Vox se querella ante el Supremo contra Mañueco y Barcones por homicidio imprudente por su gestión de los incendios

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la directora general de Protección Civil, la soriana Virginia Barcones, por la posible comisión de los delitos de homicidio imprudente, incendio en zona forestal y contra los trabajadores, por su gestión de los incendios de este verano.

La querella va dirigida también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Transición Ecológica y Reto Demográfico y contra los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; de Extremadura, María Guardiola; de Galicia, Alfonso Rueda; y de Asturias, Adrián Barbón.

La formación de Abascal considera que no haber declarado la situación de emergencia como de interés nacional ha constituido "un acto gravísimo de imprudencia" y ha originado o agravado "los riesgos y daños propios de las conductas típicas objeto de la querella, sobre todo en la fase de respuesta a la emergencia en su fase primera, que es la más crítica".

Los delitos que Vox considera que se han cometido son homicidio imprudente por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores por infracción muy grave del deber de cuidado, y prevaricación en la modalidad de comisión por omisión. La formación, además, no descarta otros delitos que puedan aflorar de la investigación.

En su escrito al Alto Tribunal, la formación destaca que "nos encontramos ante unos hechos de alcance nacional, y con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata que pudieran haber originado el fuego, aparece una gravísima negligencia en la fase y labores de prevención, como causa eficiente de los incendios".

"Agravando la situación de riesgo, además de la multitud de causas concurrentes y, con ello, la puesta en peligro de vidas y patrimonio personal y la efectiva pérdida de ellas, además de los daños irreparables en el medio ambiente", añade.

Una actuación "negligente"

Para Vox, tanto las instituciones autonómicas como estatales "han actuado de manera negligente" en las fases relativas a la lucha contra los incendios, de previsión, lucha contra los incendios activos, y fase posterior.

Sin embargo, el partido considera que esta situación "se pudo evitar o mitigar en gran medida si los responsables políticos, con competencias en medio ambiente y en prevención de incendios, hubieran actuado ejecutando todas las medidas que podían prever y evitar estos fuegos".

Destaca la querella que las características de los hechos denunciados y la trascendental circunstancia de la confluencia de competencias de diversas administraciones derivadas de la configuración estatal y las competencias autonómicas, e incluso municipales, han propiciado una situación "tan desastrosa como la padecida en este verano".

Y es que, según Vox, "la maraña de textos normativos" y de confluencia de "coordinaciones" en la gestión "han evidenciado no sólo la imposibilidad real y efectiva de cumplir con la finalidad para la que fueron dictados, sino que una utilización retorcida y de interés político y partidista ha empeorado una situación de emergencia llevándola a una situación catastrófica".

"Es, en definitiva, una gestión criminal", añade la formación.

Diligencias solicitadas

En cuanto a las diligencias, la formación solicita que se tome declaración a los querellados y se realice requerimiento a cada una de las comunidades autónomas afectadas, a los efectos de que indique qué personas concretas eran las responsables de realizar los planes de prevención y extinción de incendios en la provincia de León.

Tras su identificación, se pide que se cite a los mismos, en condición de investigados, a los efectos de que se les tome declaración.

También pide que se realice requerimiento a cada una de las comunidades autónomas afectadas, a los efectos de que aporte los contratos con empresas privadas o, en su defecto, un listado de las empresas contratadas, para la gestión de las tareas de prevención y extinción de los incendios.

Tras su identificación, se solicita que se cite a las referidas personas jurídicas, como investigadas, a los efectos de que se les tome declaración.

La formación ha solicitado también que se libre de oficio al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Soria a fin de que identifiquen al bombero que ha sufrido lesiones en los incidentes relatados en la presente querella relativos a la autobomba Charlie C-3.7. Una vez identificado, se le realice el oportuno ofrecimiento de acciones.

También ha solicitado que se libre oficio a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, a los efectos de que facilite los datos identificativos del fallecido y el lesionado en el incendio originado en Molezuelas, para que se le realice el oportuno ofrecimiento de acciones.