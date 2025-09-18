La Junta llevará los Presupuestos a las Cortes antes del 15 de octubre: tiende la mano y no admitirá “chantaje”

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, M. Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado este jueves que el Ejecutivo autonómico mantiene el compromiso de presentar en plazo el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026, antes del 15 de octubre, tal y como marca el Estatuto de Autonomía.

Carriedo asegura que la Junta ha concluido prácticamente los trabajos técnicos y que “Castilla y León va a tener un buen presupuesto, con medidas concretas y específicas”, aunque subrayó que la aprobación en las Cortes dependerá de la capacidad de diálogo con los grupos parlamentarios.

“Nosotros vamos con la máxima voluntad de alcanzar acuerdos, pero no aceptaremos chantajes ni condiciones contrarias al interés general”, advierte.

El consejero recuerda que ya se han celebrado las comisiones funcionales, se ha realizado la primera carga y el Ejecutivo se encuentra en la fase final de elaboración de las cuentas.

En este sentido, destaca que el proyecto no solo recogerá los compromisos de la recta final de la legislatura, sino también “retos y desafíos que se incorporan por primera vez y que tendrán reflejo presupuestario en 2026”.

Fernández Carriedo insistió en que, pese a que la mayor parte del próximo ejercicio será gestionado por el Gobierno que salga de las urnas, contar con unas cuentas aprobadas dotaría de “estabilidad, seguridad y confianza” al arranque de la siguiente legislatura.

Techo de gasto

Asimismo, el Ejecutivo autonómico prevé adoptar el acuerdo del Consejo de Gobierno para fijar el límite de gasto no financiero que sustenta las nuevas cuentas, conocido como ‘techo de gasto’, así como presentarlo a las Cortes, aunque todavía no ha decidido, según Fernández Carriedo, si se registrará junto a los presupuestos.

En cualquier caso, aseguró que creen que serán capaces de que se apruebe en el Parlamento, como ocurrió hace un año con el referido a este ejercicio.

El portavoz también defendió el balance del mandato, cuando se ha superado ya el 90% del tiempo transcurrido desde las elecciones de 2022.

Subraya que la Junta ha garantizado “servicios públicos de máxima calidad”, reducido impuestos, consolidado a Castilla y León “entre las comunidades con menor nivel de paro” y favorecido el crecimiento económico.

Entre los proyectos en marcha destacó la gratuidad del transporte Buscyl, la ayuda de 200 euros para actividades complementarias extraescolares y la renovación de la flota de helicópteros sanitarios de urgencias.

Carriedo recalca que los próximos meses, hasta el final de la legislatura, son “muy importantes porque suponen culminar un trabajo, hacer realidad un proyecto y cumplir con los compromisos asumidos en el debate del Estado de la Comunidad celebrado en marzo”.