El PSOECyL pide a Ferraz que suspenda de militancia a José Luis Vázquez y lo expulse de la Ejecutiva

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y la Comisión Ejecutiva Autonómica han solicitado este jueves a la dirección nacional de Ferraz la apertura de un expediente al procurador José Luis Vázquez, acompañado de la suspensión cautelar de la militancia y su salida de la Ejecutiva tras conocerse que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia autonómico.

El TSJCyL ha considerado que existen indicios de que Vázquez, de la máxima confianza del exlíder del partido Luis Tudanca y al que Martínez mantuvo en la Ejecutiva, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional cuando era alcalde del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, sin convocar los preceptivos concursos públicos.

Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal. En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investiga una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo.

La portavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado este jueves en una comparecencia que el PSOE es "contundente" ante las noticias publicadas de la investigación del TSJ hace solo 12 horas, con la apertura de un expediente contra el hasta ahora secretario de Desarrollo Sostenible del PSCyL, "hasta que esto se resuelva".

"Nosotros no prejuzgamos, pero sí tomamos medidas y ante cualquier atisbo e indicio de corrupción, tolerancia cero. Somos firmes e implacables con la corrupción y no nos tiembla el pulso frente a otros que han mirado hacia otro lado durante meses y años con la corrupción dentro de su partido, pese a haber sesiones de juicio oral e incluso sentencias firmes", ha afirmado.

"Otros miran hacia otro lado"

Y ha contrapuesto la actitud del PSOE a la del PP con la trama eólica. "Frente a otros que han pasado meses y años con la corrupción dentro de su partido, que han mirado hacia otro lado con sesiones de juicio oral y sentencias firmes, el PSOECyL, su Ejecutiva Autonómica y su secretario general son firmes e implacables con la corrupción", ha añadido.

En cuanto a una posible petición de entrega del acta por parte del procurador, Gómez Urbán ha asegurado que es "un acta personal". "Todas las consecuencias van a llegar y seremos implacables pero tenemos que conocer un poco más lo que se ha pasado. Hoy mismo se han empezado a tomar las medidas, llegaremos hasta el final, hasta sus últimas consecuencias", ha afirmado.

Además, ha recordado que "nadie puede evitar que en sus filas pueda haber casos de presunta corrupción pero lo que nos diferencia a unos y a otros es como la atajamos y como respondemos ante ella". "El PSOE ha dado una respuesta contundente y no vamos a aceptar ninguna leccion de nadie y menos de quienes tienen en sus filas a condenados y que nunca hicieron nada", ha afirmado.

Gómez Urbán ha acusado a Mañueco de estar "escondido" mientras en la Audiencia de Valladolid se están llevando a cabo "las sesiones por la mayor trama de corrupcion de Castilla y León". "Los testigos hablan de prácticas absolutamente mafiosas, de como el término de Sicilia y León se queda corto. Mañueco ni declaraciones ni valoraciones como que no fuera con él", ha señalado.

La portavoz socialista ha asegurado que el presidente de la Junta "se esconde, no da la cara, tapa y mira para otro lado" y que "frente a eso el PSOE da la cara, responde, es firme con sus convicciones y hace lo que predica".

"Mano tendida" para los presupuestos

Gómez Urbán ha asegurado esperar "poco o nada" del techo de gasto que previsiblemente se aprobará este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta y ha asegurado que, una vez que vean los presupuestos, tomarán las decisiones "que sean oportunas".

"Siempre mano tendida pensando en los castellanos y leoneses, no anteponemos los intereses de nuestro partido a los de Castilla y León. Siempre la mano tendida del secretario general y eso pasa porque la Comunidad tenga los presupuestos que merece. Cuando llegue el momento y el debate parlamentario decidiremos lo que es mejor para Castilla y León", ha afirmado.

El "bulo" de las paradas

Gómez Urbán ha celebrado la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible este miércoles en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP, que impulsa el nuevo mapa concesional del transporte por carretera.

La portavoz socialista, además, ha asegurado que "deja constancia de algo claro y meridiano y es que Mañueco una vez más ha mentido a los castellanos y leoneses porque esta nueva Ley destierra uno de los bulos más extendidos por el PP y por Mañueco".

"Los socialistas llevamos años aguantando ese bulo de la derecha y del PP diciendo que por culpa del Gobierno se iban a suprimir paradas de autobús. No solamente no se van a suprimir paradas de autobús en Castilla y León sino que gracias al Gobierno de España los vecinos y vecinas tienen garantizadas todas las paradas de autobús", ha afirmado.

Gómez Urbán ha denunciado que Mañueco "ha rehusado hacerse cargo de sus competencias" y que "no asume las competencias que tiene". "Ante su indolencia incompetencia y desidia es el Gobierno de España quien asume estas competencias y quien garantiza este servicio de transporte por carretera", ha señalado.

Además, ha recordado que el presidente de la Junta "amenazó con llevar a Óscar Puente a los tribunales" y ha señalado que "si hoy y mañana los castellanos y leoneses van a tener garantizado este servicio de transporte por carretera va a ser gracias a Óscar Puente porque si fuese por Mañueco se quedaban en tierra, como se están quedando con la tarjeta Buscyl".

La "indolencia" de Mañueco

La portavoz socialista ha asegurado que Mañueco es "un indolente, un incompetente, un vago y un mentiroso". "Para desgracia de Mañueco los castellanos y leoneses ya saben de que pie cojea y el tipo de presidente que tienen al frente de la Junta", ha señalado.

Y ha asegurado que se trata de un presidente "que está dando los últimos coletazos, un Gobierno decadente y sin proyecto, y al que ya se le están haciendo bola los plenos y las sesiones de control al Gobierno, que ni siquiera utiliza los escasos cuatro minutos para responder porque no tiene nada que contar".

"Ya no puede utilizar el comodín del Gobierno de España porque si lo utiliza sería para hablar de que gracias al Gobierno a Castilla y León le va mejor. Mañueco está tirando de incompetencia y de vagancia para permanecer sentado en el sillón sin hacer nada, sin gobernar", ha afirmado.

Además, ha asegurado que el PP "parasita las instituciones" y ha hecho hincapié en que "desde que empezó el nuevo periodo de sesiones, el PP no ha presentado ninguna iniciativa pensando en los castellanos y leoneses".

Como ejemplo, ha puesto el hecho de que en el pleno de esta semana los socialistas presentasen iniciativas en materia de educación e incendios mientras el PP se dedicaba "a hacer seguidismo a Feijóo con una iniciativa que no servía para nada salvo para intentar promocionar a Feijóo". "Lo único que les podemos decir es: Ánimo Alberto", ha zanjado.