El PSOECyL tajante contra la gestión de la Junta en los incendios: “Sobra soberbia y falta autocrítica”

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que “es hora de que se levante de una vez por todas, dé la cara ante la ciudadanía y asuma sus responsabilidades” en relación con la gestión de la ola de incendios que afecta a distintos puntos de la Comunidad.

Martínez critica duramente la actitud del Ejecutivo autonómico tras la comparecencia del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, posterior al Consejo de Gobierno. “Sobra soberbia, falta autocrítica y rendición de cuentas. Lamentablemente no hemos aprendido nada”, lamentó el dirigente socialista.

El líder del PSOE en Castilla y León reprochó además la falta de escucha hacia los profesionales que luchan contra el fuego. “Están haciendo lo imposible con medios precarios y sin ningún tipo de coordinación ni dirección al frente de los diferentes incendios”, afirmó.

En la misma línea, subrayó la necesidad de atender también a los alcaldes, alcaldesas y vecinos de los municipios afectados, que, según dijo, afrontan la emergencia con recursos limitados. “Es hora de que se escuche ya de una vez por todas también a la ciudadanía, que de forma masiva se está echando a las calles reclamando la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas”, concluyó.