Salamanca consigue el primer parque micológico en Castilla y León para las cuatro sierras

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha anunciado hoy la declaración de Parque Micológico para la extensión 'Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar', una catalogación que convierte a esta extensión en el primer parque micológico declarado como tal en Castilla y León. La titularidad del parque corresponde a la Asociación para el Desarrollo Sostenible de los Municipios de las Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar, constituida por los 44 ayuntamientos que forman parte del mismo, y la Comunidad de Castilla y León.

Iglesias apuntó que "estamos de enhorabuena, después del magnífico trabajo del diputado de Medio Ambiente". También destacó "los beneficios" que esta declaración tiene para el territorio, al que "otorga un valor añadido. Así, regulará la recolección de los recursos micológicos para garantizar su sostenibilidad, incrementará los beneficios socioeconómicos que se generan en la zona, contribuirá al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida en el medio rural y aumentará la promoción turística, de la micología y de la gastronomía.

El Parque Micológico 'Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar' está situado en el sur de la provincia de Salamanca y en él se incluyen 44 términos municipales. Tiene una superficie de 57.804,97 repartidas entre Montes de Utilidad Pública, montes patrimoniales y montes privados. En total, 99 montes.

Para recolectar setas en los montes del Parque se van a seguir los mismos criterios que existían en el Acotado Micológico 'Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar' antes de su declaración. Será necesario obtener un permiso en función del uso que se quiera hacer del monte: según el origen de la persona, la duración, y el motivo de la recolección, para los cuales existen diferentes tarifas. Estos permisos de recolección se pueden adquirir en los puntos de expedición (ayuntamientos y establecimientos privados) establecidos en el Parque y a través de internet en www.micocyl.es. El Parque cuenta con 66 puntos de expedición.

Nuevo acotado 'Valdelosa, Palacios del Arzobispo y Santiz'

El trabajo de la Diputación, destacó Iglesias, no se centra únicamente en las zonas de la sierra, sino que se “sigue trabajando intensamente en otras zonas de Salamanca para potenciar todos sus recursos micológicos”. Este es el caso de la zona norte en el que se estrena esta campaña un nuevo acotado: Valdelosa, Palacios del Arzobispo y Santiz, con 10.000 hectáreas. Que se gestionará igual que los demás municipios.

Datos técnicos

El control y vigilancia de los montes, en el Parque se llevará a cabo gracias a la colaboración de diferentes entidades como el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Ayuntamientos participantes, la participación activa de la Guardia Civil y el Seprona, los agentes medioambientales, guardas rurales y las autoridades locales, sin coste alguno para los ayuntamientos. Se realizará la contratación de guardas rurales para reforzar la vigilancia.

TIPOS DE PERMISO:

Origen del recolector:

• Local: Persona empadronada en una localidad o municipio dentro del ámbito del Parque Micológico correspondiente.

• Provincial: Persona empadronada en una localidad o municipio de la provincia de Salamanca no perteneciente al Parque Micológico.

• Vinculado: Persona empadronada en una localidad o municipio no perteneciente al Parque Micológico pero que posea algún vínculo especial con el municipio dentro del ámbito del Parque Micológico.

• General: Persona empadronada o residente en una localidad o municipio fuera de la provincia de Salamanca que no cumpla con los requisitos de Recolector Vinculado.

Duración del permiso:

• Dos días: El titular adquiere el derecho de la recolección durante dos días seguidos.

• Temporada: Permiso que otorga a su titular el derecho a la recolección durante toda la temporada (desde el 1 de enero al 31 de diciembre).

Motivo de la recolección:

• Recreativa: Permite a su titular recolectar desde un punto de vista lúdico-recreativo o de autoconsumo hasta un total de 5 Kg por persona y día.

• Comercial: Permite a su titular recolectar desde un punto de vista lucrativo destinado a la comercialización hasta un total de 20 Kg por persona y día.

Precios de los permios del Parque Micológico de Salamanca

