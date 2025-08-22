El portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Europa Press

Región

Podemos CyL denunciará al Gobierno de Mañueco ante la Fiscalía por su "gestión temeraria" de los incendios

La denuncia recogerá unas "actuaciones sistemáticas" que han "agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos".

Podemos Castilla y León va a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra la "gestión temeraria" en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

La denuncia recogerá, según han informado mediante un comunicado, una serie de “actuaciones sistemáticas” del Gobierno de Mañueco que “han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos”.

La formación morada avanza que entre los hechos presuntamente delictivos que trasladará a la Fiscalía destacan el “irregular entramado de las privatizaciones" en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus “consecuencias precarizadoras, el retraso consciente en adoptar instrumentos normativos o las actuaciones y omisiones que acompañaron a la reciente crisis en relación con la calidad del aire”.

Alfonso Fernández Mañueco durante una intervención en las Cortes de Castilla y León

Asimismo, recordó que el Procurador del Común, en una actuación de oficio comunicada en 2020, instó al Gobierno de Mañueco a que “se inicien a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para revisar el contenido del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León con el fin de adaptar su contenido a la normativa estatal”, como ya habían hecho varias comunidades autónomas.

Sin embargo, explicaron desde Podemos que la Junta de Castilla y León “se retrasó casi cinco años” desde el requerimiento del Procurador del Común, hasta que aprobó el Decreto 6/2025, de 27 de marzo (Plan Infocal).

En este sentido, critican que toda esta situación ha provocado "nuevas demoras en el desarrollo e implementación de las medidas protectoras".

Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos CyL, afirma que serán "contundentes ante las irregularidades en la gestión del Gobierno de Mañueco en materia de prevención y extinción de incendios. Hay víctimas mortales, heridos y daños ambientales y culturales incalculables. La gestión temeraria del Partido Popular en Castilla y León debe tener consecuencias y nuestro papel como oposición responsable es ser firmes y rigurosos".