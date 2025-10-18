León gana con holgura la Liga de los presupuestos 2026 con un euro de cada cinco: Ávila y Segovia, en descenso

La carrera por los presupuestos autonómicos de 2026 ya tiene campeona clara. La provincia de León se coloca en lo más alto del podio de las inversiones de la Junta de Castilla y León que fueron presentados, los más altos de la historia, esta semana por Fernández Mañueco.

Y lo hace con una ventaja abrumadora sobre el resto de los ‘equipos’. Burgos y Valladolid completan el trío de cabeza en una clasificación que, un año más, muestra diferencias notables entre las provincias en el reparto de fondos.

De esta manera, León se lleva el oro en la carrera por las inversiones autonómicas, con un marcador que deja a sus rivales muy atrás.

La provincia, pese a las quejas de muchos partidos, encabeza con holgura la clasificación del reparto de las inversiones reales provincializadas que la Junta de Castilla y León prevé para 2026: 285,54 millones de euros, lo que equivale a uno de cada cinco euros (21,2 %) del total regional de 1.345,95 millones.

El “once leonés” no solo lidera, sino que mejora notablemente su rendimiento respecto a la temporada anterior: un 25 % más de presupuesto que en 2024.

De esos fondos, 169,7 millones proceden de las consejerías y 115,7 millones del sector público empresarial y fundacional, incluyendo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural y la Fundación Santa Bárbara.

Burgos se consolida como el segundo clasificado, aunque a considerable distancia del líder. Con 176 millones de euros (13,1 % del total), la provincia burgalesa firma una espectacular subida del 65,1 % respecto al ejercicio prorrogado de 2024. Las consejerías le destinan 114,7 millones y las empresas y fundaciones 61,2 millones.

Pisándole los talones llega Valladolid, que pese a la fama, es tercera en la tabla, que recibe 160,7 millones de euros (11,9 % del total). Sus inversiones crecen un 16,7 %, divididas entre 86 millones de la Administración regional y 74,69 millones del sector público empresarial.

En la zona media, Salamanca y Palencia protagonizan un duelo muy parejo, casi foto finish. Los salmantinos logran 153 millones de euros (11,3 %), con una mejora del 35,1 %, mientras que los palentinos alcanzan 151,5 millones (11,2 %), pero con una remontada mucho más contundente: un 69,8 % de incremento.

Por procedencia, Salamanca reparte sus fondos entre 89,4 millones de las consejerías y 63,6 millones de las empresas públicas, mientras Palencia obtiene 119,5 millones y 31,9 millones, respectivamente.

Zamora, Soria, Ávila y Segovia por el descenso

En la parte baja de la clasificación, el pulso es ajustado. Zamora marca 107,9 millones de euros (8 %) y un crecimiento del 30,7 %. La provincia suma 78,4 millones de las consejerías y 29,4 millones de las empresas públicas.

Soria y Ávila empatan prácticamente en el marcador: 103,99 millones (7,73 %) para la primera y 103,90 millones (7,72 %) para la segunda. Los sorianos crecen un 17 %, mientras que los abulenses firman un notable 42,2 % de subida.

Segovia, aunque mejora un 34,9 %, cierra la clasificación como farolillo rojo de esta liga presupuestaria, con 103,2 millones de euros (7,67 % del total). La provincia recibe 57,7 millones de las consejerías y 45,4 millones de las empresas públicas y fundaciones.

El proyecto de presupuestos de 2026 deja claro que León juega en una división propia, con más de cien millones de ventaja sobre su inmediata perseguidora.

Burgos y Valladolid completan el podio, mientras que Segovia, Ávila y Soria cierran una tabla que, pese a los incrementos generales, mantiene las clásicas diferencias territoriales en la inversión autonómica.

Economía y Hacienda

La Consejería de Economía y Hacienda canalizará buena parte de su inversión a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y la empresa pública Somacyl, que juntos suman 151,2 millones de euros para polígonos industriales y parques tecnológicos.

Por provincias:

Burgos: 7 millones para el Parque Tecnológico y 4,2 millones para el polígono El Parralejo, en Melgar de Fernamental.

Valladolid: 2,4 millones para el Parque Tecnológico, 2,3 para el polígono de Medina de Rioseco (más 1,6 para accesos) y 2 millones para el vivero empresarial de Medina del Campo.

Ávila: 11,7 millones en total para el polígono de Vicolozano, sumando aportaciones del ICE y Somacyl.

Palencia: 12 millones para el polígono de Villamuriel de Cerrato.

León: 11,2 millones para el Parque Tecnológico de León, 10,8 para el de El Bayo (El Bierzo), 2 millones para ampliar el polígono de Villadangos del Páramo y casi medio millón para La Robla.

Segovia: 9,1 millones para Bernuy de Porreros, 4,2 para Abades y 1 millón para el vivero de empresas.

Soria: 8,5 millones para el polígono de Langa de Duero, 1 millón para el vivero empresarial y otro millón para el Parque Empresarial del Medio Ambiente.

Zamora: 6,8 millones para el polígono de Monfarracinos.

Salamanca: 6 millones para la urbanización del polígono de Ciudad Rodrigo.

Además, el ICE destina 3,5 millones al proyecto Incoubatech en León y 1,7 millones a Palencia, reforzando la red de innovación empresarial.

Agricultura

La Consejería que dirige María González Corral movilizará 168,3 millones de euros, de los que 85,2 millones se orientan a transformación y modernización de regadíos, la mitad del total.

Por provincias:

León: protagoniza las mayores inversiones, con 9,9 millones para el regadío de Valderas, 9,8 para el canal Arriola-Ribera Alta del Porma, 5,3 para el Canal Bajo del Bierzo, más de 5 para el Canal del Porma margen izquierda y 5,5 adicionales entre las fases I y II del regadío de Villadangos.

Palencia: 10,4 millones para la modernización del Bajo Carrión.

Segovia: 4,2 millones para el Carracillo y tres millones para la concentración parcelaria de Valtiendas II.

Zamora: 3,5 millones para el Canal de San José, 2,2 para Fermoselle y 1,5 para Fresno de Sayago.

Soria: 1,45 millones para el Canal de Campillo de Buitrago, 1,1 para el Canal Ines Eza, y 3,8 en total para concentraciones en Devanos y Almazán.

Salamanca: 2,9 millones para la concentración parcelaria de Lumbrales.

Valladolid: actuaciones de un millón de euros en Medina de Rioseco, Villanueva de San Mancio, Villabrágima, Tordehumos y Morales de Campos.

Ávila: inversiones en caminos rurales y balsas ganaderas, con participación de Somacyl.

Bierzo (León): dos millones para el Parque Agroalimentario y 770.000 euros para el Plan Escolar de Fruta y Leche.

Sanidad

Con 239,3 millones de euros, la Consejería de Sanidad concentrará gran parte del esfuerzo en grandes obras hospitalarias y mejoras en Atención Primaria.

Por provincias:

Palencia: 49,7 millones para el nuevo bloque técnico del Hospital Río Carrión y 985.000 euros para la unidad satélite de radioterapia.

Burgos: 39,5 millones para el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

Salamanca: 16,68 millones para el Plan Director del Clínico y 39.000 euros para nuevas infraestructuras.

Valladolid: 2,97 millones para el Clínico Universitario y 1 millón para el centro de salud de Parque Alameda-Covaresa.

León: 2,79 millones para la unidad de reanimación y 200.000 euros para la nueva unidad de reproducción asistida.

Ávila: 2,41 millones para el Hospital de Día Oncológico y 1,9 millones para el centro de salud Miguel Delibes.

Segovia: 399.838 euros para la nueva infraestructura hospitalaria y 4,3 millones para el centro de salud de Cuéllar.

Soria: 2,72 millones para el hospital general, 3,43 para el centro de salud Soria Norte y 750.000 euros para el Hospital Virgen del Mirón.

Zamora: inversiones en equipamiento sanitario dentro de los 30,8 millones destinados a hospitales.

Además, el Plan de Salud Mental contará con 644.000 euros y el de Prevención del Suicidio con 263.000.

Cultura, Turismo y Deporte

La Consejería de Cultura y Turismo dispondrá de 87,3 millones de euros, de los cuales 31,4 millones corresponden a la Fundación Siglo.

Por provincias:

León: 2,65 millones para la Mina Sucesiva de Sabero, 1,75 millones para la Ferrería de San Blas y 175.000 para el pórtico de la Catedral.

Palencia: 772.000 euros para el programa de Cuencas Mineras Digitales y 1,66 millones para el centro deportivo Campo de la Juventud.

Zamora: 412.000 euros para el Monasterio de Moreruela, 360.000 para el de Toro y 5,05 millones para el Museo de Semana Santa.

Burgos: 5,7 millones para el IES Diego de Siloé y 3 millones para el Museo de la Evolución Humana (vía Fundación Siglo).

Segovia: 7 millones para actuaciones en cuencas mineras y 287.000 para el refugio de Gredos.

Salamanca: 515.000 euros para la residencia Llano Alto y 8,7 millones para el programa turístico de Siega Verde.

Valladolid: 2,8 millones para el Centro Cultural Miguel Delibes y 1,1 para el Centro Deportivo Río Esgueva.

León y Palencia: 2,1 millones en conjunto para el proyecto Cuencas Mineras Digitales.

El patrimonio cultural absorbe 24 millones, con intervenciones destacadas en monasterios y bienes patrimoniales repartidos por toda la Comunidad.

Educación

La Consejería de Educación destina 73,3 millones a centros de Secundaria y FP, y 36,5 millones a Infantil y Primaria.

Por provincias:

León: 8,7 millones para el IES de Villaquilambre, 5,9 para el polideportivo Eras de Renueva y 2,4 para el conservatorio.

Burgos: 5,7 millones para el aulario del IES Diego de Siloé y 378.000 euros para el CIFP Río Ebro en Miranda.

Segovia: 5,2 millones para el IES San Lorenzo.

Soria: 4,3 millones para el CIFP La Merced y 2,6 millones para el colegio de Golmayo.

Zamora: 5,7 millones para el nuevo conservatorio.

Salamanca: 3,6 millones para el CEIP Carbajosa de la Sagrada.

Palencia: 600.000 euros para la cubierta del colegio Ángel Abia, en Venta de Baños

Ávila: 600.000 euros para el comedor del CEIP Almanzor, en Candeleda.

Valladolid: 1,9 millones para el polideportivo del colegio Miguel Delibes y 590.000 euros para el CEIP Trepalio en Trobajo del Camino.

Además, el programa Escuela 4.0 contará con 7,4 millones de euros, y se invertirán 6,7 millones más en infraestructura tecnológica de los centros educativos.

Medio Ambiente, Vivienda y Fomento

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina 154 millones de euros a políticas de vivienda, de los cuales Somacyl gestionará 128 millones.

Por provincias:

Ávila: 3,3 millones para promoción de alquiler y 825.000 euros para viviendas en Solosancho y Madrigal.

Burgos: 11,26 millones en la capital y más de 2 millones en Aranda y Miranda.

León: 7,43 millones en la capital, 1,56 en Ponferrada y 4,8 millones en Villadangos y otras localidades.

Palencia: 3,7 millones para alquiler, además de 4,5 millones para urbanizar suelo en Aguilar de Campoo.

Salamanca: seis promociones por un total de 8,3 millones en Santa Marta, Guijuelo, Alba de Tormes y otras localidades.

Segovia: 7,27 millones en alquiler y tres proyectos de vivienda en Sanchonuño, Carbonero el Mayor y Boceguillas, además de 4,5 millones para Las Lastras.

Soria: 2,82 millones en alquiler y seis promociones de venta, con especial peso en Golmayo (4,8 millones) y Ólvega (4,1).

Valladolid: 9,18 millones en Parquesol, 12,1 en Parque Alameda y 3 millones en Cabezón de Pisuerga.

Zamora: 3,47 millones para alquiler y 2,5 millones en proyectos en Benavente, Morales del Vino y Puebla de Sanabria.

Además, la Junta invertirá 5 millones en el programa Rehabitare, y 5,05 millones en la rehabilitación del Museo de la Semana Santa de Zamora.