Puente vuelve a cargar contra Mañueco por la limitación de la prórroga de los presupuestos de Feijóo: "Que se la pasen"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo César Sánchez ICAL

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a cargar este lunes contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la propuesta anunciada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para limitar la prórroga de los presupuestos. "Que se la pasen a Mañueco. Lleva 5 prórrogas en 6 años. Y pronto alcanzará la sexta en 7", ha publicado en la red social X.

Feijóo ha planteado este lunes una reforma legal que obligue al Gobierno a convocar elecciones generales si acumula dos prórrogas presupuestarias al considerar que "es intolerable que un Gobierno gestione un país sin unos presupuestos aprobados". El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha logrado aprobar las cuentas públicas en toda la legislatura, iniciada en agosto de 2023.

El líder del PP ha concretado que un equipo de juristas está estudiando cambios en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución, ya que los Presupuestos y la disolución de las Cortes quedan reguladas en ambas normas.

"Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos para que cuando un Gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones", ha señalado Feijóo en un acto en la localidad madrileña de Aranjuez con el que ha tratado de marcar el paso al inicio del nuevo curso político.

Cinco prórrogas en seis años

Puente ha aprovechado la propuesta de Feijóo para cargar contra Mañueco, que ya estuvo en el punto de mira del ministro durante el mes de agosto a cuenta de su gestión de los terribles incendios que han asolado la Comunidad, y ha recordado que el presidente de la Junta lleva un total de cinco prórrogas presupuestarias en los últimos seis años, desde que accedió al cargo en julio de 2019.

La situación de prórroga se ha convertido en la más habitual en la Comunidad desde que Mañueco está en el poder. El presidente de la Junta ha encontrado siempre dificultades para presentar las cuentas a tiempo y en enero de 2025 se produjo la quinta prórroga presupuestaria de los últimos seis años, la octava de la historia de la Comunidad.

Si el presidente de la Junta no lograse sacar adelante las cuentas autonómicas de 2026, como todo hace presagiar, la Comunidad viviría su sexta prórroga en siete años. Una situación que contrasta con la propuesta de Feijóo y que ha aprovechado el ministro para cargar de nuevo contra un Mañueco que se ha convertido en el principal blanco de sus ataques durante el último mes.