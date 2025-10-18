Mañueco advierte de que PSOE y Vox intentarán tumbar los presupuestos por "cálculo electoral": "Se unen contra el PP"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido este sábado de que PSOE y Vox intentarán tumbar los presupuestos para 2026 por "cálculo electoral": "Fingen estar enfrentados y se unen contra el PP", ha asegurado en un acto con autónomos en Soria, acompañado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Con todo, el presidente de la Junta ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que salgan adelante en las Cortes unas cuentas que son "magníficas para Castilla y León".

Mañueco ha agradecido a Feijóo su apoyo a los autónomos y su "manera de entender la política". "En tiempos de ruido y división representas la política que escucha, propone y construye", ha afirmado.

Y ha elogiado a los autónomos, "hombres y mujeres que se levantan cada día para sostener con su trabajo la prosperidad de esta tierra". "Estamos a vuestro lado con ayudas para las cuotas, relevo generacional, suelo industrial o internacionalización, cada paso que dais fortalece el corazón económico de Castilla y León. Os respaldamos con hechos frente a la ofensiva fiscal del Gobierno de Sánchez. Defendemos la libertad de emprender, el mérito del trabajo y el orgullo de crear", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha recordado que el PP y el Gobierno autonómico "creen en la gente de Soria y en el potencial que tiene esta tierra y en el potencial que tenéis los sorianos". "Por eso hemos presentado unos presupuestos para 2026 que miran al futuro con responsabilidad, que no prometen lo imposible, que quieren garantizar lo esencial, progreso equilibrio y oportunidades para todos", ha defendido.

Y ha asegurado que "algunos bien por interés o cálculo electoral querrán hacerlos descarrilar". "Os adelanto que haré todo lo que esté en mi mano para que salgan adelante estos presupuestos que son magníficos para Castilla y León. Son la prueba de que tenemos un compromiso con esta tierra, servirán para distinguir a quienes están dispuestos a trabajar por los ciudadanos o a quien quiere sacar rédito electoral", ha afirmado.

"Me temo que en las Cortes veremos lo que vemos cada día en el Congreso, que aquellos que fingen estar enfrentados se unen contra el PP. En Soria y Castilla y León somos más de nueces que de ruido, nos dedicamos a la política útil para la gente y a la gestión eficaz. La Junta y el PPCyL caminan a vuestro lado no para sustituir vuestro esfuerzo, sino para multiplicarlo y honrarlo", ha zanjado.