El PP exige a Carlos Martínez el cese de José Luis Vázquez tras conocerse que será juzgado por el TSJCyL

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha exigido este miércoles al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, el cese del procurador socialista José Luis Vázquez, y que entregue su acta tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia le juzgará por prevaricación administrativa y malversación cuando fue alcalde del Real Sitio de San Ildefonso.

"Resulta insoportable el nivel de degeneración al que ya nos está acostumbrando el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Carlos Martínez ¡Basta ya de estos comportamientos!", ha afirmado.

A su juicio, la "mancha de sospecha, las irregularidades, la corrupción y la utilización de recursos públicos en beneficio propio sigue extendiéndose por el PSOE".

"Menuda carta de presentación tiene el PSOE para intentar gobernar la Junta de Castilla y León”, ha afirmado, para mencionar "chistorras, ensaladas y sobres con billetes en sus sedes", además de una presidenta del PSOE autonómico y ministra de Igualdad, Ana Redondo, con "su escándalo por las pulseras antimaltrato" y el "caos ferroviario" de Puente.

"Ahora el cerco se cierra aún más sobre Carlos Martínez por esta última noticia", ha zanjado.

Vázquez rechaza dimitir

El procurador socialista José Luis Vázquez, por su parte, ha rechazado dimitir y ha defendido su inocencia, porque "nada" de lo que hizo en su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019, "estuvo al margen de la consideración legal".

En declaraciones a Ical, Vázquez ha avanzado que solicitará el archivo de la causa que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha abierto contra él por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. "Bien, ya era hora. Han tenido cuatro años", ha señalado.

Vázquez ha confiado en que, ahora que el TSJCyL se ha declarado competente por su condición aforado al ser parlamentario autonómico, "todo se resuelva cuanto antes", porque "cada poco salen cosas pero no terminan de resolver".

"Nada he dicho hasta ahora sobre ello; y el que haya denunciado esto solo él sabrá por qué. No es la primera vez que lo intentan con asuntos de esta naturaleza", ha apuntado, cuestión por la que ha admitido sentirse "tranquilo y sereno". Sin embargo, ha lamentado esta situación por la "desgracia de que lo paga la familia, los que nos quieren".

Sobre una posible dimisión, respondió: "¿Yo, por qué? Yo seguiré trabajando, como lo he hecho esta mañana en las Cortes y como lo hice entonces por La Granja y Valsaín", donde "nada" de lo que se hizo "estuvo al margen de la consideración legal, sino que fue para mantener los servicios municipales, sin ningún enriquecimiento de nadie y solo con el fin de mantener el empleo".

En este caso, ha asegurado "contar con la certeza de que hizo lo correcto y nunca se hubiera perdonado despedir a los cinco jardineros", razón por la que se imputan los delitos mencionados.

En este sentido, el TSJCyL ha considerado que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos.

Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el exalcalde pese a los reparos emitidos por la intervención municipal. Al respecto, Vázquez ha respondido que un político "siempre arriesga en lo personal y se entrega a los ciudadanos".