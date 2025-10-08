El TSJ investiga al procurador socialista José Luis Vázquez por prevaricación y malversación cuando fue alcalde

Nuevo varapalo para el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) se ha declarado competente para investigar al procurador del Grupo Socialista José Luis Vázquez por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019.

Cuando el PSOECyL parecía haber dejado atrás las traumáticas dimisiones de Ángel Hernández y Juan Luis Cepa, el TSJCyL ha asumido la parte de la investigación que afecta a Vázquez aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas, según ha informado el Alto Tribunal autonómico.

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, ha aceptado la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia y ha abierto una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario regional.

El TSJCyL ha considerado que existen indicios de que el investigado realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional, sin convocar los preceptivos concursos públicos. Se investiga, igualmente, el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó el político pese a los reparos emitidos por la Intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investiga una pluralidad de hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo, comprendiendo una multiplicidad de actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

También se encuentran investigados el alcalde actual, Samuel Alonso, y una funcionaria. Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJCyL procederá a designar un magistrado que asumirá la instrucción de la causa.

Tercer imputado del Grupo Socialista

Vázquez es el tercer imputado en esta legislatura en el Grupo Parlamentario Socialista, configurado hasta hace pocos meses por el exsecretario autonómico Luis Tudanca, ahora senador autonómico.

El 7 de febrero de 2024, dimitía el procurador soriano y hasta entonces secretario general del Grupo Socialista, Ángel Hernández, después de ser detenido tras gritar y golpear repetidamente la puerta de la vivienda de su pareja.

Hernández fue acusado de delitos de amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, una situación especialmente complicada para el Grupo Socialista, que ha hecho de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género una de sus banderas políticas.

Cuando el PSOE aún no se había recuperado de las turbulencias generadas por la detención de Hernández, solo seis meses después, en agosto de 2024, dimitía el procurador salmantino Juan Luis Cepa, acusado de agredir sexualmente a un menor de edad al que había conocido a través de la aplicación de citas Grindr.

Ahora, la investigación sobre Vázquez ha supuesto un duro varapalo en un momento en el que el nuevo PSOECyL, comandado por Carlos Martínez, aspira a presentarse como alternativa al Gobierno del PP en la Junta en las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.