que piden “poner freno ya a este deriva”.

Por ello, Unión del Pueblo Leonés solicita que “ya que hemos visto en los últimos años que, en las Cortes autonómicas y el Senado, tanto PP como PSOE han rechazado las peticiones de UPL de un Plan especial de Desarrollo para la Raya que cuente con fondos propios, por lo menos podían empezar por no robarnos los fondos que nos da la UE para el área fronteriza, que la Junta no debía haber derivado ni a Valladolid ni a ninguna provincia no fronteriza”.

Sigue los temas que te interesan