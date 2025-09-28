Carlos Martínez critica a Feijóo por “copiar el discurso de Vox” en su idea de restringir las ayudas a inmigrantes

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, participa en la Marcha Contra el Cáncer en Almazán (Soria).

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha lanzado este domingo un duro mensaje contra el Partido Popular durante su participación en la Marcha Contra el Cáncer en Almazán (Soria).

El dirigente socialista ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo su “falta de rumbo y de alma” y le acusó de situar al PP “del lado equivocado de la historia” ante la crisis humanitaria en Palestina.

Martínez ha recordado que “son ya el 85% de los países de Naciones Unidas los que reconocen al Estado palestino y denuncian los bombardeos indiscriminados de Gaza”, y consideró “indecente” la pasividad de los populares.

“Mientras España y buena parte de Europa alzan la voz en defensa del multilateralismo y los derechos humanos, el PP se limita a mirar hacia otro lado”, afirmó.

El líder socialista también cargó contra la estrategia política de Feijóo, a quien definió como “un capitán sin rumbo, atenazado por las encuestas, por Vox y por sus propios barones”. A su juicio, esa dependencia ha convertido al PP en un partido “cada vez más aislado en el plano parlamentario, europeo e internacional”.

En este sentido, criticó la reciente propuesta de los populares de restringir ayudas sociales a inmigrantes, una medida que, según dijo, “no hace más que comprar el discurso de Vox”.

“El único efecto llamada real es el hambre, la persecución y la falta de democracia en muchos países. Plantear la inmigración como un problema es volver a asumir las recetas de la extrema derecha”, advirtió.

Martínez alertó de que esa deriva coloca al PP en un callejón sin salida: “Cuando uno copia a la extrema derecha, los ciudadanos siempre prefieren el original. Y ahí está Vox. Si Feijóo sigue mimetizando sus postulados, la ciudadanía seguirá dándole la espalda”.

Apoyo a Begoña

Preguntado por las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno, en especial a la no comparecencia ayer de Begoña Gómez en el juzgado, el dirigente socialista defendió su “confianza en la justicia con mayúsculas”, aunque advirtió sobre “derivas autoritarias” en ciertos procedimientos.

“Lo que se busca es que el proceso mismo sea la condena, y eso hay que denunciarlo”, dijo, recordando que si esto se puede hacer con un presidente, “qué no se podrá hacer con un ciudadano humilde sin recursos”.

Sanidad en CyL

Aunque también se refirió a las carencias sanitarias en Castilla y León, el secretario general del PSOECyL insistió en que la gran batalla política hoy está en la defensa de los derechos humanos y en frenar “el aislamiento ideológico” del Partido Popular. “Necesitamos un PP centrado, moderado, que vuelva al Estado de derecho y se aleje de la extrema derecha”, concluyó.

Martínez recordó que ya en 2001 se planteó la necesidad de una reforma integral del Hospital Santa Bárbara de Soria, “un centro que ya entonces se estaba quedando obsoleto” y que, casi 25 años después, sigue pendiente de culminar unas obras que quedaron paralizadas en 2008 con la crisis económica.

El dirigente socialista también denunció el retraso en la puesta en marcha de las unidades de radioterapia comprometidas en 2007 por Juan Vicente Herrera y reiteradas en 2009 por Alfonso Fernández Mañueco.

“Dieciocho años después, en Soria apenas empiezan de forma experimental las primeras asistencias, mientras que en El Bierzo y en Segovia se derivan a la sanidad privada y en Ávila solo existe gracias a fondos del Gobierno de España”, señaló.