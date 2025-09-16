Carlos Martínez pide que las elecciones se convoquen ya: "Castilla y León no puede esperar ni un minuto más"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha asegurado este martes que las elecciones autonómicas deberían convocarse ya, después de que el secretario autonómico del PP en la Comunidad, Francisco Vázquez, adelantara que se celebrarán el 15 de marzo del próximo año. "Castilla y León no puede esperar un minuto más", ha afirmado en su cuenta de la red social X.

En ese sentido, el líder de los socialistas de la Comunidad ha señalado que el balance y la "tarjeta de presentación" del PP y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es la "desidia", la "inacción", la "incompetencia", la "falta de proyecto político" y "40 años de abandono sistemático a esta tierra".

Por ello, Martínez ha asegurado que deben convocarse ya las elecciones, porque "Castilla y León no puede esperar ni un minuto más". "Atrévete al cambio", ha afirmado en su publicación, haciendo referencia al lema de su formación.