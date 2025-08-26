Vox pide que se investigue como homicidio imprudente la muerte de los tres fallecidos en los incendios de León

Vox mueve ficha para exigir responsabilidades por los fallecimientos en los terribles incendios de León de este mes de agosto. La formación ha presentado una denuncia en el Juzgado de León al considerar que puede haber indicios de un posible delito de homicidio imprudente en las muertes de los voluntarios Abel Ramos y Jaime Aparicio y del bombero Nacho Rumbao.

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha señalado que, tras estudiar los hechos, la formación ha comprobado que puede haber indicios de un posible delito de homicidio imprudente y de delitos contra los derechos de los trabajadores por la "falta de medidas de seguridad que se presentaron por parte de la Junta de Castilla y León".

"Dos personas perdieron la vida al ser integradas dentro de los efectivos de extinción en los incendios de León y consideramos que esas muertes podían haber sido evitables. Estas personas actuaron como voluntarios, con conocimiento de la dirección de los equipos de extinción y con una posible responsabilidad por parte de la administración", ha señalado Hierro.

Vox ha considerado que la administración ha actuado "de forma negligente" y que "son muertes que se podían haber evitado" y, por ello, ha solicitado al Juzgado de León "que se abra un proceso de investigación para que determine posibles responsabilidades".

"Los dos voluntarios actuaron con medios propios y con conocimiento de la administración y este accidente podía haber sido evitado. De la misma forma, Ignacio Rumbau dirigía un camión autobomba y falleció debido, posiblemente, a la descoordinación, extenuación y falta de medios de los bomberos forestales", ha insistido.

Por todo ello, Vox ha determinado que puede haber indicios para que se abra una investigación por parte de los Juzgados de León. "Durante mucho tiempo hemos avisado a Mañueco de que los servicios jurídicos de Vox son muy efectivos y siempre lo ha tratado como si hablásemos de una amenaza, nada más lejos de la realidad", ha afirmado Hierro.

El portavoz ha recordado que los servicios jurídicos del partido estuvieron presentes cuando se dio "un golpe de Estado en Cataluña" mientras el Gobierno popular de Mariano Rajoy "no hacía absolutamente nada". "Durante la pandemia Vox fue el único que defendió la libertad de los españoles mientras PP y PSOE votaban a favor de encerrarlos", ha añadido.

Y ha recordado que Vox "se ha presentado en todas las causas contra la mafia del PSOE mientras el PP pactaba con ellos". "En este caso la acción de Vox no iba a ser menos", ha insistido. A juicio de Hierro, esta denuncia demuestra el compromiso de Vox con los derechos de los trabajadores que han perdido la vida durante los terribles incendios de este mes de agosto.

La denuncia

La formación, en su denuncia ante el Juzgado de León, requiere a la Junta y al Ministerio del Interior a los efectos de que "procedan a identificar a los cargos o autoridades que ostentaban las fechas de los sucesos la competencia directa en materia de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de León.

Además, pide que se aporten los informes oficiales y partes de incidencia relativos a los siniestros concretos: el informe de accidente laboral por la muerte del bombero, los informes del operativo sobre el incidente de voluntarios en Nogarejas o el plan de prevención aplicado.

También que se identifique a las personas que componían los distintos equipos del operativo desplegado, todo ello, a los efectos de que se les tome declaración en calidad de testigos, y que se aporten por la Junta las comunicaciones remitidas al subdelegado del Gobierno en León así como las respuestas de este.

Por otro lado, que se soliciten a la Delegación del Gobierno las comunicaciones e informes remitidos al ministro del Interior, de Defensa y de Medio Ambiente con motivo de los incendios y sus respuestas y que se solicite a la Consejería de Medio Ambiente un informe pormenorizado de los medios técnicos y humanos empleados y los solicitados al Estado.

También que se solicite al Ministerio de Interior, Defensa y Medio Ambiente el informe y desglose pormenorizado de los medios técnicos y recursos humanos solicitados por las autoridades locales o regionales y los efectivamente enviados con las correspondientes fechas, así como los informes operativos sobre su intervención en este incendio.

Por último, que se oficie a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la investigación de la autoría de los incendios provocados con identificación de los mismos así como la investigación sobre las posibles conexiones existentes entre los diferentes focos de incendios.

Críticas al plan de Feijóo

Además, Hierro ha criticado el plan contra los incendios presentado este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que incluye, entre otras medidas, un registro de pirómanos. "Ayer veíamos como Feijóo presentaba un plan para acaba con los incendios cuando llevan gobernando muchos años en Castilla y León o Galicia con incendios casi todos los años", ha señalado.

Y ha denunciado que Feijóo hablase de "despolitizar las emergencias" el día en el que CSIF denunciaba que "por una llamada del director general se bajaba el índice de gravedad de los incendios en contra de los criterios técnicos".

"Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, como cuando el PP habla de derogar la memoria histórica y la mantiene en la Comunidad o cuando habla de despolitizar la justicia y luego pacta el CGPJ o el TC. Ese es el plan del PP, seguir estafando a los españoles y pactando con el PSOE cuestiones que luego afectan de forma directa a la vida de los españoles", ha afirmado.

Preguntado por las acciones de Vox en este sentido mientras formó parte del Gobierno autonómico, entre abril de 2022 y julio de 2024, Hierro ha recordado que el partido "no tenía competencias" en esta materia y que "hizo presión" para que se duplicase el presupuesto en prevención y extinción de incendios.

"Mientras tanto, Mañueco, que si que tenía capacidad para llevar adelante estas cuestiones, llegó a un acuerdo del Diálogo Social con UGT, CCOO y la CEOE que ya vemos de lo que ha servido. Ese es el resultado", ha lamentado.

Además, ha asegurado que Vox no está preocupado por las elecciones autonómicas que se celebrarán, como tarde, en marzo de 2026. "Nosotros ahora no estamos preocupados por las elecciones, estamos preocupados porque haya una respuesta efectiva contra los incendios", ha zanjado Hierro.