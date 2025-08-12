Feijóo acusa a Puente de "bromear" con los incendios tras atacar el ministro al PP: "Siempre les pilla de farra"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que bromee con "el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas" por sus comentarios sobre la gestión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los incendios que azotan a la comunidad.

"Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata", ha expresado el líder 'popular' en un mensaje en la red social 'X'.

Feijóo ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, "ya que no les pide eficacia y honradez, debería pedir a su equipo "al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles". "Es lo mínimo", ha escrito.

Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo…

Puente ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" durante los incendios que afectan a la comunidad.

En este sentido, el exalcalde de Valladolid ha reprochado inicialmente a Mañueco y a Suárez-Quiñones de encontrarse respectivamente en Cádiz y Gijón hace cuatro días cuando comenzó el Cecopi, mientras "Castilla y León se quema".

No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni doscientos. Sinverguenzas! — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa".

Esta última publicación del ministro de Transportes -que ha borrado más tarde junto a otros tuits- ha desatado la reacción de los 'populares', que a través de su diputado Jaime de Olano ha acusado a Puente de "cachondearse" de los incendios y que "el sanchismo es un estercolero ético".

"El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas", ha cargado el ministro socialista a Olano.

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", le ha afeado nuevamente Puente a Feijóo, en un tercer mensaje.

A pesar de que Puente ha borrado estas publicaciones de X en los que su tono era un tanto chistoso, el ministro de Transportes ha decidido continuar con la polémica.

"Si un Presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Y si en mi partido el amigo de un narco llegase a Presidente dejaría de ser mi partido", ha continuado en sus redes sociales.

Celebraba, ya de madrugada, que Mañueco diera una rueda de prensa a medianoche para evaluar la situación de los incendios: "¡Regresó!", ha concluido Puente.