El Gobierno de Mañueco tiene listo el techo de gasto y presentará los presupuestos en octubre: "Es la fase final"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico tiene listo el techo de gasto para 2026 y ha reiterado que la intención del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco es presentar los presupuestos antes del 15 de octubre, la fecha marcada por el Estatuto de Autonomía.

En concreto, Carriedo ha indicado que el techo de gasto incorporará un objetivo de déficit del 0,1%, equivalente a unos 80 millones de euros, y las entregas a cuenta comunicadas en julio por "correo electrónico" por el Ministerio de Hacienda, que ascienden a 9.523 millones, 9.449 millones con las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha señalado que la Junta espera la actualización de algunas variables y cifras antes de aprobar en el Consejo de Gobierno el acuerdo que recoge el techo de gasto y el cuadro macroeconómico, por "prudencia".

"Estamos en la fase final de la elaboración de este proyecto y nos importa más allá de la fecha que sea un buen proyecto que atienda a las necesidades de Castilla y León y a sus objetivos: los mejores servicios públicos posibles, el crecimiento económico y la creación de empleos y comprometernos con el mundo rural. De eso estamos hablando y en eso estamos trabajando", ha afirmado.

Carriedo ha insistido en que el Gobierno autonómico trabaja "por una fecha" pero "con la prioridad de tener el mejor presupuesto posible para Castilla y León".

Por otro lado, ha recordado que el escenario de déficit que se les comunicó en 2024 para la previsión de 2026 y que las entregas a cuenta son las que se les comunicaron en el mes de julio. "Son las que estamos barajando, pero son cantidades que podrían modificarse", ha insistido.

Y ha reiterado su intención de presentar las cuentas públicas autonómicas el mes que viene. "Estamos barajando la fecha del 15 de octubre que dice el Estatuto, tenemos ya elaborado el techo de gasto que se corresponde con unas cifras que son provisionales y esa provisionalidad puede determinar la fecha para presentar el techo de gasto", ha zanjado.