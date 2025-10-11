Martínez pide a Mañueco que acuda a la convención frente al cambio climático: "¿Vamos a caer en esa irresponsabilidad?"

El secretario general y candidato del PSOE de Castilla y León a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "cumpla con su obligación" y acuda a la convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebrará los días 13 y 14 de octubre en Ponferrada.

Lo ha hecho tras conocerse la decisión del Partido Popular de no presentarse en la reunión prevista y durante su asistencia a la I Convención Municipal del PSOE de La Rioja, donde ha afirmado que "la deslealtad institucional no puede pagarla la ciudadanía de Castilla y León una vez más".

"El señor Feijóo ha mandatado a sus presidentes, que raudos y disciplinados se van a negar a acudir a Ponferrada para poder debatir sobre ese pacto. No sé si es negacionismo climático o el absurdo total del cuanto peor, mejor, que siempre practica el PP cuando está en la oposición", ha criticado el líder socialista.

Sea como fuere, ha señalado, "la irresponsabilidad de que ningún presidente ni ningún consejero del PP acuda a esta cita es muy difícil de explicar a la ciudadanía, y todavía más si son el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quienes se van a negar a acudir".

En este sentido, Martínez ha destacado que esta es una prueba más de que ahora que se han apagado los incendios "volvemos a las andadas, a plantear el no hacer nada, a escupir y a no abrazar la mano tendida por parte del Gobierno minutos después de haber apagado esos fuegos".

"¿Vamos a caer en esa irresponsabilidad una vez más por parte de Mañueco, ubicado cómodamente en ese sofá, tumbado permanentemente, cuando todavía está caliente el monte en toda la zona de León?", ha preguntado el líder socialista.

Por ello, también ha pedido a Mañueco prepare a Castilla y León de una forma "seria y rigurosa" y que "abra puentes de diálogo permanentes" para trabajar de forma conjunta con la Administración General del Estado, Europa, los Ayuntamientos, los responsables del sector, y los profesionales de la prevención y la extinción de incendios.

"Discípulo de Villanueva"

Por otro lado, Martínez también ha aprovechado la ocasión para afear al eurodiputado del PP Raúl de la Hoz tras acusar a su formación de estar sumida en una "degeneración moral" y calificarle a él como "el jefe de la banda" de Sánchez en la comunidad.

En su intento de defenderse de todo lo proferido por el eurodiputado, Martínez le ha recordado que él fue "discípulo" del señor Villanueva, "el responsable último ya fallecido de la trama eólica y la Perla Negra, los dos casos de corrupción más importantes que tiene hoy por hoy este país y que afectan de forma directa al PP en Castilla y León".

Una trama de corrupción para la que, tal y como ha señalado el secretario general del PSOE de Castilla y León, se solicitan "cientos de años de cárcel para exconsejeros, exviceconsejeros del PP, excompañeros de Mañueco, y más de 800 millones de euros en sanciones y multas por mordidas millonarias en la concesión de parques eólicos".

Por ello, Martínez ha considerado una "irresponsabilidad" las palabras del popular ante estos dos casos de corrupción que afectan a su formación y que “tampoco han servido para rendir cuentas ni asumir ningún tipo de responsabilidades”.

Con todo ello, ha recalcado la necesidad de "intentar dar un giro" con un cambio de Gobierno en Castilla y León, "para que los 38 años de gobierno no se conviertan precisamente en todo esto".

"El macarra del PP"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, también ha cargado duramente contra el eurodiputado Raúl de la Hoz, a quien se ha referido como "el macarra del PP", tras sus críticas al partido y a Carlos Martínez.

Durante su visita a Espinosa de los Monteros (Burgos), De la Rosa ha asegurado que el eurodiputado "no tiene perdón de Dios", así como que sus palabras sobre Martínez son "el colmo de la hipocresía".

Asimismo, se ha sumado a las palabras del líder del PSOE de Castilla y León al criticar que De la Hoz haya realizado estas declaraciones en un momento en el que su formación se encuentra en pleno juicio por la trama eólica, "el caso de corrupción más importante de la historia de Castilla y León".

Una causa en la que, según ha recordado, "se están dirimiendo responsabilidades por supuestas mordidas de en torno a 75 millones de euros y hay 16 excargos y cargos del PP en juicio, sentados ante el tribunal en el banquillo de los acusados".

"Si vengo a hacer algún tipo de equiparación, ¿cómo podemos calificar al señor Mañueco? ¿Como el capo de la mafia de Sicilia y León, por ejemplo?", ha añadido.

En esta misma línea, el secretario de Organización también ha defendido la labor de Martínez en Europa en relación a la Política Agraria Común (PAC).

Así, ha afirmado que es "el único político de la región que se está bregando en Bruselas mes tras mes para intentar convencer a la Comisión Europea para que retire y modifique su propuesta".

"El remate de la hipocresía es decir que Martínez lo que tiene que hacer es convencer a Sánchez para que se retire la nueva PAC, ¿pero quién ha hecho la propuesta nada más que la Comisión Europea integrada por el Partido Popular?", ha recordado De la Rosa.

Con todo ello, ha destacado que el Secretario General del PSOE de Castilla y León es "el principal líder político de la comunidad que está defendiendo una nueva PAC para el sector agroalimentario y ganadero de la mano de las Opas, llegando a acuerdos con ellas, llevando declaraciones institucionales, mociones y proposiciones a los ayuntamientos para que se frene".

"Y lo está haciendo en el seno del parlamento de Castilla y León, en cada uno de los ayuntamientos de la región, a nivel nacional y sí, también en las instituciones europeas", ha concluido.