Mañueco, con el reto de sostener a Quiñones ante el asedio de la oposición: arranca el curso político en las Cortes

Las Cortes de Castilla y León se engalanan este martes y miércoles, 9 y 10 de septiembre, para celebrar el primer pleno del último periodo de sesiones de la XI Legislatura, que se extenderá hasta finales de diciembre cuando, previsiblemente, la Cámara autonómica se disolverá tras la convocatoria de elecciones autonómicas para el mes de marzo de 2026.

En las dos sesiones de esta semana, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se enfrentará al reto de sostener al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ante el asedio de la oposición, que volverá a exigir su dimisión y le pedirá explicaciones por su gestión de los terribles incendios de este verano.

Los fuegos, que han arrasado 180.000 hectáreas en la Comunidad y han dejado tres fallecidos, volverán a marcar un pleno que servirá como continuación de la sesión extraordinaria celebrada el pasado 29 de agosto, en la que Mañueco defendió su gestión y exigió al Gobierno que abordase los incendios como una cuestión de Estado.

En aquella comparecencia, Mañueco aseguró que el operativo autonómico contra incendios es "el mejor que ha tenido nunca Castilla y León" e hizo hincapié en que este mes de agosto "se ha enfrentado a una situación inédita, jamás conocida", vinculando la virulencia de los incendios a unas condiciones meteorológicas "excepcionales".

Las explicaciones de Mañueco no convencieron a la oposición y todos los grupos opositores, a excepción de Vox, exigieron su dimisión y la de Quiñones. Además, tras aquella comparecencia, el Grupo Mixto y el Grupo UPL-Soria ¡Ya! anunciaron la solicitud de una comisión de investigación, una iniciativa que apoyó el PSOE pero que no saldrá adelante por el rechazo de PP y Vox.

En el pleno de esta semana, Mañueco tendrá que dar la cara por su cuestionado consejero, desaparecido desde hace tres semanas, y desvelar si sigue contando con su confianza. Además, el propio Quiñones se verá obligado a defender su gestión ante las preguntas de los grupos de la oposición y el intento de reprobación por parte del PSOE, que se debatirá en la sesión del miércoles.

La política nacional también tendrá su eco en el pleno con una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que exigirá al Gobierno de España que retire la polémica condonación de la deuda y Vox defenderá una iniciativa en la que exigirá a la Junta que impulse medidas contra la inmigración "ilegal y masiva".

Además, en la sesión plenaria del miércoles se debatirá la toma en consideración de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida presentada por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. Se trata de una iniciativa que replica el texto presentado en su momento por Francisco Igea y cuyo futuro dependerá del sentido de voto del PP, que aún no lo ha desvelado.

19 preguntas orales

El pleno de este martes se iniciará con la realización de 19 preguntas orales al Gobierno de la Junta por parte de los grupos de la oposición. Serán las siguientes:

¿Considera que como presidente está teniendo una actitud leal con Castilla y León? (PSOE)

¿Cuál es la valoración que realiza el presidente de la Junta de Castilla y León sobre el inicio del curso político? (Vox)

Sr. presidente: ¿Sigue considerando que la extinción de incendios es un "tema menor" y que no es una prioridad política? (UPL-Soria ¡Ya!)

¿Respalda el presidente la actuación el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio? (Francisco Igea)

¿Por qué la Junta de Castilla y León no puso todos los medios necesarios para evitar que los incendios en León alcanzaran tal gravedad? (PSOE)

¿Qué consideración hace la Junta de Castilla y León de la desastrosa gestión de los incendios en la provincia de Zamora? (PSOE)

¿Sigue creyendo el Gobierno de Castilla y León que son suficientes los recursos humanos y materiales para hacer frente a los incendios en la provincia de Ávila? (PSOE)

¿Cómo valora el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León para garantizar la adecuada preservación del Parque Natural Montaña Palentina? (PSOE)

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León su gestión en la extinción de los graves incendios forestales que ha sufrido la provincia de Salamanca durante el presente año? (PSOE)

¿Sigue considerando la Junta de Castilla y León que el operativo de prevención y extinción de incendios "es una estructura muy reforzada en personal, en medios, en organización, en infraestructura, en planificación, en formación y en tecnología"? (PSOE)

¿Cuál es la valoración de la Junta de Castilla y León de la gestión de la tarjeta Buscyl? (PSOE)

¿Qué criterios va a aplicar la Junta de Castilla y León para la autorización de proyectos de extracción minera en las zonas recientemente afectadas por los incendios forestales? (Vox)

¿Conoce ya la Junta de Castilla y León cuál es el papel de la Ugrecyl en materia de lucha contra los incendios forestales? (Vox)

¿Considera la Junta someter a la Comisión de Ética Pública el análisis de la autorización concedida por el consejero de Medio Ambiente para la instalación de un macrovertedero en León, vinculada a una empresa en la que su hijo figuraba como alto cargo? (Vox)

Sr. consejero: ¿Qué tipo de aeronave es la que está previsto destinar por parte de la Gerencia Regional de Salud al transporte sanitario aéreo en la provincia de Soria? (UPL-Soria ¡Ya!)

¿Tiene previsto la Junta cambiar la gestión forestal actual, tras los desastres medioambientales, patrimoniales y económicos producidos con los últimos incendios en la Región Leonesa? (UPL-Soria ¡Ya!)

¿Qué tareas de afianzamiento del suelo está realizando la Junta para evitar que las cenizas de los incendios forestales producidos en las últimas semanas lleguen a las diferentes corrientes de agua? (UPL-Soria ¡Ya!)

Tras su nefasta y catastrófica gestión de los incendios que han arrasado nuestra comunidad este verano con trágicas consecuencias, ¿va a asumir su responsabilidad el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y por tanto dimitir? (Unidas Podemos)

¿Qué cambios en sus políticas tiene previsto realizar la Junta ante las adversidades climatológicas que se dan de forma cada vez más habitual y que afectan a los incendios de gravedad que se vienen produciendo todos los veranos de los últimos años en la provincia de Ávila? (Por Ávila)

Dos interpelaciones y dos mociones

En el pleno de esta semana se debatirán y votarán dos interpelaciones y dos mociones. La primera interpelación, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de ganadería, y la segunda, de Vox, será relativa a política general en materia de economía social y autónomos.

La primera moción, presentada por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, será relativa a política general en materia de vivienda rural y la segunda, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de políticas activas de empleo.

Cuatro PNL

En la sesión plenaria de este miércoles se debatirán y votarán, además, cuatro Proposiciones No de Ley (PNL). La primera de ellas, del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, instará a la Junta de Castilla y León a adoptar diversas cuestiones relacionadas con las consecuencias de los incendios forestales ocurridos en la Comunidad.

La segunda PNL, presentada por Vox, instará a la Junta de Castilla y León a adoptar diversas medidas en materia de inmigración y la tercera, del Grupo Socialista, instará a la Junta a reprobar y revocar el nombramiento del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones.

La cuarta Proposición No de Ley, del Grupo Popular, instará a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno de España a retirar el proyecto de ley orgánica por el que se condona la deuda a las comunidades autónomas.

Ley de Derechos y Garantías

La sesión plenaria de este miércoles en las Cortes de Castilla y León finalizará con el debate y votación de la toma en consideración de la Proposición de Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida, presentada por el procurador de Unidas Podemos, y del Grupo Mixto, Pablo Fernández.