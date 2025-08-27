El PSOECyL y las opas exigen a la UE una PAC "justa" y piden un plan de apoyo a los afectados por los incendios

La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio y el secretario general del partido, Carlos Martínez, durante la reunión con las organizaciones profesionales agrarias de este miércoles Rubén Cacho ICAL

El PSOE de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias (opas) Asaja, UPA, COAG y UCCL han firmado este miércoles una declaración institucional para mostrar su rechazo a la propuesta de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 de la Unión Europea y exigir a Bruselas una PAC "justa", con recursos "suficientes" y que mantenga sus dos pilares.

El PSOECyL y las opas han señalado en la declaración que la nueva propuesta de la PAC supone "un duro golpe" para el campo de Castilla y León ya que propone "recortes importantes" en el presupuesto agrario, contemplando un 22% menos que en el periodo anterior.

Además, los firmantes han criticado que la nueva propuesta elimina la estructura actual de la PAC "sustituyendo los dos pilares por un único fondo centralizado" con la consecuente "pérdida de importantes ayudas directas".

También han alertado de que el segundo pilar, el de desarrollo rural, quedaría en manos de la gestión de los Estados miembros, lo que podría generar "desigualdades entre países y territorios" incidiendo de forma "más negativa" en las zonas más despobladas.

Entre otras medidas, el PSOECyL y las opas plantean que la PAC lleve aparejada una "reserva obligatoria de fondos" para las zonas más vulnerables, en declive demográfico o con alta dependencia agraria. Y han hecho hincapié en la necesidad de "medidas concretas" tras el acuerdo arancelario entre la UE y EEUU, con un incremento del 15% en muchos productos agropecuarios.

Incendios y reivindicaciones

Los firmantes también se han referido a los terribles incendios que están asolando la Comunidad este mes de agosto y han pedido "un plan de actuación urgente" que tenga en cuenta las demandas del sector agrario y ganadero "como motor de desarrollo esencial", consensuado con todas las administraciones.

"Debemos alzar la voz desde nuestros pueblos para defender un modelo de PAC que proteja al campo, que apueste por las personas y que ayude a garantizar un desarrollo justo y equilibrado para todos los municipios, grandes y pequeños", han señalado en la declaración institucional.

En el documento, se rechaza la actual propuesta de reforma de la PAC 2028-2034 por considerarla "perjudicial para el sector agrario", se insta a las instituciones europeas a elaborar una nueva propuesta y a incluir el principio de reciprocidad y las clausulas espejo en todos los acuerdos comerciales con terceros países.

También a reducir cualquier requisito medioambiental que suponga un incremento en los costes de producción que no tenga una base científica agronómica, a conseguir la simplificación de la aplicación de la nueva PAC y la reducción de la burocracia y a solicitar al Gobierno de España y a Bruselas "medidas concretas" ante el acuerdo arancelario con EEUU.

Por otro lado, se pide al Gobierno de España una PAC "con enfoque rural y territorial" que "prime al agricultor profesional" y se insta a la Junta a seguir trabajando con las opas y hacerlo también "de forma coordinada" con los municipios, los grupos de acción local y los agentes sociales del medio rural.

Por último se solicita un programa de ayudas directas e inmediatas que incluyan todos los sectores productivos vinculados al sector primario para "poder revitalizar las zona afectadas y atender las pérdidas millonarias".

La declaración institucional será remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, a los grupos parlamentarios de las Cortes, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

Un plan "urgente"

La portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Jiménez, ha acusado al PP europeo y español de querer "desmantelar" la PAC con "el mayor recorte de sus historia, disfrazado de tecnicismos".

"Si es importante defender una PAC justa y con recursos suficientes en cualquier momento mucho más lo es en el momento actual, con los incendios devastadores", ha señalado, y ha recordado que el líder del PSOECyL ha reclamado a Mañueco que "pase de anuncios vacíos a los hechos".

"Necesitamos un plan real, inmediato y eficaz de apoyo a los ganaderos y agricultores afectados por los incendios", ha señalado, señalando que el dirigente socialista "ha pedido una reunión urgente con todos los grupos políticos y municipios afectados así como un Pacto de Comunidad".

"El PSOE exige un servicio de extinción público y operativo todo el año. La Junta presume de presupuestos en prevención y extinción pero no ejecuta. Año tras año la Junta presupuesta pero no cumple. Necesitamos un dispositivo permanente, profesional y público de prevención y extinción con recursos estables todo el año", ha insistido Jiménez.

La portavoz de Agricultura y Ganadería ha acusado a Mañueco de "echar balones fuera y culpar al Gobierno de España en lugar de asumir su responsabilidad". "La Junta no pone los recursos suficientes en prevención y las ayudas prometidas a agricultores y ganaderos siguen sin llegar", ha señalado.

La procuradora socialista se ha referido a la comparecencia del presidente de la Junta de este viernes en las Cortes y ha asegurado que "debe dar la cara, explicaciones y responsabilidades".

"Desde el PSOE decimos con claridad que la propuesta europea es un error histórico y que vamos a combatirla con firmeza. Con esta declaración institucional hacemos un frente común y el PSOE llevará estas propuestas a las Cortes", ha señalado.

En lo referente a una posible comisión de investigación sobre los incendios ha abogado por "esperar" ya que "sigue habiendo focos abiertos". "En el futuro se valoraría", ha zanjado.