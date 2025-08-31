Carlos Martínez condena las pintadas nazis en la Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro

La Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro ha amanecido con pintadas de simbología nazi y mensajes de odio contra inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+ y el presidente del Gobierno. El PSOE ha calificado este ataque como un intento de intimidar y de romper la convivencia en la localidad abulense.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reaccionado con un hilo en X en el que lanza un mensaje tajante: “El odio, la violencia y la intolerancia nunca tendrán cabida en una democracia que tanto costó construir”.

En sus mensajes, ha advertido de que estas pintadas “no son una anécdota”, sino “expresiones de odio que buscan intimidar, dividir y romper la convivencia”. El dirigente socialista insiste en que lo sucedido no puede quedar minimizado.

Martínez también ha reconocido públicamente la firmeza de la militancia local y, en particular, del secretario general Felipe Lozano: “Ni el miedo ni las amenazas nos harán callar. Seguiremos defendiendo la igualdad, la libertad y los derechos de todas las personas”.

Al mismo tiempo, exige al alcalde de Arenas de San Pedro una respuesta inequívoca: “Exigimos al alcalde de Arenas de San Pedro una condena clara y sin matices. La tibieza o el silencio solo alimentan a quienes pretenden traer de vuelta lo peor de nuestro pasado”.

El hilo ha concluido con un mensaje que apela a toda la ciudadanía: “En Castilla y León y en toda España, los socialistas seguiremos defendiendo la democracia y los derechos humanos. Porque frente al odio, nuestra respuesta siempre será más democracia, más igualdad y más justicia social”.