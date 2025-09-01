Mañueco anuncia que la Junta ya ha pagado 8 millones, un 6% de las ayudas, a los afectados por los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico ya ha abonado alrededor de 8 millones de euros a los afectados por los incendios que asolaron la Comunidad el pasado mes de agosto, una cifra que supone "el 6% de las ayudas comprometidas" el pasado 20 de agosto en Consejo Extraordinario de Gobierno.

Así lo ha señalado durante una entrevista en Antena 3, en la cual ha mostrado su confianza en que buena parte de las más de 140.000 hectáreas quemadas en la región "se van a recuperar en los próximos meses". "Trabajaremos para que todo esto sea un rayo de esperanza para toda la provincia de León y la Comunidad, y que seamos un ejemplo para España y para Europa", ha añadido.

Mañueco ha destacado que "las condiciones meteorológicas vividas en esos días, han sido absolutamente inéditas y excepcionales, con muchísima sequedad, calor y viento, además de la mano incendiaria del hombre en muchos casos también".

"De esos 384 incendios, la inmensa mayoría han sido apagados ya por las 4.700 personas del operativo ordinario de la Junta, reforzado por la UME y el Gobierno de España, con el apoyo imprescindible de otras autonomías, ayuntamientos y diputaciones. Cuando acabe la temporada de incendios haremos un análisis sereno y sosegado", ha afirmado.

Y ha asegurado que "cuando uno pone toda la carne en el asador para afrontar la situación y la inmensa mayoría se han apagado, hay que decir que el operativo ha funcionado adecuadamente", recordando que "cuando el tiempo acompañaba, los operativos se han hecho con los incendios".

El presidente de la Junta ha insistido en que, cuando acabe la temporada, la Junta reflexionará con el Diálogo Social, con los representantes de trabajadores, opas, propietarios de los montes y ayuntamientos "para que nos expliquen cómo podemos mejorar en el futuro".

Un operativo "todo el año"

"Cualquier crisis de esta naturaleza por definición es imperfecta, pero hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano en estos momentos, igual que lo hicimos en 2022. Aprendimos y el operativo ahora va del 1 de enero al 31 de diciembre, con más prevención, medios aéreos y terrestres, y más carácter público del operativo", ha apuntado.

Y ha asegurado que desde que ostenta el cargo "las condiciones laborales y retributivas de los brigadistas se han mejorado, también en lo que se refiere a la precariedad o temporalidad, ya que antes trabajaban unos meses, y ahora una parte muy importante del operativo trabaja todo el año. No quiero comparar con lo que pagan otras administraciones públicas como el estado".

Mañueco ha reconocido que el fuego ha dejado situaciones de "muchísimo dolor y tragedia" en la Comunidad pero ha pedido hacer "un análisis sereno y sosegado" y ha reclamado a la oposición que "abandone su obsesión con las autonómicas", ya que lo que se precisa, a su juicio, son "propuestas serias, sensatas y creíbles".

"En Castilla y León tendremos en unos meses elecciones autonómicas, y ya hay ese tufillo electoral. Intentar sacar rédito electoral de una tragedia no es lo más conveniente. Yo no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora", ha zanjado.