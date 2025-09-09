Quiñones reaparece en las Cortes 28 días después ante una oposición sin piedad y Mañueco le respalda: "Sí, le apoyo"

Fin del silencio del cuestionado Juan Carlos Suárez-Quiñones cuatro semanas después. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha reaparecido en el pleno de las Cortes de este martes después de 28 días desde su última comparecencia pública, el pasado 12 de agosto.

Quiñones −que ha recibido el respaldo explícito del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la sesión plenaria− se ha mostrado tranquilo e imperturbable en su primera intervención pública en cuatro semanas en la que ha defendido su gestión de los terribles incendios de este verano sin hacer autocrítica y vinculando la devastación a las condiciones meteorológicas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio no ha perdido los nervios en ningún momento mientras respondía a las preguntas del Grupo Socialista,que se ha mostrado contundente exigiendo de forma reiterada su dimisión por su "incompetencia" en la gestión de los fuegos. "No estaba escondido, estaba trabajando", se ha defendido Quiñones.

Los socialistas han realizado varias preguntas al consejero haciendo referencia a los incendios de cada una de las provincias afectadas y exigiéndole que "asuma su responsabilidad" mientras este se ha limitado a asegurar que "se pusieron todos los medios posibles" para extinguir los fuegos que "en muchas ocasiones estuvieron fuera de la capacidad de extinción".

Por su parte, Mañueco, a quien el PSOE también ha pedido la dimisión para "dar la voz a los ciudadanos", ha mostrado todo su apoyo al consejero −"sí, le apoyo" han sido sus escuetas palabras− ha defendido la "mejora" del operativo de prevención y extinción de incendios desde 2022 y ha acusado a la oposición de "tratar de sacar ventajismo político de una tragedia".

Un regreso sin autocrítica

Quiñones ha tenido que responder varias preguntas del Grupo Socialista en el pleno de las Cortes de este martes en el que le han interpelado por los incendios de cada una de las provincias afectadas y han exigido de forma reiterada su dimisión.

La viceportavoz socialista, Nuria Rubio, en referencia a los incendios de León, ha asegurado que el consejero "es responsable de la magnitud devastadora de los fuegos por su incompetencia". "Su soberbia, los recortes y el maltrato al operativo nos han llevado hasta aquí. Lo denunciamos una y otra vez pero su soberbia le impedía escuchar. Es el responsable de esta desgracia", le ha espetado.

Rubio ha señalado que en León "hubo incendios que no tuvieron recursos hasta pasados casi cuatro días en los que las llamas se extendieron sin control y cuando llegaron los equipos aquello era ya inoperable". "Por qué no utilizó todos los recursos que estaban a su alcance, que es lo que buscaba, creía que así podría desgastar al Gobierno o hacer negocio después", ha lamentado.

Además, ha asegurado que "mientras León ardía hicieron campaña con nuestra desgracia". "No ha tenido la decencia de visitar ni una de las zonas arrasadas por las llamas. Ser consejero no es pasearse de feria en feria vendiendo favores con el traje impoluto, es estar donde se le necesita", ha afirmado.

"Desde El Ventorro de Gijón usted ha estado desaparecido, 28 días de silencio, pero todos sabemos quienes son los culpables de lo sucedido. Dimita ya, escuche a la gente y se le queda algo de decencia dimita hoy mismo", ha insistido.

El consejero ha asegurado que "se pusieron todos los medios ordinarios y extraordinarios" en "un despliegue sin precedentes en la historia de España en la extinción de incendios forestales".

"Es fácil hacer un análisis simplista como el que hace, ha habido 23 días con 64 incendios en la provincia de León, hasta 15 simultáneos y 10 en nivel 2, y en CyL a la vez más de 21 en nivel 1 o 2", ha recordado.

Quiñones defiende su gestión

Quiñones ha asegurado, además, que las circunstancias meteorológicas "son claras". "16 días de ola de calor, vientos diarios con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, tormentas secas, los incendios de Castilla y León estuvieron en muchas ocasiones fuera de la capacidad de extinción de este operativo y de cualquier operativo", ha afirmado.

Y ha asegurado que "nunca se habían puesto tantos medios entre todos" y ha afirmado que "no se pudo conseguir un mejor resultado". "Nos queda compartir la experiencia y trabajar para superar esa situación", ha señalado.

El consejero también ha defendido su gestión, asegurando que se realizó "con la mayor dedicación de todos los integrantes del operativo", en su respuesta una pregunta del procurador socialista Carlos Fernández sobre los incendios de Zamora, que le ha pedido que "se vaya".

"Castilla y León ha estado ardiendo y usted ha estado desaparecido, es una cuestión de ciudadanía, dignidad y respeto a los castellanos y leoneses. Váyanse si les queda un poco de decencia y dignidad", ha afirmado.

Y ha sacado pecho de que el operativo "ha duplicado su inversión" mientras la socialista Soraya Blázquez le preguntaba por los incendios de Ávila. "Se repite la tragedia, se repite su inacción y su actitud. Tiene que marcharse porque nuestro patrimonio natural no aguanta más su ineptitud", ha asegurado.

En el mismo sentido, Rubén Illera se ha referido a los incendios de la Montaña Palentina. "Usted estaba de comilona lejos de las llamas y decidió huir y no dar la cara. Queremos que se vaya porque no sabe protegernos, dimita y dimita cuanto antes", ha afirmado.

Mientras, Fernando Pablos le ha interpelado por los fuegos de Salamanca y Pedro González sobre el operativo. "A usted se la bufa todo, se está riendo de las preguntas que le hacen mis compañeros, no ha dicho ni una sola vez las palabras perdón ni error", le ha espetado. Mientras, Quiñones ha afirmado que "ha sido un operativo muy mejorado y seguiremos mejorando".

El consejero ha tenido que responder también a preguntas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que también le ha pedido que se marche, y de Unidas Podemos, cuyo procurador, Pablo Fernández, le ha preguntado si va a asumir responsabilidades y dimitir. "La responsabilidad es el trabajo, ni el abandono ni la huida", ha respondido Quiñones, ante la indignación de Fernández.

"Que usted no dimita es la mayor vergüenza que he visto yo en estas Cortes. Usted debería dimitir porque lleva años recortando la prevención de incendios en la Comunidad y tuvo el rostro pétreo de espetar que mantener el operativo todo el año era un despilfarro", ha señalado, asegurando que el consejero es "un cadáver político" que "arrastrará al PP en León".

"He dicho la verdad de los hechos y si no nos ponemos todos a trabajar en conjunto no habremos ganado el futuro", ha zanjado Quiñones durante su respuesta a la última de las 10 preguntas que ha tenido que responder, del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual.

Mañueco respalda a Quiñones

Mañueco ha defendido a Quiñones y ha sacado la cara por su cuestionado consejero en el pleno. "Sí, le apoyo", se ha limitado a responder a una pregunta del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea en la que le ha preguntado si respaldaba al consejero y si le apoyaba como candidato del PP por la provincia de León.

El presidente de la Junta ha mantenido también un duro rifirrafe con la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha denunciado que, 11 días después de su comparecencia forzada por la oposición ante la Cámara, el presidente de la Junta "ha vuelto a esconderse".

"Si usted fuese leal con Castilla y León, Quiñones, un señor que dice que un operativo todo el año es un despilfarro, no sería ya consejero de Medio Ambiente", ha afirmado, denunciando que Mañueco "piensa lo mismo" que el titular del departamento.

"Usted ha sido desleal en la prevención, en la extinción de incendios, Castilla y León va a tener que reconstruirse con un consejero deslegitimado y con un presidente ausente. La gente necesita ayudas inmediatas y de verdad, la gente necesita unos presupuestos"; ha insistido, y le ha acusado de "anteponer siempre a Feijóo por encima de Castilla y León".

Gómez Urbán ha asegurado que el presidente de la Junta "no está capacitado ni legitimado para llevar a cabo ninguna reconstrucción". "Son incapaces de gestionar la cantidad de dinero que se necesita para la reconstrucción", ha señalado, afirmando que Mañueco "no puede seguir ni un minuto más al frente de la Junta".

"Castilla y León ya no le cree ni confía en usted, han sido demasiados engaños y demasiada desidia, piense primero en la Comunidad y luego en usted y deje que los castellanos y leoneses las castellanas y leonesas decidan ya el futuro de esta tierra", ha señalado.

Mañueco contra PSOE y Vox

El presidente de la Junta ha afirmado que "lo leal con Castilla y León y con España es recurrir la condonación trampa de Sánchez con el único objetivo de comprar el apoyo de sus socios separatistas".

"Esa condonación trampa es injusta porque rompe la igualdad de personas y territorios. Una condonación falaz y mentira porque no va a poder destinarse más dinero a cuestiones sociales", ha señalado. Además, ha asegurado que "nadie" puede compararle con Sánchez en materia de presupuestos, recordando que los dos primeros años de la legislatura los aprobó.

"En el tercero aprobamos el anteproyecto, abrimos el diálogo con los grupos y Vox ni siquiera se presentó a las negociaciones y ustedes estaban más preocupados de sus cuestiones internas, cogieron la pelota y la tiraron al tejado", ha ironizado.

Mañueco ha exigido, además, al PSOE que "deje de sacar ventajismo político de una tragedia y una desgracia colectiva". "La única deuda que pesa como una losa para Castilla y León y España entera son los pactos vergonzosos de Sánchez con sus socios separatistas", ha zanjado.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha reprochado a Mañueco la "incoherencia" del PP al reprochar a Sánchez sus pactos con los separatistas mientras el secretario general de los populares, Miguel Tellado, "dijo que se entiende con Junts y que están dispuestos a llegar a acuerdos con ellos".

Mañueco, por su parte, ha defendido "las ganas del Gobierno de Castilla y León de cumplir los compromisos de esta legislatura" mientras que Hierro le ha acusado de empezar "el curso político sin presupuestos, dañando la imagen de Castilla y León y rodeado de corrupción, al igual que el Gobierno de España".

"Esta es la realidad, una realidad que le compromete a usted en una querella junto a Pedro Sánchez y usted va a ser la principal víctima de sus estafas, de su indolencia y de su prepotencia", ha afirmado.

Mañueco ha cargado contra Vox por haberse "bajado del barco" del Gobierno. "Están tan perdidos en sus intervenciones que a veces incluso coinciden con el sanchismo. Seguimos adelante con las ayudas a los afectados por los incendios y para decir que no a la reforma de la PAC de la Comisión Europea", ha afirmado.

"Seguimos adelante para que el bus sea gratuito en todas las rutas de la Junta, para seguir batiendo cifras récord de empleo en la Comunidad, ustedes se bajaron de este Gobierno a mitad de trayecto, ustedes sabrán. Ustedes quieren seguir siendo la muleta del sanchismo en Castilla y León, porque están más preocupados de atacar al PP que de echar a Sánchez", ha zanjado.

La "mejora" del operativo

Mañueco ha mantenido también un tenso rifirrafe con el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que le ha acusado de haber asegurado que los incendios eran "un tema menor" y que "no eran una prioridad política".

"Los incendios son y tienen la máxima prioridad política para el Gobierno de Castilla y León, no intente manipular ni tergiversar mis palabras porque el diario de sesiones actúa como notario ante toda la sociedad de Castilla y León", ha afirmado Mañueco.

Ceña ha asegurado que "si Quiñones no dimite tiene que cesarlo porque ha incumplido sus responsabilidades y no cumple nada" mientras que Mañueco le ha acusado de tratar de "manipular" sus palabras.

"No invente lo que yo dije, fue usted el que quiso manipular mis palabras, por eso le dije que le remitía para que hablara en un tema técnico con los ingenieros forestales, se lo dije en la segunda intervención, y le dije que lo importante era la mejora del operativo, más presupuesto y más actividades de prevención", ha señalado.

Además, ha defendido que en el acuerdo dentro del Diálogo Social "se ha mejorado el operativo, hay más medios y más formación, somos la comunidad que más hectáreas limpia y estamos apoyando a los afectados con ayudas que ya están llegando". "Para nosotros lo prioritario siempre ha sido proteger a las personas y otros se están preocupando de generar ruido", ha señalado.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha preguntado a Mañueco si respalda a Quiñones, ante lo que el presidente de la Junta ha contestado de forma afirmativa y escueta. "Sí, le apoyo", se ha limitado a responder.

Igea le ha acusado de "traer" al consejero a las Cortes para que la oposición "pique la carne". "Usted necesita que lo desacrediten antes de quitarlo de candidato. Lo mantiene porque tiene mucho que callar y usted y yo lo sabemos bien", ha señalado.

Y ha asegurado que "por eso lo mantiene, para desacreditarlo y para que cuando hable su palabra no tenga valor". "Usted es especialista en eso, no hay nadie como usted para matar a compañeros de Gobierno, yo lo sé muy bien. Usted es el máximo responsable de lo que ha ocurrido", ha insistido.

El presidente de la Junta, por su parte, ha reiterado su "completo respaldo al operativo, desde el primero hasta el último de los que lo componen" y ha lanzado un dardo a su exvicepresidente. "Supérelo, se lo recomendamos todos, ya han pasado cuatro años y se lo recomendamos todos, en primer lugar las personas que le quieren", ha zanjado Mañueco.