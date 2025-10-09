José Luis Vázquez renuncia a su acta de procurador del PSOE en las Cortes tras la investigación del TSJCyL

El procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, ha renunciado este jueves a su acta tras iniciarse un expediente para apartarlo del partido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se declarase competente para investigarlo por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, ha aceptado la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia y ha abierto una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

El TSJCyL ha considerado que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos. Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

Tras conocerse la investigación del TSJCyL, esta misma mañana, la Ejecutiva del PSOECyL y su secretario general, Carlos Martínez, solicitaron a la dirección federal de Ferraz la suspensión cautelar de militancia del procurador segoviano y apartarlo de forma temporal de su cargo orgánico en el partido, ya que seguía formando parte de la dirección autonómica.

Después de esa decisión de la formación, Vázquez ha presentado al registro de la Cámara su escrito de renuncia como procurador por la provincia de Segovia. En paralelo, el PSOE de Carlos Martínez ha solicitado a Ferraz la apertura de un expediente para aclarar la situación del procurador ante la investigación anunciada por el TSJCyL por prevaricación y malversación.