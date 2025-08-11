Mañueco defiende la gestión de la Junta ante los incendios que asolan CyL y le llueven las críticas: "Seremos implacables"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a su llegada a la rueda de prensa de este lunes Rubén Cacho ICAL

Más allá de centenares de personas afectadas, pueblos desalojados y superficies calcinadas, los graves incendios forestales registrados en las últimas horas en varias provincias de Castilla y León han causado varios enfrentamientos políticos.

Tanto es así, que han sido varios los representantes que han alzado la voz para cargar contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, por la gestión que están realizando ante los numerosos fuegos que azotan diferentes puntos de la Comunidad, fundamentalmente, en la provincia de León.

Uno de ellos ha sido Óscar Puente. El ministro de Transportes ha aprovechado un tuit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para criticar la actitud de Mañueco en unos momentos desoladores para su Comunidad.

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León, que se está quemando de arriba abajo. Igual a ti te hace caso", ha expresado el ministro.

Lo ha hecho respondiendo a una publicación de Feijóo en el que este ha defendido que se encuentra "en permanente contacto con Alfonso Fernández Mañueco para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León", al tiempo que ha trasladado "todo mi apoyo" a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y "mi cariño" a todos aquellos afectados.

Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Si bien, el ministro de Transportes no ha sido el único que ha afeado el comportamiento de Mañueco y su Gobierno.

También los ha hecho el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, quien, en un vídeo difundido en redes sociales, ha llegado a asegurar que "Castilla y León no merece un Gobierno que ante los problemas graves e inesperados, aunque repetidos en el tiempo, se encuentre de vacaciones y en la playa", refiriéndose al presidente de la Junta y a su consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien, al parecer, estuvo el pasado domingo en la Feria Multisensorial de Gijón (Asturias).

"El PP lleva tantos años en el Gobierno, que ya le da todo igual, pero la Comunidad se merece un Ejecutivo que actúe y que enfrente los problemas constantes, como la despoblación, la natalidad o los incendios, así como otros que vendrán en un futuro cercano, como la inseguridad en las calles, la inmigración ilegal o la falta de competitividad de los profesionales del campo", ha afirmado.

En dicho vídeo, Hierro se confiesa "realmente preocupado" al no saber si los equipos de extinción cuentan con todos los medios materiales y de personal para afrontar esta "grave situación".

Asimismo, recuerda que Fernández Mañueco decidió prorrogar el Presupuesto de la Comunidad y "no sabemos si las partidas son suficientes para este año". A lo que ha añadido: "Mañueco decidió tirar al suelo del Parlamento autonómico la propuesta de Vox para llegar a un acuerdo presupuestario, algo que sí ocurrió en otras autonomías".

Por su parte, el Secretario de Organización y Portavoz de Podemos, además de Coordinador General de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha ido un paso más, pues ha exigido la dimisión del consejero de Medio Ambiente y ha recriminado al Partido Popular que la Comunidad no disponga de "un operativo de prevención y extinción de incendios durante todo el año, público, perfectamente dotado y con condiciones laborales dignas".

"Año tras año presentamos iniciativas en las Cortes para que esto sea posible, año tras año el PP vota en contra y año tras año arde Castilla y León", ha apuntado.

A todas estas palabras se ha sumado también el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, quien ha afirmado que, a su juicio, "es una vergüenza que en plenos incendios en la provincia de León, el PP que dirige Quiñones mande una nota de prensa atacando el pacto de gobierno PSOE-UPL en la Diputación, un pacto que trabaja por Léon".

"Es el máximo responsable de la situación, tanto por su sumisión a la Junta, como por sus decisiones políticas que han debilitado la capacidad de respuesta frente a emergencias como estas", ha señalado.

En este sentido, Cendón ha defendido que el actual pacto de gobierno en la Diputación está centrado "en trabajar por León y en sacar adelante proyectos que mejoren la vida de la ciudadanía", mientras que la Junta de Castilla y León, con Quiñones como uno de sus principales responsables, "acumula décadas de incumplimientos que han frenado el progreso de la provincia", ha criticado.

"Quiñones es, con diferencia, la persona que más daño ha causado a León. Ha utilizado cada cargo para ponerse a las órdenes de la Junta y servir de mamporrero político de Mañueco, olvidando por completo a los leoneses y leonesas".

"Ha bloqueado proyectos clave, ha permitido el deterioro de la sanidad y la educación, ha reducido los recursos en materia de prevención y extinción de incendios, y ha sido cómplice del abandono de nuestras infraestructuras”, ha apuntado el líder socialista.

Con todo ello, ha pedido "que no vengan ahora a dar lecciones quienes han condenado a León a la parálisis y al abandono". "El pacto de gobierno en la Diputación está pensado por y para León, mientras Quiñones y Mañueco solo piensan en su sumisión política, incluso a costa de poner en riesgo la seguridad y el futuro de nuestra provincia”, ha concluido.

Mañueco y Quiñones se defienden

Por alusiones, tanto Mañueco como Quiñones han defendido el trabajo realizado y han manifestado su entrega y disposición ante lo que está ocurriendo en Castilla y León.

Y es que, aunque ninguno de los dos ha respondido directamente a las acusaciones vertidas por los políticos anteriormente mencionados, sí han querido defenderse, aclarar su postura y dar las explicaciones oportunas ante todo lo acontecido.

Por su parte, Mañueco ha reconocido estar "centrado" en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia, al tiempo que ha anunciado que "vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural".

Así lo ha manifestado en un tuit publicado en la tarde del pasado domingo, en el que, además de expresar su agradecimiento a quienes están luchando contra el fuego y pedir "mucha precaución, especialmente, a los vecinos de las zonas afectadas", también afirmó que desde la Junta de Castilla y León "ayudaremos a reconstruir todos los bienes afectados, públicos y privados".

Estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia. Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de… — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) August 10, 2025

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha explicado que su estancia en Gijón se debía a la celebración del Día de León en la Feria Multisensorial de Gijón, una cita en la que, según ha defendido, es "tradicional" que las autoridades leonesas comparezcan para "agradecer la colaboración".

Además, ha ironizado con que "tenemos la mala costumbre de comer a mediodía", respondiendo así a todos aquellos que aseguran que estuvo "tomando vinos".

Con ello, el consejero también ha garantizado que "en el momento en el que se tuvo conocimiento de que las cosas cambiaban, estábamos ya de camino".

Tanto es así, que durante esa misma tarde viajó hasta Ponferrada para reunirse con el alcalde y varios concejales, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el presidente de la Diputación de León y todo el staff de profesionales para abordar los incendios que aún azotan la provincia leonesa.

"Siempre hay alguien que está dispuesto a valorar negativamente todo, pero en este caso va a tener poca razón en la que sujetarse", ha zanjado.