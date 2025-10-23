Mañueco elogia el potencial del sector agroalimentario y a Cascajares en su 30 aniversario: "Sois como el ave fénix"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a las nuevas instalaciones de Cascajares en el municipio palentino de Dueñas, este jueves

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha elogiado este jueves el potencial del sector agroalimentario de la Comunidad, el segundo más potente de España y con cifras récord en exportaciones, y ha elogiado a la empresa Cascajares en su 30 aniversario y después del trágico incendio que sufrió hace casi tres años su planta del municipio palentino de Dueñas. "Sois como el ave fénix", ha destacado Mañueco, en una visita a las nuevas instalaciones de la compañía en la localidad.

El jefe del Ejecutivo autonómico, además, ha subrayado el compromiso de la Junta con Cascajares y con todo el sector y ha puesto como ejemplo el incremento de las partidas en esta materia en los presupuestos autonómicos para 2026. "Hemos presentado los presupuestos más altos y mejores de la historia de Castilla y León, queremos apostar por el crecimiento económico, el dinamismo, la creación de empleo y que eso sirva también para tener los mejores servicios públicos y generar las mejores oportunidades para el medio rural", ha señalado.

Mañueco ha destacado la calidad del sector agroalimentario de Castilla y León y ha recordado el compromiso de la Junta con Cascajares, coincidiendo con su 30º aniversario, tras el incendio que sufrió su planta de Dueñas, haciendo hincapié en que el Ejecutivo autonómico declaró esta situación de especial trascendencia para acelerar la reconstrucción de las instalaciones, a la vez que destinó 2,6 millones de euros en ayudas y cedió maquinaria.

El presidente de la Junta ha agradecido el compromiso de empresas como Cascajares, gracias a las cuales el sector agroalimentario de Castilla y León se ha consolidado "como el segundo más potente de España, representando el 10% del total nacional y con cifras récord en exportaciones, 3.485 millones de euros el pasado año". "Iniciativas que, además, constituyen una importante fuente de riqueza y empleo y contribuyen a fijar población en el medio rural", ha añadido.

Mañueco ha destacado que el Gobierno autonómico "sigue apoyando a la agricultura y la ganadería, así como al sector agroalimentario de la Comunidad", como refleja el proyecto de presupuestos para 2026, "los más altos de la historia, que aumentan las partidas destinadas a este ámbito, garantizando el progreso, el desarrollo rural y la creación de oportunidades y empleo en todo el territorio".

Por otro lado, ha subrayado que la Junta "continúa ofreciendo ayudas directas y financiación a las empresas del sector, que se incluyen en el marco del Plan de Agroindustria". "Además, ha reforzado la marca Tierra de Sabor e impulsa la promoción internacional y la exportación de los productos de la Comunidad, entre otras actuaciones", ha detallado.

La planta de Cascajares

Mañueco ha señalado que el Gobierno de Castilla y León siempre ha apoyado a Cascajares, y así lo hizo tras el incendio que sufrieron sus instalaciones en Dueñas. "Desde el primer momento la Junta aprobó distintas medidas como la declaración de situación de especial y extraordinaria trascendencia con el objetivo de acelerar la reconstrucción. Además, el Ejecutivo autonómico cedió maquinaria para que la empresa pudiera reiniciar su actividad cuanto antes y destinó más de 2,6 millones de euros en ayudas", ha apuntado.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido "el compromiso que ha demostrado siempre" la compañía con la Comunidad, donde se ha consolidado "como un referente del sector alimentario español".