El PSOE exige a Mañueco que suscriba el pacto frente a la emergencia climática de Sánchez: "Está en KO técnico"

El secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, y el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, durante su rueda de prensa de este viernes

El PSOE de Castilla y León ha anunciado este viernes que llevará una moción a todos los ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad en la que, entre otras medidas, exigirá al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que suscriba el pacto de Estado frente a la emergencia climática anunciado por el Gobierno de España.

"La Junta está en KO técnico", ha denunciado el secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, durante la presentación de la iniciativa, "está finiquitado no solo por el final de la legislatura sino por la gestión negligente que ha hecho de los incendios de este verano".

La moción de los socialistas exigirá también un acuerdo de Comunidad y que se transforme el operativo de incendios en uno "público, permanente y profesional", exigiendo que "se asuman responsabilidades", aunque el partido ha descartado emular a Vox y Podemos presentando una demanda, criticando la "hipocresía" de los de Santiago Abascal.

"Emilio y Nacho han perdido la vida porque Vox entendió que la Ley de Bomberos Forestales no podía prosperar porque también nos referíamos a las bomberas, lo que provenga de determinadas fuerzas políticas al PSOE no le importa en absoluto", ha afirmado el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez.

El procurador ha añadido que "las demandas son para los titulares de prensa que están muy bien pero no sirven de nada" y que "el PSOE lo que hace es propuestas".

Una iniciativa "en positivo"

Díaz ha asegurado que presentan la iniciativa "en positivo" y ha querido reconocer "el papel de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que han estado al pie del cañón, han trabajado con pocos recursos para defender con uñas y dientes a su territorio y a los ciudadanos".

"Son los verdaderos héroes invisibles que han conseguido salvar esos municipios y han ejercido un papel fundamental en la defensa del territorio. Defendemos que haya una escucha activa por parte de la Junta a estos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas y que se deje de legislar a sus espaldas", ha señalado.

Díaz ha hecho hincapié en que "son los grandes olvidados" mientras "la improvisación reina por parte de Mañueco" y ha considerado "fundamental que se ponga el foco en lo local". Además, ha denunciado que, en su comparecencia del pasado viernes, el presidente de la Junta "no dio respuestas y actuó con una total soberbia".

"Ese debate se debe trasladar a ayuntamientos y diputaciones y creemos que es fundamental que los concejales y alcaldes del PP sean valientes, se posicionen, sean todo lo autocríticos que Mañueco es incapaz de ser y reclamen un cambio radical en las políticas forestales de la Junta", ha afirmado.

Además, ha recordado que deben dirimirse también "responsabilidades políticas" en las diputaciones y ha anticipado que serán "muy exigentes" con la llegada de ayudas.

"No puede volver a ocurrir que esto le vuelva a salir gratis a Mañueco, Castilla y León no se puede permitir otro verano así y la única manera de asegurar que esto no vuelva a ocurrir es que haya un cambio de Gobierno en la Junta y que Carlos Martínez se convierta en presidente", ha zanjado.

Claves de la moción

Vázquez ha asegurado que Mañueco ha sido "irresponsable, negligente y culpable de que la mayor tragedia que ha padecido Castilla y León haya sido una realidad este verano" calificándola de continuidad de lo que aconteció en 2022 y 2021.

"Martínez lo tiene claro, Castilla y León merece un Gobierno desde ya, no podemos esperar siquiera a marzo, y por eso lo que ha impulsado en su Ejecutiva y en el grupo parlamentario es una acción de propuestas, que enmarquen también a los ayuntamientos y las diputaciones", ha afirmado.

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes ha señalado que, en esta moción, los alcaldes y alcaldesas socialistas "lo primero que hacen es trasladar su solidaridad a los afectados y mandar el pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas" y que "no dejan de recordar el sacrificio de esos profesionales que han dado hasta la vida".

"En el aspecto propositivo, instan a la Junta a suscribir el Pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el Gobierno, también a impulsar un pacto de Comunidad y a transformar el dispositivo de extinción de incendios forestales en un operativo permanente, coordinado y perfectamente dotado"; ha concretado.

Por otro lado, proponen crear y dotar a todas las provincias de la Comunidad "de brigadas de investigación de incendios forestales, equipos de élite de extinción de incendios, reactivar un plan de concienciación ambiental y crear una línea de ayudas para los ayuntamientos para la redacción de planes de protección por incendios forestales".

También a planificar "la implantación de ganadería extensiva de caprino y ovino con ayudas específicas en zonas forestales" y a "habilitar una dotación económica extraordinaria específica y suficiente anualmente".

Por otro lado, proponen "actualizar el Plan Forestal de Castilla y León antes de que acabe el año, realizar y ejecutar los planes de reforestación, reconstrucción y regeneración y crear y dotar el Fondo Forestal con el 50% de todos los aprovechamientos forestales e ingresos que generen los montes de utilidad pública".

También a crear "la línea de ayudas suficientes e inmediatas mediante el procedimiento de declaración responsable, previo acuerdo con la FRMP, las opas y el sector forestal, destinadas a la reactivación y paliar las pérdidas sufridas como consecuencia de los incendios de 2025", entre otras medidas.

"Nuestros alcaldes y alcaldesas van a plantear esta iniciativa que es un compendio general de lo que tendría que haber sido realidad desde hace tiempo", ha zanjado Vázquez durante la presentación de esta moción que llegará en las próximas semanas a todos los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León.