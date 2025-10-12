Una nueva guerra en Numancia: Martínez pelea por los votos de Soria ¡Ya!, que denuncia su "fraude a los ciudadanos"

En las últimas elecciones autonómicas en Castilla y León, celebradas el 13 de febrero de 2022, Soria ¡Ya! consiguió un resultado histórico e inesperado. La formación, que se presentaba por primera vez a unos comicios después de 21 años de activismo en la calle, fue la gran sorpresa de la noche electoral y se convirtió en la primera fuerza tanto en la provincia como en la capital soriana.

Soria ¡Ya!, encabezada por un aún desconocido Ángel Ceña, logró tres de los cinco procuradores en liza en la provincia en aquellos comicios, con un total de 19.350 votos, más de un 42% de los sufragios. En la capital soriana, su éxito fue aún mayor, superando los 9.000 votos y el 50% de los apoyos.

La fuerte irrupción de la formación soriana, al calor del auge de los movimientos de la España Vaciada, que defendían la lucha contra la despoblación y los desequilibrios territoriales e inversiones en provincias que consideraban "olvidadas", supuso un duro golpe para los partidos nacionales, especialmente para el PSOE.

Objetivo: marzo de 2026

Casi cuatro años después la situación ha cambiado. Soria ¡Ya! ha vivido años de declive, especialmente tras su decisión de no presentarse a las municipales de 2023 y sus pobres resultados en las generales de ese mismo año y en las europeas de 2024, y, mientras tanto, los socialistas han nombrado a un dirigente con gran implantación en la provincia, el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

El PSOE aspira a recuperar en las elecciones de marzo de 2026 parte de los votos y escaños que la formación provincialista les robó en 2022 con el objetivo de reconquistar el Gobierno de la Junta después de casi 40 años de gobiernos del PP.

Mientras tanto, Soria ¡Ya! trata de resistir y aspira a ser determinante en la configuración del nuevo Gobierno autonómico, y de hacer valer sus reivindicaciones a la hora de apoyar la investidura de uno u otro candidato.

Los populares confían en que la división del voto entre el PSOE y los de Ceñales ayude a ganar en la provincia y a mantener a Mañueco en la Presidencia y Vox tratará de aprovechar su auge nacional para conseguir un procurador por primera vez en la única provincia que se les resistió en los comicios de 2022.

Las víctimas de Soria ¡Ya!

En las elecciones del 13 de febrero de 2022, Soria ¡Ya! se cobró varias víctimas con su fulgurante éxito. Los socialistas −con gran implantación en la provincia de Soria y, especialmente, en la capital, debido a la impronta de su alcalde durante los últimos 18 años, Carlos Martínez− sufrieron un duro golpe y pasaron de los 19.794 votos y tres escaños de 2019 a tan solo 7.800 y un procurador.

Soria ¡Ya! arrebató más de 10.000 votos y dos representantes a los socialistas que fueron determinantes para su arrolladora victoria en la provincia y que contribuyeron decisivamente a la caída del PSOE a nivel autonómico y al inicio del fin del periodo de Luis Tudanca al frente del partido, que se inició aquella aciaga noche.

La formación soriana también hizo mella en los intereses electorales del Partido Popular en la provincia, que pasó de contar con 13.423 votos en los comicios autonómicos de mayo de 2019 a 10.364 en los de febrero de 2022, marchándose más de 3.000 votos y un procurador de los dos que tenía a la formación soriana.

Además, Soria ¡Ya! recogió un porcentaje nada desdeñable de los votos de un Ciudadanos en vías de desaparición, que pasó de 5.476 votos a solo 339, y de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), que había conseguido 3.895 sufragios en los comicios de 2019 y que no se presentó a los de 2022.

¿Un éxito efímero?

Pero aunque la formación encabezada por Ángel Ceña hizo daño a todos los partidos, neutralizando además a Vox −ya que Soria fue la única provincia en la que los de Juan García-Gallardo no sacaron procurador aquel 13 de febrero− la principal sangría se la ocasionó al PSOE y ahí radicó la clave de un éxito que podría ser efímero.

En marzo de 2026, dentro de cinco meses escasos, se celebrarán los próximos comicios autonómicos y Soria ¡Ya! los afronta con la seria amenaza del nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, el también alcalde de Soria, Carlos Martínez, que podría recuperar gran parte de ese voto para los socialistas y despertar de su sueño a los de Ceña.

La amenaza de Martínez

El dirigente socialista −que fue entronizado tras la caída de Luis Tudanca después de su guerra abierta con Ferraz, en enero de 2026, y que es la apuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recuperar Castilla y León tras casi 40 años− cuenta con una gran implantación tanto en la provincia como en la capital soriana, de la que es alcalde desde 2007, hace ya 18 años.

Martínez, que ya ha anticipado que centrará su proyecto en la lucha contra la despoblación y los desequilibrios territoriales, podría aprovechar su legado de gestión para arrebatar a Soria ¡Ya! gran parte de esos más de 10.000 votos que quitaron a los socialistas en febrero de 2022.

Un vuelco electoral que permitiría al PSOE recuperar los tres procuradores con los que contaba en 2019 y que contribuirían, además, a impulsar su proyecto a nivel autonómico, mejorando los pobres resultados que obtuvo Tudanca hace ahora tres años y que estuvieron a punto de provocar su dimisión esa misma noche.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, no tiene parangón en Castilla y León. El socialista lleva 18 años en el cargo, desde que se impusiese en las elecciones municipales de mayo de 2007, en las que, con solo 34 años, se convirtió en el alcalde más joven de las capitales de provincia de la Comunidad.

Concejal desde 1999, después de cuatro años de Gobierno en minoría, desde los comicios municipales de mayo de 2011, en los que obtuvo 12 concejales frente a los nueve del Partido Popular, gobierna en la ciudad con mayoría absoluta.

En los comicios municipales de 2015 supo resistir a la eclosión del bipartidismo y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos y, aunque bajó su representación en un edil, hasta los 11, mantuvo la mayoría absoluta.

Durante el proceso de crisis interna del partido, entre 2016 y 2017, que desembocó en las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y a Sánchez, Martínez, al contrario que Tudanca, mostró su apoyo a la expresidenta de Andalucía, desmarcándose de la postura de la dirección autonómica de la formación.

En las elecciones municipales de 2019 recuperó los 12 concejales, que mantuvo en los últimos comicios del 28 de mayo de 2023 que le aseguraron, si cumpliese esta legislatura, 20 años en el cargo.

Un perfil transversal

Con un perfil transversal, Martínez ha sabido sortear los momentos de mayor crisis del partido, como la salida del poder de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2011, en mitad de la crisis económica y el surgimiento de Podemos y Ciudadanos en 2015.

También se mantuvo incombustible ante el generalizado giro a la derecha de las elecciones municipales de 2023, debido al desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, un valor que le dio puntos para llegar a la Secretaría General del PSOECyL.

Además, el hecho de proceder de una provincia con serios problemas de despoblación y que se ha sentido siempre abandonada podría favorecer que generase simpatías entre los votantes, al no entrar en juego la pugna entre Valladolid y León que lleva caracterizando la Comunidad desde que se conformó en 1983.

Una procedencia que asegura que el reto demográfico será una de las prioridades de Martínez en el cargo y es que no tuvo problema en enfrentarse a la portavoz federal, Esther Peña, cuando comparó las ayudas al funcionamiento de las empresas de Soria con el concierto catalán.

Además, Martínez ha logrado recuperar protagonismo durante los últimos meses para el PSOECyL en la Comunidad con su dura oposición a la gestión de la Junta en los terribles incendios de este verano y en su defensa de un operativo público y activo todo el año, lo que podría beneficiar a la formación.

Con todo, los socialistas también podrían verse perjudicados si el PP activa el 'superdomingo' electoral −con convocatorias al unísono en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Baleares y Andalucía− que difuminaría las cuestiones autonómicas y permitiría a Mañueco compartir el foco con otros líderes populares y plantear los comicios como un plebiscito sobre Sánchez.

El desgaste de Soria ¡Ya!

Soria ¡Ya! ha acusado un notable desgaste durante los últimos tres años que se dejó notar en las elecciones generales de julio de 2023 y en las europeas de junio de 2024.

En los comicios generales, la formación soriana se dejó casi 10.000 votos, hasta los 9.697, y bajó al 19% de los apoyos y en las europeas continuó desangrándose hasta los 3.252 sufragios, yendo en la coalición Existe, y logrando tan solo un 8,74% de los apoyos. Unos datos nada halagüeños para el partido de cara a las próximas autonómicas.

Es cierto que las elecciones generales y las europeas cuentan con dinámicas específicas que penalizan especialmente a los partidos provinciales, especialmente con la polarización actual entre sanchismo y antisanchismo, pero la tendencia a la baja es clara y podría intensificarse tras la llegada de Martínez al liderazgo del PSOE.

Un declive que algunas voces han vinculado a la decisión de Soria ¡Ya! de no presentarse a las municipales de mayo de 2023 y al hecho de no haber logrado ser decisivos durante la XI Legislatura en las Cortes, ante el acuerdo entre PP y Vox de marzo de 2022, que se rompería dos años y cuatro meses después.

Un objetivo, el de ser decisivos, que será prioritario para el partido encabezado por Ángel Ceña de cara a las elecciones de marzo del año que viene.

"Un fraude a los ciudadanos"

El portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León desde las elecciones de febrero de 2022, Ángel Ceña, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el hecho de que Martínez haya asegurado que no dejará la Alcaldía de Soria hasta que sea presidente de la Junta es "un fraude y un engaño a los ciudadanos".

"Dijo que no dejaría de ser alcalde de Soria hasta que no retirara el acta de presidente de Castilla y León, acta de presidente no hay porque las actas son de procurador, pero vino a decir que si no tiene una mayoría para ser presidente no va a recoger el acta de procurador y yo creo que eso es un engaño a los ciudadanos", ha afirmado.

Ceña ha insistido en que "es un fraude". "Que renuncie así, ya desde el principio, a ser líder de la oposición me parece un engaño a la ciudadanía y me parece que no es serio que alguien se presente y diga que si no es presidente no va a recoger el acta. Este anuncio es defraudar y engañar a los ciudadanos casi desde antes de empezar", ha añadido.

El portavoz de Soria ¡Ya! ha asegurado que su partido no está en precampaña al contrario que "otros partidos que están en precampaña permanente" y ha hecho hincapié en que están "preparando el programa" y un "cronograma" de los pasos que tienen que dar, del sistema de elección de candidatos y de las primarias.

Y ha asegurado entender que Martínez esté haciendo "una campaña de publicidad y promoción por toda la Comunidad" ya que "no le conocen en el resto de Castilla y León, solo en Soria".

"Creo que ese habrá sido el principal motivo por el que el PSOECyL se ha adelantado tanto en la elección de candidatura. Nosotros iremos cumpliendo pasos, primero el sistema de elección que probablemente sean primarias o una elección muy abierta dentro del partido. Antes habremos trabajado en el programa electoral", ha afirmado.

Un alcalde "a media jornada"

Ceña ha considerado que el hecho de que Martínez sea el candidato del PSOE no afectará electoralmente a Soria ¡Ya!. "Aquí es muy conocido en Soria capital pero en la provincia no. Creo que se ha fijado una aspiración muy difícil porque desde 1987 no hay un presidente del PSOE en la Junta y han pasado muchos candidatos"; ha apuntado,

Además, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos de la capital soriana "están sufriendo que esté de alcalde a media jornada o menos", al compatibilizar la Alcaldía de Soria con la Secretaría General del PSOECyL y, ahora también, con la candidatura de los socialistas a las elecciones de marzo de 2026.

"Hay una falta de liderazgo en la capital, muchos problemas que no se están abordando y con un alcalde que está de recorrido de presentación por toda Castilla y León, la comunidad más grande de España y una de las más grandes de Europa, y se le echa de menos en la gestión de la ciudad, que está muy descuidada", ha denunciado.

Ceña ha asegurado que el PSOE "no ha demostrado unas ganas y un proyecto de interesarse más por el devenir de la provincia de Soria, en franca decadencia durante estos 40 años" y se ha mostrado convencido de que los ciudadanos "no van a premiar el trabajo de Martínez en la capital".

"En las dos primeras legislaturas en la Alcaldía hay que reconocer que se dio un impulso a Soria muy importante pero ahora la ciudad tiene muchos problemas encima de la mesa que no se están solventando, problemas con las travesías de la ciudad, con el personal del Ayuntamiento y problemas urbanísticos y creo que ese impulso inicial que dio a la ciudad no ha continuado", ha afirmado.

Abiertos a pactar con todos

El portavoz de Soria ¡Ya! también se ha referido a los posibles pactos después de las elecciones de marzo y se ha mostrado abierto a negociar tanto con el PP como con el PSOE.

"Habrá que ver los resultados electorales y quien podría gobernar, en todo caso, habría que negociar y esta vez no será fácil negociar con nosotros porque ya estamos un poco curtidos en política y sabemos que, muchas veces, las negociaciones son infructuosas", ha señalado.

Además, ha asegurado que Soria ¡Ya! será "exigente". "No tendríamos preferencia sobre que gobernara uno u otro, apostaríamos por el que pueda gobernar, cuente con nosotros y cumpla con nuestras exigencias No creo que Martínez y Mañueco dependan los dos de Soria ¡Ya! pero si depende alguno de ellos negociaríamos con quien fuese, sin preferencias", ha zanjado.