Martínez llama "irresponsable" a Mañueco, le exige presupuestos y un pacto que blinde la lucha contra incendios

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, durante su visita al Parque Natural de Las Batuecas, en Salamanca, este lunes

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha denunciado este lunes la "irresponsabilidad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de decir que el operativo contra incendios "ha funcionado adecuadamente" después de que se quemasen 170.000 hectáreas en la Comunidad este verano.

"Se agotan los calificativos con los cuales poder definir la irresponsabilidad de un presidente autonómico que, 170.000 hectáreas después asoladas y quemadas, sin ningún tipo de control y exigiendo todos los efectivos europeos y de España, se atreve a decir que el operativo ha funcionado adecuadamente", ha señalado desde el municipio salmantino de La Alberca.

Martínez ha asegurado que "es muy difícil resolver los problemas cuando no hay un reconocimiento explícito de los mismos". "Ahora que parece que puede pasar porque ya llega el otoño volvemos a las andadas, al sofá y a tener al Gobierno autonómico en la autocomplacencia, sin el mínimo atisbo de crítica y sin enmendar absolutamente nada", ha lamentado.

Presupuestos y pacto autonómico

El líder del PSOECyL ha asegurado que es "absolutamente clave" que la Comunidad tenga unos presupuestos autonómicos y ha alertado de la necesidad de impulsar un pacto autonómico para blindar la extinción y la prevención de incendios en Castilla y León.

"Necesitamos un presupuesto ya. Quiero creer que Mañueco no incumplirá otra vez el Estatuto de Autonomía y estará trabajando para que en este último trimestre del año podamos poner encima de la mesa un debate serio sobre un proyecto político, que, con respaldo presupuestario, pueda hacer frente al plan de ayudas y al proyecto de extinción y prevención de incendios", ha afirmado.

Martínez ha señalado que es "absolutamente clave" para estos tres meses "poder tener unas cuentas presupuestarias porque nos estamos jugando mucho" y ha asegurado que el Pacto de Estado ante la emergencia climática presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "una oportunidad" para Castilla y León.

"Necesitamos un pacto autonómico que blinde la prevención y la extinción de incendios. Tiene que ser algo que hagamos realidad en estos tres meses de legislatura y que tiene que ir respaldado con unas cuentas presupuestarias", ha insistido.

Incendios y despoblación

El secretario general del PSOECyL ha recordado que los incendios han asolado León, Zamora, Salamanca y la Montaña Palentina, el "más rico patrimonio natural" de la Comunidad, pero que eso es "solo la punta del iceberg", haciendo hincapié en la necesidad de luchar contra la despoblación.

"El trabajo de los bomberos forestales tiene que servirnos a los responsables políticos para ponernos a trabajar en ese gran acuerdo de Comunidad que de una vez por todas profesionalice los servicios de prevención y extinción de incendios que hoy es absolutamente nulo e inexistente en cada una de las nueve provincias, ya que cada una tiene su modelo particular", ha señalado.

Además, ha hecho hincapié en que, "ante la desidia de la administración autonómica, se traslada la responsabilidad a las diputaciones". "Tenemos que llegar a un gran proyecto de comarcalización y ordenación del territorio que genere un futuro de oportunidades para nuestras provincias y que permita luchar contra el cambio climático y la despoblación", ha zanjado.