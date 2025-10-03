Carlos Martínez, el hombre de Sánchez para ganar CyL que no dejará la alcaldía de Soria si no es presidente de la Junta

El PSOE de Castilla y León ha dado el pistoletazo de salida a su batalla para tratar de reconquistar el Gobierno de la Comunidad después de casi 40 años de dominio del PP en las elecciones de marzo de 2026. Una cita que será la primera prueba de fuego del curso político para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salvo que los populares opten por activar el 'superdomingo' electoral.

El pasado miércoles, el secretario general del partido, Carlos Martínez, era proclamado candidato para las elecciones con un objetivo claro: lograr el cambio político en la Comunidad. Los socialistas tienen la intención de poner punto final a una larga travesía en el desierto de casi cuatro décadas ininterrumpidas en la oposición en Castilla y León y creen tener las claves para conseguirlo.

El hombre de Sánchez −fue el propio presidente quien impulsó su candidatura contra Luis Tudanca− designado para tan compleja tarea se presentó como candidato con una frase reveladora, asegurando que solo dejará la alcaldía de Soria "cuando tenga que asumir el acta para ser presidente de la Junta".

La aseveración de Martínez ha dado pie a la interpretación y ha dejado entrever la posibilidad de que, de no ganar las elecciones y no poder acceder a la Presidencia del Gobierno autonómico, el regidor soriano decidiese centrarse en la alcaldía, que lleva ejerciendo 18 años, desde 2007, y no recoger su acta de procurador si se ve obligado a liderar la oposición.

Ello debido a que es incompatible ejercer como procurador en las Cortes y como alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes a la vez por lo que, si recoge el acta, el líder del PSOECyL se vería obligado a renunciar a la alcaldía de la capital soriana.

Con todo, la frase de Martínez podría responder tan solo a un intento por su parte de transmitir optimismo a sus partidarios y, finalmente, si no logra dirigir el Gobierno autonómico, renunciar igualmente a la alcaldía de Soria para liderar la oposición en la Cámara. "No me puedo poner en otro escenario que no sea que ese cambio se produzca", afirmó el candidato tras ser proclamado.

Un nuevo protagonismo

El PSOECyL ha logrado recuperar presencia y protagonismo durante los últimos meses presentándose como adalid de la oposición a la gestión del Gobierno autonómico del popular Alfonso Fernández Mañueco de los terribles incendios de este verano, que arrasaron más de 180.000 hectáreas en Castilla y León y acabaron con la vida de tres personas.

Los socialistas han apostado por un operativo público y activo todo el año y se han presentado como defensores de los derechos laborales de los bomberos forestales en un momento de gran descontento, con grandes movilizaciones de rechazo a la Junta. A su vez, Martínez ha aprovechado su experiencia de 18 años como regidor soriano para presentarse como 'alcalde de todos'.

El líder del PSOECyL, y ahora también flamante candidato a las elecciones, ha apostado por una "territorialización" de las políticas, atendiendo a las necesidades particulares de las comarcas y municipios, que a su juicio se encuentran abandonados por el Gobierno autonómico, tratando de transmitir su sensibilidad por los territorios más despoblados.

Pero Martínez también se verá obligado a hacer frente a algunos hándicap en su carrera para conquistar la Junta. Es una figura conocida en la provincia de Soria, pero no tanto en el resto de la Comunidad, su liderazgo no se encuentra suficientemente asentado, al no tener presencia en las Cortes y tendrá que sortear los escándalos que acechan al PSOE a nivel nacional y al Gobierno.

Una compleja transición

Los socialistas acaban de culminar un traumático proceso de transición, tras la guerra abierta entre el PSOE de Castilla y León y Ferraz a principios de año que finalizó con la salida en el mes de febrero de un debilitado Luis Tudanca y la coronación del alcalde de Soria desde 2007, Carlos Martínez, como nuevo dirigente del partido, con el beneplácito de Pedro Sánchez.

La formación, no obstante, mantuvo una compleja bicefalia hasta finales del mes de abril, cuando Tudanca por fin fue sustituido como portavoz en la Cámara por la vallisoletana Patricia Gómez Urbán, para ser recolocado en el Senado.

El liderazgo de Martínez no se encuentra suficientemente asentado, ante su ausencia en el día a día del Parlamento autonómico, ya que no es procurador, y ha tenido que gestionar duras crisis como la de la supresión de paradas de AVE por parte de Renfe y dar la cara ante el estallido del 'caso Cerdán' y el resto de escándalos que han acorralado al PSOE y al Gobierno.

Antes de la crisis de los incendios, las perspectivas electorales de los socialistas no eran demasiado halagüeñas y las encuestas vaticinaban un retroceso en su número de procuradores pasando de los 28 actuales, que ya supusieron una decepción en 2022, a unos 24-25 representantes, del todo insuficientes para optar a recuperar el bastón de mando de la Junta 38 años después.

La crisis de los incendios

La gestión de los fuegos de Mañueco ha permitido al PSOECyL recuperar protagonismo, encabezar la petición de dimisión del presidente de la Junta −a la que se sumó a principios del mes de septiembre toda la oposición menos Vox− y tratar de situarse como punta de lanza de la defensa de los derechos laborales de los bomberos forestales.

Los socialistas lograron apuntarse en las Cortes, gracias a la abstención de Vox, el tanto de haber sido ellos los impulsores de la reprobación de Quiñones y protagonizaron un auténtico asedio de preguntas parlamentarias al consejero en las Cortes, insistiéndole una y otra vez en que dimitiese y pidiera "perdón" por su gestión.

Además, la portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, fue directa exigiendo también a Mañueco que dejase el cargo y "diese la voz a los ciudadanos" tras la "incompetencia" demostrada, a su juicio, por el presidente de la Junta durante la gestión de los incendios de este verano. Una posición combativa contra un Gobierno del PP en un momento de debilidad que podría beneficiarles

El hecho de que los socialistas sean la única alternativa realista a los populares podría favorecerles en un contexto de desgaste del Ejecutivo autonómico tras la crisis de este verano, al situarse como un posible voto útil para aquellos que deseen un cambio. Pero la posibilidad de que otras comunidades del PP se sumen a un 'superdomingo' electoral ha alterado sus planes.

La amenaza del 'superdomingo'

Otros territorios gobernados también por los populares como Extremadura, Aragón, Baleares o Andalucía se plantean anticipar sus comicios para hacerlos coincidir con los de Castilla y León y esa situación podría complicar la intención de Martínez de centrar la campaña en las críticas a la gestión de la Junta de los incendios de este verano.

Esa campaña del 'superdomingo' en Castilla y León, Extremadura, Baleares, Aragón y Andalucía estaría unificada y se centraría en la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, un campo en el que Mañueco tendría mucho que ganar como adalid de la oposición a los, a su juicio, "ataques" del Ejecutivo central a la Comunidad, como la financiación singular de Cataluña.

Además, esa convocatoria conjunta favorecería una mayor movilización del electorado, algo que también beneficiaría al presidente de la Junta, dando a los comicios autonómicos una dimensión nacional, por lo que se vería arropado en la campaña por dirigentes de primer nivel del partido.

Si el foco se desvía al Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOECyL podría verse perjudicado al encontrarse obligado a lidiar con los escándalos del partido y del Ejecutivo a nivel nacional frente al bloque unitario conformado por todas las comunidades populares que celebrarían comicios a la vez y que tratarían de convertir las elecciones en un plebiscito sobre el presidente del Gobierno.

Rumbo a "un nuevo futuro"

Carlos Martínez, ya como flamante nuevo candidato del PSOECyL a las elecciones de marzo, defendió el pasado miércoles el "rumbo a un nuevo futuro" para la Comunidad y pidió una "oportunidad" a la ciudadanía para lograr el cambio político que a su juicio "tanto necesita" una tierra gobernada durante casi cuatro décadas por la derecha.

"Nos convocamos para ser protagonistas, para elegir el futuro que queremos", afirmó el dirigente socialista en una comparecencia desde Soria, tras conocerse su proclamación, en la que, además, insistió en que quiere ser el primer presidente que gobierne "como el alcalde de toda la Comunidad".

"Hoy comienza un nuevo día para el PSOECyL. Quiero, queremos que comience un nuevo día para la sociedad de Castilla y de León", afirmó el líder del PSOECyL, arropado por la cúpula del partido en la Comunidad a través de la vicesecretaria, Nuria Rubio; el secretario de Organización, Daniel de la Rosa; el salmantino Fran Díaz, la soriana Esther Pérez y el abulense Manuel Arribas.

El dirigente socialista reiteró que mantendrá la alcaldía de Soria hasta que tenga que asumir el acta como "presidente de la Junta", si bien es incompatible ser edil de un municipio de más de 20.000 habitantes y procurador de las Cortes, por lo que las interpretaciones de su posible regreso a la capital soriana si, como pronostican todas las encuestas, pierde las elecciones se dispararon.

Además, avanzó una campaña electoral "de buen rollo" para presentar su programa de Gobierno, que, según señaló, hará hincapié en la "territorialización" y contendrá medidas concretas dirigidas a cada comarca y provincia de Castilla y León.

De Soria a la Junta

Este mismo jueves, coincidiendo con la festividad de San Saturio en Soria, Martínez reivindicó el "empuje transformador" de la capital soriana, sacando pecho de su labor como alcalde con el objetivo de que le impulse a la Presidencia.

El regidor soriano puso en valor el esfuerzo inversor del Ayuntamiento, con "más de 27 millones de euros en ejecución directa y más de 300 millones inducidos de distintas administraciones". Además, destacó la importancia de los fondos europeos para "seguir impulsando la transformación de Soria".

Martínez, orgulloso de una tarea como alcalde durante 18 años que, a buen seguro, le será difícil abandonar, reclamó también "un cambio de rumbo" en Castilla y León, recordando los 38 años de gobierno del PP, que han dejado "una comunidad en blanco y negro, sin voz propia en España ni en Europa e incapaz de afrontar problemas endémicos como la despoblación".

"Si en Soria hemos demostrado que con un proyecto serio, compartido y reconocido por la gente se puede transformar una ciudad, también podemos hacerlo en Castilla y León", señaló, vinculando de nuevo su labor municipal con la que llevaría a cabo de acceder a la Presidencia de la Junta.

El candidato socialista dejó claro que encara las elecciones autonómicas de marzo con determinación. "Vamos a por todas. Quiero gobernar esta tierra con la misma cercanía, honestidad y trabajo con que gobernamos en Soria, y abrir un tiempo nuevo después de casi cuatro décadas de retraso respecto a otras comunidades", señaló.

Carlos Martínez, la apuesta de Sánchez para reconquistar Castilla y León para el PSOE que pretende convertirse en el 'alcalde de la Comunidad' y trasladar su bagaje en la política municipal durante 18 años para lograr el cambio político después de casi 40 años de gobiernos del PP.