Mañueco anuncia que volverá a registrar los presupuestos: "La banda de Cerdán y Vox hacen pandilla contra Castilla y León"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en el pleno de las Cortes autonómicas de este martes que volverá a presentar los presupuestos "cuantas veces sea necesario" después de que la Mesa de la Cámara no haya admitido a trámite las cuentas siguiendo el informe jurídico de la letrada mayor, Laura Seseña, y con los votos a favor de Vox y PSOE y el rechazo del PP.

Ahora la Junta puede subsanar esa decisión si lo desea con una nueva presentación que el presidente de la Junta ya ha anticipado que se producirá. Además, Mañueco ha cargado con dureza contra los socialistas y los de Santiago Abascal por "bloquear" las cuentas y ha denunciado una supuesta "pinza" entre ambas formaciones. "La banda de Cerdán y Vox hacen pandilla contra Castilla y León", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que presentará los presupuestos "las veces que sea necesario", y ha asegurado que PSOE y Vox no podrán "evitar el debate" y tendrán que "retratarse". Además, ha recordado que pidió que las cuentas se tramitaran después de la aprobación del techo de gasto, ante las acusaciones de la oposición de haber presentado los presupuestos de forma "irregular" al haber registrado a la vez las cuentas y el límite de gasto no financiero para 2026, que se debatirá y votará en la sesión plenaria de este miércoles.

Después, la Mesa de las Cortes se reunirá este jueves, 23 de octubre, a las 10:30 horas, para abordar el anteproyecto de los presupuestos para 2026 de la sección 20, relativa al Parlamento y las instituciones propias de la Comunidad. Se trata del paso previo para que el Gobierno autonómico pueda volver a presentar las cuentas y uno de los aspectos que exigía el informe de la letrada mayor que ha provocado la no admisión de los presupuestos este martes.

La "pandilla" de PSOE y Vox

Mañueco ha denunciado que PSOE y Vox hacen "pandilla" contra Castilla y León después de que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, le acusase de "abochornar" a la Comunidad. La portavoz socialista ha recordado que el presidente de la Junta "solo ha presentado tres presupuestos en seis años de mandato" y ha asegurado que el año pasado "engañó a todos con un falso presupuesto que luego no presentó".

"Este año se han superado con unos presupuestos fake que carecían de la posibilidad de ser tramitados. Dijo que eran históricos e histórico es el bochorno que han hecho y el varapalo que le han dado los servicios jurídicos de las Cortes colocándole en el sitio que merece. A ningún presidente decente se le debería olvidar la autonomía de la Cámara, la separación de poderes y que no debe haber injerencia del Ejecutivo a la labor de control del Legislativo", ha afirmado Gómez Urbán.

La portavoz socialista ha hecho hincapié en que Mañueco dijo que confiaba en que esos presupuestos salieran adelante "y que nadie los hiciera descarrilar" pero ha señalado que "ya venían descarrilados". "No tenían techo de gasto ni sección 20 aprobada. Es insultante la falta de respeto que tiene a esta Cámara y a los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente", ha señalado, asegurando que Mañueco "ni gobierna ni gestiona ni convence".

"El viernes despidieron al 30% de nuestros bomberos forestales y mantiene de consejero a uno de los principales responsables de la principal tragedia medioambiental y social que ha habido en Castilla y León. Usted no solo es un bochorno para la Comunidad, es un peligro. Léase el informe y aprenda de Derecho Constitucional, deje de hacernos daño, convoque elecciones anticipadas y márchese para su casa que es donde mejor está", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha respondido a Gómez Urbán recordando los escándalos que acorralan al PSOE y al Gobierno de España. "Lo que abochorna es el desfile por los juzgados del entorno de Sánchez, lo que abochorna son los fajos de chistorra, el trato denigrante a las mujeres de altos cargos del PSOE, esto sí que abochorna", ha afirmado.

Y ha acusado al PSOE de "frenar" la tramitación de los presupuestos con Vox y de "perjudicar a Castilla y León". "El equipo de Cerdán y de Ábalos en Castilla y León haciendo pandilla con Vox para frenar el futuro y el progreso de la Comunidad", ha lamentado.

Además, ha recordado que al registrar el proyecto de presupuestos la Junta ya anunció que quería que se tramitaran "cuando se aprobase el techo de gasto", que se debatirá y votará en las Cortes este miércoles, y ha asegurado que "lo único que le interesa al PSOE es sostener a Sánchez y lo único que le interesa a Vox es atacar al PP".

Mañueco ha apuntado que ambas formaciones "se han unido en un mismo objetivo: frenar los presupuestos y perjudicar a Castilla y León". "Pero presentaremos el proyecto cuantas veces sea necesario. Se van a tener que retratar, van a tener que mojarse ante los presupuestos más altos de la historia, que nos van a situar entre las mejores comunidades de España", ha zanjado.

"De la manita del PSOE"

El presidente de la Junta ha mantenido un tenso envite parlamentario también con el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, al que ha acusado de ir "de la manita" del PSOE. E"n público les llaman banda criminal pero en privado se sientan con ellos para compadrear", ha ironizado Mañueco.

El portavoz de Vox, por su parte, ha acusado al presidente de la Junta de haber "intentado forzar al poder legislativo a tramitar un presupuesto que la letrada mayor de estas Cortes ha dicho que no se puede tramitar".

"Me recuerdan ustedes a Sánchez en el Congreso, son muy parecidos, han intentado tramitar un presupuesto sin techo de gasto ni Ley de Medidas, fuera de plazo, y no lo dice Vox, lo dice la letrada. Sabemos que usted no tiene palabra, que usted miente y no cumple los acuerdos y por eso lo advertimos hace una semana y la letrada ha dado la razón a Vox", ha señalado.

Hierro ha acusado a Mañueco de "saltarse la división de poderes, la reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la ley autonómica de Disciplina Presupuestaria y la propia orden de la Junta que dice que antes de registrar un presupuesto hay que tener aprobado un techo de gasto".

"Si usted ha hecho todo esto qué diferencia hay entre que Sánchez no cumpla la ley o que no la cumpla usted. Qué diferencia hay entre que Sánchez esté en los banquillos o lo esté el PPCyL, que Sánchez no cumpla con la división de poderes o que no lo cumpla usted. Para Vox no hay ninguna diferencia entre PSOE o PP porque Vox no ha venido aquí para mantener los derechos que usted considera que tiene heredados, que se puede pasear por Castilla y León haciendo lo que le dé la real gana", le ha espetado.

Además, ha hecho hincapié en que Vox "no ha venido aquí para hacer de comparsa del PP". "Ha venido aquí para cambiar las cosas y denunciar todas las tropelías que cometan unos y otros", ha señalado.

Hierro ha asegurado que "lo único que le queda" a Mañueco es "salir a pedir perdón a los ciudadanos o por ineptitud o por intentar engañarlos, y después de hacer eso convocar un Consejo Extraordinario de Gobierno, exigir responsabilidades a quienes les han metido en este esperpento y tomar decisiones". "Y si considera que ninguno de los que le rodea ha sido culpable porque usted ha sido el autor intelectual lo que tiene que hacer es empezar a plantearse alguna cosa", ha zanjado.

Mañueco, por su parte, ha asegurado que ve a PSOE y Vox "un poco nerviosos". "Vienen de la manita del PSOE. En público les llaman banda criminal pero en privado se sientan con ellos para compadrear. Sin duda los presupuestos les fastidian, les fastidia que hayamos presentado unos presupuestos buenos para Castilla y León y que hayamos cumplido el plazo que marca el Estatuto. Cuando los registramos indicamos que se tenían que tramitar una vez aprobado el techo de gasto", ha señalado.

Además, ha acusado a Hierro de "querer meter el dedo en el ojo del candidato de Vox, el señor Pollán, que en septiembre tenía que entregar los presupuestos de las Cortes y no le ha dado la gana". "En el presupuesto del año pasado ustedes buscaron todo tipo de excusas para no sentarse siquiera a negociar y este año se sientan con el PSOE a escondidas para frenar el presupuesto. Ustedes juntos, Vox y PSOE, están poniendo zancadillas al futuro de Castilla y León, a las familias de esta tierra, a los autónomos", ha señalado.

Y ha insistido en que "el único interés de la banda de Cerdán en Castilla y León es sostener a Sanchez y el de Vox atacar al PP". "Pero tienen un mismo objetivo: frenar el futuro de CyL, y el PP está aquí para frenar esa situación", ha zanjado.

Mañueco: "Hemos cumplido"

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha acusado también a Mañueco de haber presentado "mal formalmente" el presupuesto y "fuera de plazo". "Llevan 40 años en Castilla y León y no han sido capaces de presentar siquiera bien el presupuesto. No entiende que León se quiera marchar, sigan de ocurrencia en ocurrencia", ha señalado.

El presidente de la Junta, por su parte, ha defendido la actuación de su Gobierno. "Hemos cumplido con nuestra obligación para traer el proyecto de presupuestos a esta Cámara y habíamos dicho que se tramitara después de la aprobación del techo de gasto", ha señalado, insistiendo en que volverán a registrarlo "las veces que sea necesario" para que Castilla y León "tenga los mejores presupuestos", después de que la Mesa no haya admitido a trámite las cuentas este martes.

También el procurador del Grupo Mixto ha acusado a Mañueco de "traer los presupuestos de mala manera porque Feijóo le dice que tiene que hacerlo". "Hace uno de los ridículos más espantosos de la Comunidad. Los que han votado con Vox han sido ustedes, votaron abstenerse en la sección 20 y votaron a este presidente, pero este presidente no es como Luis Fuentes y no le van a hacer ustedes director del Corredor Atlántico", ha ironizado.

Mañueco le ha respondido acusándole de "faltar al respeto a las personas mayores". "Usted siempre se supera, insultos, descalificaciones, gracietas que lo único que hacen es faltar al respeto a las personas mayores de esta tierra. Me esperaba de usted cualquier cosa pero despreciar a las personas mayores no me lo esperaba de usted. Usted mañana vote lo que crea conveniente, ya no representa a sus votantes", ha zanjado.