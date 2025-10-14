Mañueco presenta los presupuestos más altos de la historia de Castilla y León: 15.715 millones, un 8% más que en 2024

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026. Unas cuentas públicas que serán las más altas de la historia de la Comunidad, con un total de 15.715 millones de euros, casi un 8% más que en 2024.

Mañueco ha destacado que "ocho de cada diez euros irán destinados a políticas sociales" y que la Consejería de Medio Ambiente es la que más aumenta sus partidas. "Es un buen proyecto de presupuestos que como prometí hemos elaborado para su tramitación en tiempo y forma en los plazos que marca la legalidad vigente", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha señalado que este mismo miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, llevará las cuentas a las Cortes de Castilla y León para su tramitación, en la fecha límite del 15 de octubre, y que la próxima semana se debatirá y votará el techo de gasto en el Parlamento autonómico, como paso previo para aprobar los presupuestos.

Después del trámite del techo de gasto, Mañueco ha destacado que comenzarán el diálogo con los grupos para aprobar los presupuestos. "Será el momento de comprobar cuál es el compromiso real de los grupos con Castilla y León y su voluntad de sacar adelante unos presupuestos", ha señalado.

"Pedimos altura de miras, que destierren el electoralismo y que piensen en el interés general, eso se lo pido a Vox y al resto de fuerzas políticas. Desconozco cuál va a ser la postura del resto de fuerzas políticas porque las declaraciones han sido escasas. Tendremos que ir avanzando en el proceso e iremos viendo qué hacen las fuerzas políticas", ha zanjado

Negociación sin líneas rojas

El presidente de la Junta ha confiado en que, en esta ocasión, "no haya excusas ni rodeos" por parte de los grupos, y ha asegurado que no tendrán "líneas rojas" a la hora de negociar.

"No contamos con la mayoría por eso recabaremos el apoyo de los grupos con mano tendida y voluntad de acuerdo y esperamos que en esta ocasión no haya excusas ni rodeos, que todos se sienten a dialogar para llegar a acuerdos en interés de nuestra tierra y de las personas de la Comunidad. Eso debería anteponerse a cualquier interés partidista", ha señalado.

Mañueco ha destacado, además, que "presentar y aprobar unos presupuestos es ejercer la política en su sentido más noble". "A lo largo de las próximas semanas sabremos si el resto de los grupos piensan de la misma manera. Gobernar no es gritar más fuerte", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que el Gobierno en solitario "ha demostrado que es más estable que un Gobierno en coalición" pero se ha mostrado abierto a dialogar "con todas las fuerzas políticas".

"Nosotros dialogamos con todas las fuerzas políticas, negociamos y pactamos con Vox y ese pacto lo rompió de manera unilateral Vox y tendrá que dar las explicaciones pertinentes a los que confiaron en ellos porque abandonaron el barco sin dar explicaciones", ha señalado.

Y ha asegurado que la Junta sigue manteniendo "la misma postura de diálogo con todas las fuerzas políticas y también con ellos". "Yo en estos momentos no me planteo nada más allá de los presupuestos. Tendrán que ser ellos los que den las explicaciones de por qué han cambiado su postura con respecto a la Junta", ha afirmado.

Aumento en todas las consejerías

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que se trata de unas cuentas "realistas y expansivas, acorde con las necesidades de la Comunidad, enfocadas al crecimiento económico y de empleo, a la protección de las personas y las familias y a consolidar la excelencia de los servicios públicos".

Mañueco ha insistido en que son las cuentas más altas de la historia, con 15.715 millones de euros, con un incremento de casi el 8% con respecto al de 2024. "Es un aumento que se ve incrementado en todas las consejerías, esto es así por la pujanza de Castilla y León, una comunidad que funciona y queremos que avance aún más", ha afirmado.

Además, ha apostado porque la Comunidad se convierta "en una de las tres primeras comunidades del país en indicadores de políticas públicas, económicos y sociales". "Estos presupuestos son el primer paso para alcanzar esa meta tan exigente, porque la competencia es fuerte, pero es un estímulo altamente estimulante", ha afirmado.

Liderazgo en servicios sociales

"Sé que los ciudadanos están cansados del ruido de la política, de discusiones estériles que hablan de todo menos de lo que de verdad afecta a sus vidas. Ese ruido siempre existirá pero hemos superado los decibelios tolerables. La política debe volver a ser la tarea de resolver problemas comunes y abrir camino de esperanza", ha afirmado Mañueco.

El presidente de la Junta ha destacado que el objetivo de su Gobierno es "colocar a Castilla y León entre las tres primeras en políticas públicas e indicadores económicos y sociales". "No es una consigna, es un compromiso verificable y medible. Queremos rendir cuentas y que esta no sea una promesa que esté condenada al olvido", ha añadido.

Y ha asegurado que estos presupuestos son "la primera piedra de una obra mayor, un futuro en el que Castilla y León no solo ocupe un lugar destacado en España sino que inspire orgullo a cada ciudadano que vive aquí y que sigamos contribuyendo a la construcción de nuestro país".

"El poder de una tierra se mide en la capacidad de recuperarse, en la confianza de la gente, en la capacidad de superar cada reto al que nos enfrentamos. Aquí somos de hacer menos ruido y de producir más nueces", ha señalado.

Políticas sociales

Mañueco ha hecho hincapié en que ocho de cada diez euros irán destinados a política sociales, con un total de 10.449 millones de euros orientados a sanidad, educación, vivienda, cultura y políticas sociales.

"Estas cifras sirven en el ámbito educativo para mantener la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, para mejorar las condiciones laborales de los docentes y para implantar grados de Medicina en León y Burgos", ha señalado.

Y también ha destacado que se dedicarán a "ampliar la atención a la salud mental en el medio rural, mejorar el transporte sanitario".

"Mejoraremos las políticas de apoyo a las familias, duplicar las ayudas del bono al nacimiento en todos los tramos, aumentar beneficiarios del bono infantil para actividades formativas, de ocio, culturales y deportivas", ha señalado.

Mañueco ha anunciado también la creación de una partida de 10 millones para mejorar la accesibilidad en los hogares con ayuda para que las personas mayores puedan cambiar las bañeras por los platos de ducha y el incremento de los recursos para que las prestaciones a pacientes con ELA lleguen a los dos millones de euros.

"Todo ello basado en el modelo de crecimiento y competitividad que está funcionando en Castilla y León. El presupuesto apuesta por la eficiencia e innovación, 2.029 millones a los sectores económicos de la Comunidad para avanzar en el crecimiento económico y en crear más y mejor empleo", ha señalado.

La fiscalidad más baja

El presidente de la Junta ha destacado también que los presupuestos consolidan la fiscalidad más baja de la historia de la Comunidad, con 778 millones de euros en beneficios fiscales para los castellanos y leoneses.

"1.223 millones para apoyar a trabajadores, pymes y autónomos con partidas para el fomento del empleo, ayudas directas, financiación, suelo industrial, apoyos a la internacionalización y a la innovación", ha destacado.

Y ha hecho hincapié en el incremento hasta los 125 millones de inversión en suelo industrial y hasta 456 millones en I+D+i, "máximos históricos". Por otro lado, ha destacado "un bono anual de 300 euros destinado a compensar la subida de cuotas que el Gobierno de Sánchez impone a los autónomos". "Beneficiará a 100.000 autónomos", ha apuntado.

Incremento en Medio Ambiente

Mañueco ha señalado que el presupuesto para agricultura, ganadería y desarrollo rural crecerá un 12% hasta los 273 millones. "Estos recursos van a servir para continuar impulsando los regadíos, seguir apoyando la modernización del sector, incorporación de los jóvenes a la agricultura y a la ganadería, impulsar la industria agroalimentaria", ha afirmado.

También ha destacado que el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es "el que más crece", con "560 millones para inversiones medioambientales".

"Un 30% crecen las partidas para la mejora del medio natural, entre ellas las del operativo para la prevención y lucha contra incendios, con cuatro helicópteros más, cuatro unidades helitransportadas, más drones, más bulldozers, más vehículos nodriza y más puestos de mando avanzados", ha subrayado.

También ha anunciado 90 ingenieros técnicos forestales adicionales "en una nueva organización comarcal reforzada y con mejores condiciones laborales y retributivas para los que están al pie del cañón".

"Y el reconocimiento de la consideración de bombero forestal, el pase de los fijos discontinuos a fijo durante todo el año y de aquí a tres años todos los profesionales del sector privado pasarán al sector público", ha añadido.

Además, ha anunciado una inversión de 11 millones para que las diputaciones puedan adquirir maquinaria y ayudar a los municipios a la hora de poner en marcha los anillos de seguridad.

"Aumenta más de un 80% el presupuesto en vivienda, en torno a los 300 millones de euros. Un esfuerzo para que el acceso a la vivienda siga siendo una de nuestras prioridades, y de forma especial para los más jóvenes. El año que viene estarán en proceso de construcción 1.700 viviendas de las que se entregarán 800 a sus beneficiarios", ha zanjado.