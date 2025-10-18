Feijóo: "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras o prostitutas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado en Soria el aumento de cuotas para los autónomos anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para 2026 y ha arremetido contra el Ejecutivo. "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras o prostitutas", ha señalado, en un acto celebrado en Soria.

Feijóo ha defendido, además, su plan de inmigración, que ha sido criticado por el PSOE y el Gobierno. "Quien viene a España ha de integrarse y cumplir la ley, trabajar y cotizar como todo el mundo, nada más. Parece razonable que para venir a España has de venir a trabajar, a aportar y a cumplir las leyes pero si vienes a vivir de los impuestos de los que trabajan y a incumplir las leyes y a delinquir te tienes que ir. Es un plan que todos los países europeos están aplicando en sus territorios", ha asegurado.

El dirigente popular, que ha dado la enhorabuena al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber presentado el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026, ha recordado que el Gobierno de España, en cambio, incumple "la obligación constitucional de presentar las cuentas". Y ha defendido que en España "tiene que valer la pena trabajar".

"Esta semana el Gobierno ha tenido que explicar su corrupción ante el Tribunal Supremo y no ha dado explicaciones, y se anuncia una subida de impuestos, la décima subida de cotizaciones a los autónomos desde que llegó el Gobierno. En la España de hoy hay muchas cosas que suceden al revés de lo que debería ser, cada vez es más caro vivir y llegar a fin de mes, los que cumplen bajan peldaños y los que roban suben en privilegios", ha denunciado.

Feijóo ha hecho hincapié en que "la corrupción y los impuestos suben y lo único que baja es el nivel de vida de la gente". "España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador y barato para el jeta, caro para el que produce y barato para el que roba y ese es el sistema que ha hecho el Gobierno a su medida", ha afirmado.

Y ha asegurado que ese sistema "exprime a quien lo sostiene mientras el Gobierno se cuelga medallas por recaudar más, como si exprimir a la gente fuera un éxito". "Gobernar bien es aliviar las cargas de los ciudadanos", ha afirmado, recordando que este Gobierno "recauda al año un 40% más que el anterior".

"Los jóvenes cada día viven peor y tienen dudas sobre si podrán o no cobrar sus pensiones y no pueden siquiera pensar en adquirir una vivienda y tienen que vivir de alquiler en piso compartido", ha lamentado.

Feijóo ha considerado "un sinsentido" que el Gobierno "quiera subirle los impuestos a más de tres millones de españoles para recaudar 6.000 millones de euros".

"Es un sinsentido enorme decirle a un autónomo que le van a subir la cuota por décima vez consecutiva. Es un sinsentido que el Gobierno viva cada vez mejor a costa del bolsillo de los demás y que el ciudadano viva cada vez peor. Hemos hablado con autónomos que hacen verdaderos milagros para mantener su negocio, familias en las que trabajan dos y no llegan a fin de mes", ha señalado.

Y ha asegurado que "la realidad de nuestro país está ausente en los discursos triunfalistas del Gobierno" ya que "los problemas del presidente son muy distintos a los de los españoles". "Los españoles cuando se levantan por la mañana no están pensando en sus problemas judiciales, el presidente si, su objetivo fundamental es defender a su familia en los juzgados y no sintoniza con los españoles", ha señalado.

"Nosotros creemos en otra forma de gobernar, que respete el dinero de la gente, creemos que se puede gobernar de otra forma que tenga sentido, reconociendo el trabajo y con impuestos razonables. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras o prostitutas. España no aguanta más este sinsentido", ha insistido.

Feijóo se ha comprometido a bajar los impuestos cuando llegue al Gobierno y también a impulsar la fiscalidad diferenciada para las empresas de la provincia de Soria. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo más dificultades para llegar a fin de mes. Vamos a eximir del pago del IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros al año, es un proyecto que convertiremos en realidad en cuanto lleguemos al Gobierno", ha zanjado.

Mañueco defiende sus presupuestos

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha agradecido a Feijóo su apoyo a los autónomos y su "manera de entender la política". "En tiempos de ruido y división representas la política que escucha, propone y construye", ha afirmado.

Y ha elogiado a los autónomos, "hombres y mujeres que se levantan cada día para sostener con su trabajo la prosperidad de esta tierra". "Estamos a vuestro lado con ayudas para las cuotas, relevo generacional, suelo industrial o internacionalización, cada paso que dais fortalece el corazón económico de Castilla y León. Os respaldamos con hechos frente a la ofensiva fiscal del Gobierno de Sánchez. Defendemos la libertad de emprender, el mérito del trabajo y el orgullo de crear", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha recordado que el PP y el Gobierno autonómico "creen en la gente de Soria y en el potencial que tiene esta tierra y en el potencial que tenéis los sorianos". "Por eso hemos presentado unos presupuestos para 2026 que miran al futuro con responsabilidad, que no prometen lo imposible, que quieren garantizar lo esencial, progreso equilibrio y oportunidades para todos", ha defendido.

Y ha asegurado que "algunos bien por interés o cálculo electoral querrán hacerlos descarrilar". "Os adelanto que haré todo lo que esté en mi mano para que salgan adelante estos presupuestos que son magníficos para Castilla y León. Son la prueba de que tenemos un compromiso con esta tierra, servirán para distinguir a quienes están dispuestos a trabajar por los ciudadanos o a quien quiere sacar rédito electoral", ha afirmado.

"Me temo que en las Cortes veremos lo que vemos cada día en el Congreso, que aquellos que fingen estar enfrentados se unen contra el PP. En Soria y Castilla y León somos más de nueces que de ruido, nos dedicamos a la política útil para la gente y a la gestión eficaz. La Junta y el PPCyL caminan a vuestro lado no para sustituir vuestro esfuerzo sino para multiplicarlo y honrarlo", ha zanjado.