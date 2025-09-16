Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo de 2026

El secretario autonómico del Partido Popular (PP) de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha anunciado este martes en Palencia que las elecciones autonómicas en la Comunidad se celebrarán el 15 de marzo de 2026, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las generales, porque en ese caso ambas citas se harían coincidir.

En una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, Francisco Vázquez ha avanzado la fecha de los próximos comicios y ha señalado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que agotará la legislatura, lo que determina que, como máximo, puedan celebrarse el domingo 15 de marzo.

Vázquez también ha indicado que Fernández Mañueco también ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarían junto a las generales si Sánchez las adelanta para evitar que haya dos elecciones en dos o tres meses.

El secretario autonómico también ha anunciado que el PP llevará a cabo reuniones intermunicipales y sectoriales en Palencia y otras provincias para acercar su balance de gestión a los ciudadanos y prepararse para los comicios.

Vázquez ha aprovechado para agradecer a la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén, su invitación y reafirmó el compromiso del PP con los castellanos y leoneses, minimizando la influencia de los localismos en la política autonómica y local.

Hierro: "Mañueco es un desastre"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha asegurado no entender que sea el secretario autonómico del PPCyL "y no el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo" quien anuncie la fecha de las elecciones en la Comunidad.

Hierro ha asegurado que el Gobierno autonómico "es un absoluto desastre" y que Mañueco "es un absoluto desastre". "No puede ser que el presidente de la Junta no sea el que anuncia la fecha de las elecciones", ha señalado.

El portavoz de Vox ha señalado que "es igual que lo que hace el PSOE, que confunde el Gobierno con el partido, estamos hablando absolutamente de lo mismo". "PP y PSOE actúan igual porque son lo mismo", ha zanjado.