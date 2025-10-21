PSOE y Vox se alían para bloquear el Presupuesto de la Junta hasta que no se apruebe el techo de gasto

La Mesa de las Cortes de Castilla y León no ha admitido esta mañana a trámite el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, registrado el pasado 15 de octubre por parte de la Junta.

Lo ha hecho siguiendo lo avalado por el informe jurídico de la letrada mayor, Laura Seseña, y con los votos a favor de Vox y PSOE y el rechazo del PP, que de esta manera impide de momento sacar adelante las cuentas a Mañueco. Ahora la Junta puede subsanarlo si lo desea con una nueva presentación.

Según el dictamen, el proyecto incumple dos requisitos esenciales, el de carecer de un límite de gasto no financiero previamente aprobado y vulnera la “autonomía” del Legislativo para fijar sus propias cuentas y las de las instituciones dependientes. “

Así, por primera vez en la historia de la Comunidad, el parlamento devuelve unas cuentas al Ejecutivo por no ajustarse a la legalidad.

“Las Cortes de Castilla y León no pueden poner en marcha dicho procedimiento legislativo ni, por consiguiente, tramitar este concreto proyecto de ley”, sostiene el documento al que se agarra la Mesa de las Cortes.

Por este motivo, el PSOE y Vox una vez se vuelven a aliar en las Cortes y apoyados en el informe de la letrada con sus tres votos, no admiten a trámite las cuentas más sociales de la historia de la Junta. Por su parte, el PP, con dos, se ha mostrado a favor de que continuara el proceso parlamentario.

Una medida tomada en la mesa de esta mañana donde han estado reunidos el propio presidente Carlos Pollán, así como los vicepresidentes primero y segunda, Francisco Vázquez y Ana Sánchez, y los secretarios Rosa María Esteban Ayuso y Fátima Pinacho.

¿Qué ocurre ahora?

Pues que se tiene que aprobar primeramente el techo de gasto, algo que llegará este miércoles porque Carlos Martínez anunció que el PSOE se abstendría.

Luego posteriormente la Junta deberá presentar un nuevo proyecto de ley de presupuestos cuando la Mesa adopte una propuesta presupuestaria para las Cortes y para las instituciones propias, es decir, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y Consejo Económico y Social. Todo ello si la Junta así lo decide.

El informe de la letrada recuerda que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la normativa autonómica exigen la aprobación previa del llamado “techo de gasto” por parte de las Cortes antes de iniciar la tramitación de los presupuestos.

Sin embargo, la Junta aprobó el proyecto en un Consejo de Gobierno extraordinario el 14 de octubre, sin que el límite de gasto no financiero hubiera sido debatido ni aprobado aún en el pleno, previsto para hoy y mañana.

Sección 20

Por otro lado, el informe recuerda que, según el Reglamento de las Cortes, es la Mesa quien debe aprobar primero su propio presupuesto antes de que la Junta lo incorpore al proyecto general, sin modificarlo.

“Las Cortes de Castilla y León no son una institución de autogobierno más, sino que son el poder legislativo de la Comunidad, por lo que su autonomía no está a su servicio ni es disponible, sino que está al servicio del efectivo funcionamiento de la separación de poderes, no es, por tanto, un privilegio, sino un deber que se tiene que cumplir, respetar y defender”, añade.

Como este trámite no se ha completado, las cuentas registradas presentan “un vicio de forma” y deberán volver a presentarse una vez se apruebe el límite de gasto no financiero y el presupuesto de la Sección 20 correspondiente a las instituciones de las Cortes.

Respuesta de la Junta

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha querido restar importancia a lo sucedido y se ha mostrado favorable a centrar el debate en el contenido del proyecto de ley y en las políticas públicas derivadas, puesto que es lo que “los ciudadanos esperan, desean y que les afecta realmente”.

Respecto a lo que dice el informe, lo ha dividido en dos. “Lo de que primero debe aprobarse el techo de gasto era conocido por la Junta de Castilla y León. El oficio de remisión que suscribí yo dirigiendo el proyecto de ley a las Cortes, expresamente ponía para su tramitación, una vez que esté aprobado, el correspondiente techo de gasto”, ha indicado.

Por su parte, respecto a la no inclusión en el proyecto de ley de la sección 20 reiteró, como ya hiciera Carriedo el pasado jueves, que nace del incumplimiento del propio órgano, que no ha presentado su proyecto como tal.

“Las Cortes tenían hasta el 19 de septiembre para haber presentado su proyecto de presupuestos y no lo han hecho”.