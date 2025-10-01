Carlos Martínez será el candidato del PSOECyL en las elecciones de marzo tras lograr los avales máximos

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha sido proclamado este miércoles candidato socialista a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de marzo por la Comisión de Ética y Garantías del partido, tras alcanzar los 936 avales válidos del censo de electores, formado por 9.359 militantes.

El secretario autonómico Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, y el presidente de la Comisión de Ética, Francisco Izquierdo, han comparecido para informar sobre la conclusión del proceso de primarias que termina con la designación de Carlos Martínez como candidato a la Junta, que además encabezará la candidatura por Soria.

En ese sentido, De la Rosa ha precisado que la candidatura de Carlos Martínez ha alcanzado el número de avales máximos permitido en las bases de las primarias −el mínimo es el seis por ciento−, si bien ha aportado una media del 27% de avales del censo autonómico, con porcentajes superiores al 23% en todas las provincias.

El secretario de Organización del PSCyL ha asegurado que van a afrontar "con las máximas garantías" las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, que como "muy tarde" tendrán lugar el 15 de marzo.

Además, ha afirmado que van a "salir a por todas" y a "plantar batalla" porque están convencidos de que "pueden ganar" en las urnas al Partido Popular, que tiene "temor e inquietud" por la celebración en solitario de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

A su juicio, los populares hacen gestiones para que coincidan con Andalucía, si bien ha señalado que Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá sus "propias claves". De la Rosa ha asegurado que no quieren afrontarlas sin otra comunidad o las generales, ya que quieren "evitar que se hable de Castilla y León" y de que el foco nacional se ponga sobre la gestión de la Junta.