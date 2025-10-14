El PSOE será "exigente" en la negociación de los presupuestos y cree que Mañueco trata de "cubrir el expediente"

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, y el adjunto a Organización del partido, Javier Muñoz, presentan la campaña 'Un alcalde para Castilla y León', este martes Leticia Pérez ICAL

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado este martes que su partido será "exigente" en la negociación de los presupuestos autonómicos y ha considerado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, trata de "cubrir el expediente" con la presentación de las cuentas, que tendrá lugar este mismo martes a mediodía.

"Carlos Martínez fue muy claro sobre lo que tenía que hacer el señor Mañueco, que era presentar realmente unos presupuestos. Pero nosotros no vamos a regalar nuestro aval, vamos a ser exigentes en la negociación de esos presupuestos para la reconstrucción y para que podamos cambiar un modelo en Castilla y León y acercar esos servicios básicos a la ciudadanía", ha señalado.

De la Rosa ha afirmado que "está bien que Mañueco se haya decidido a presentar unos presupuestos" pero ha asegurado temer que "lo único que quiere hacer es cubrir el expediente". "Vamos a ver cómo se van dando los acontecimientos pero estaremos a la altura de las circunstancias con una negociación exigente para los presupuestos de Castilla y León", ha añadido.

El dirigente socialista no se ha pronunciado sobre una posible abstención del PSOE en la votación del techo de gasto, como la que se produjo el año pasado. "No vamos a trasladar ninguna posición al respecto y vamos a esperar a que se presente ese documento hoy", ha zanjado.

Sin respuesta de Ferraz

De la Rosa ha asegurado que el PSOECyL no ha recibido "contestación alguna" de Ferraz acerca de su solicitud formal para la apertura de un expediente y una suspensión cautelar de la militancia para el ya exprocurador José Luis Vázquez, que entregó su acta el pasado jueves tras la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por prevaricación y malversación.

"Nosotros hemos solicitado a Ferraz una solicitud formal para la apertura de un expediente y una suspensión cautelar de la militancia y en este sentido todavía no hemos recibido contestación alguna, no tenemos confirmación de si se ha abierto ese expediente y se le ha suspendido ya de la militancia", ha detallado el secretario de Organización.

De la Rosa ha querido poner en valor que Vázquez "voluntariamente renunció a su acta de procurador" algo que "no suele suceder en política y mucho menos en la derecha política". "Todavía está por ver que un diputado procurador o concejal del PP que ante unas investigaciones decida por responsabilidad renunciar al acta y eso lo quiero agradecer expresamente", ha señalado.

'Un alcalde para CyL'

El secretario de Organización del PSOECyL ha presentado la nueva campaña 'Un alcalde para Castilla y León' con el objetivo de proyectar al candidato del partido y secretario general, Carlos Martínez, de cara a las elecciones autonómicas de marzo.

De la Rosa ha concretado que se trata de una campaña que se va a basar en soportes visuales, tanto físicos como digitales, en vallas en las principales poblaciones de las nueve provincias y en soportes digitales, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, y "con una presencia personal permanente en el territorio de Martínez durante los próximos meses".

La campaña, según ha señalado, se centra "en sus mayores fortalezas, su cercanía y su liderazgo". "Martínez es una persona próxima, apegada al territorio, comprometida con esta tierra y con unos principios y valores que pueden compartir perfectamente todos los vecinos y vecinas de Castilla y León", ha señalado.

De la Rosa ha señalado que el candidato "es un líder nato, un líder con mayúsculas y un gestor capaz de reconocer los problemas que tenemos los vecinos y vecinas y plantear soluciones". "Su capacidad de gestión está sobradamente demostrada, son ya 18 años como alcalde en Soria, con distintas mayorías absolutas que ha conseguido de manera consecutiva", ha afirmado.

Y ha recordado que en cuanto fue elegido secretario general "inició el recorrido por la Comunidad acercándose allí donde estaba la gente, para compartir esa experiencia".

"Decidió conocer a cada concejal, alcalde en cada comarca y en cada provincia, 3.394 alcaldes y concejales en los 2.248 municipios de Castilla y León suponen nuestro verdadero ejército con el que vamos a afrontar con las mejores garantías las próximas elecciones autonómicas", ha afirmado.

Un "municipalista nato"

De la Rosa ha asegurado que Martínez es "un municipalista nato" y que "ha basado su proyecto político para Castilla y León en el municipalismo".

"Desde lo más próximo, identificando los problemas reales de la gente e identificándose como uno de los suyos. En política es imposible ganar y gobernar si la gente no te identifica como uno de los suyos y tiene un proyecto y un equipo con compañeros y compañeras que han demostrado esa capacidad de liderazgo en los ayuntamientos", ha apuntado.

El secretario de Organización ha asegurado que el candidato socialista "sabe que Castilla y León es la suma de las entidades locales que la integran". "Desde esa suma estamos construyendo el nuevo proyecto político del PSOECyL para trasladar soluciones a los problemas enquistados después de casi 40 años de gobiernos de la derecha", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que Martínez está demostrando su "capacidad de liderazgo" no solo en el territorio sino también en las "altas esferas de las instituciones europeas". "No hay mes que no aterrice en el Comité de las Regiones en Bruselas para reclamar oportunidades para el desarrollo de nuestra tierra", ha señalado, poniendo como ejemplo su "defensa ante la nueva PAC".

"Martínez es garantía de trabajo, que es lo que ha faltado estos últimos seis años desde que Mañueco está al frente de la Comunidad. Tiene muy claro que Castilla y León necesita un Gobierno autonómico implicado en los problemas de la gente y en el día a día, ha llegado el momento de que Castilla y León se dé una oportunidad", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PSOECyL "debe y puede ganar las elecciones autonómicas y el Gobierno de por responsabilidad y porque Castilla y León se merece un cambio". "Solo falta atreverse al cambio", ha zanjado.

Acto con Sánchez

De la Rosa ha recordado que el próximo día 25 de octubre se celebrará jornada de trabajo en León con mesas de debate y que el 26 se culminará esa jornada con un acto público con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Unas jornadas sobre las que "se está trabajando aún el programa".

Además, anteriormente, el día 20, tendrá lugar una mesa de debate en Soria en relación a la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural y ha hecho hincapié en que se va a intentar visibilizar la "presencia permanente" de Carlos Martínez "en los distintos barrios de la comunidad", empezando por el vallisoletano de La Rondilla el 6 de noviembre y el burgalés de Gamonal el día 13.

Un "atrevimiento al cambio"

El adjunto a la Organización del PSOECyL y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha asegurado que Martínez será "un alcalde para todos".

"Los que llevamos trabajando desde hace ya mucho tiempo con Carlos en el Ayuntamiento de Soria o en otras responsabilidades notamos esa cercanía, esa capacidad de trabajo y esa gestión sobradamente demostrada como alcalde de Soria", ha afirmado.

Y ha recordado que se trata de "una confianza que se ha ido incrementando en cada elección con el objetivo de la transformación de la ciudad con un protagonista principal en el eje de sus políticas que no es otro que el ciudadano".

"Los sorianos se atrevieron al cambio y los resultados son muy visibles. Ahora solicitamos ese atrevimiento al cambio en Castilla y León para tener un alcalde para todos y para que se desarrollen políticas que sitúen al ciudadano en el eje central con políticas muy necesarias", ha afirmado.

Además, ha denunciado que la Junta "se borre" del encuentro sobre cambio climático en Ponferrada "que tanto nos ha afectado este verano". "Si alguien niega que ha afectado en los incendios forestales se sitúa muy alejado del centro y de las políticas a favor del ciudadano", ha señalado.

Y ha apostado por desarrollar políticas "para el principal problema que tienen los castellanos y leoneses, que es la vivienda, más allá del reto demográfico" y "políticas en materia sanitaria frente a las privatizaciones del Gobierno de Mañueco".