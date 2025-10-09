La Junta aprobará el proyecto de Presupuestos el próximo martes tras acordar el techo de gasto más alto de su historia

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Leticia Pérez ICAL

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado esta mañana el límite de gasto no financiero para 2026, conocido como techo de gasto, que alcanzará los 14.183,28 millones de euros, la cifra más alta de la historia autonómica.

Este monto supone un incremento del 5,14 % respecto al de 2025, y marcará el punto de partida para la elaboración de los próximos presupuestos regionales.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado que “no debe confundirse el techo de gasto con el presupuesto, aunque representa el límite máximo que podrá incorporarse a las cuentas del próximo ejercicio”.

Fernández Carriedo ha anunciado que la propuesta será presentada este viernes ante las Cortes, con el objetivo de lograr “el máximo respaldo de la Cámara” y cerrar la legislatura “con cuatro de cuatro techos de gasto aprobados”.

Es el primer paso para tener Presupuestos, según Carriedo, la intención es que en un Consejo de Gobierno extraordinario el próximo martes 14 de octubre se presente para dar información de su contenido y poder presentar a las Cortes. Ese mismo día, se aprobará el proyecto.

“Esperamos contar con el mayor apoyo posible, nosotros ya hemos dado el primer paso y esperamos persuadir a todos los grupos”, ha contado. Carriedo ha criticado que si se unen todos los grupos “como está ocurriendo últimamente” será complicado, pero esperan que no ocurra así.

“Nuestro límite es el interés general de los ciudadanos y evitar los chantajes”, ha adelantado. Además ha reconocido que desconoce qué votará cada partido, "nosotros estamos haciendo nuestro trabajo".

Carriedo no ha querido ofrecer más detalles, aunque ha adelantado que la Consejería de Medio Ambiente verá incrementado su presupuesto.

El techo de gasto resulta de la suma de los ingresos no financieros previstos para 2026, que ascienden a 14.122,12 millones de euros, más los recursos asociados al déficit, fijado para las comunidades autónomas en el –0,1 % del PIB regional, equivalentes a 82,89 millones de euros. A esta cifra se le restan 21,73 millones en concepto de ajustes de Contabilidad Nacional.

El déficit de referencia del –0,1 % se mantiene igual al comunicado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en julio de 2024, ya que el Gobierno central no ha modificado el objetivo ni ha convocado un nuevo CPFF desde entonces. Con ello, la deuda de Castilla y León se situará por debajo del 18,5 % del PIB.

Previsiones económicas y aval de la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones macroeconómicas de la Comunidad para 2026, que estiman un crecimiento del PIB del 2,2 %, una tasa de paro del 8 % y un aumento del empleo equivalente a tiempo completo del 1,8 %.

La AIReF también ha destacado que Castilla y León cumple satisfactoriamente los requisitos exigidos por los marcos presupuestarios de la Unión Europea.

En paralelo, se ha actualizado el cuadro macroeconómico para 2025, con una previsión de crecimiento del PIB del 2,8 %, ocho décimas por encima de la estimación inicial (2 %).

Fernández Carriedo ha destacado que las cuentas autonómicas para 2026 se orientan a “avanzar de forma sostenible en el crecimiento económico y en la creación de empleo”, en un contexto de incertidumbre internacional.

Entre los factores de riesgo ha citado las tensiones geopolíticas, la inestabilidad financiera, las medidas arancelarias internacionales y la evolución de las políticas económicas globales.

Asimismo, el consejero ha insistido en que la Junta mantiene su compromiso con las familias, los sectores productivos con mayores dificultades y la consolidación de unos servicios públicos de calidad.