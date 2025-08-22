Podemos CyL denunciará al Gobierno de Mañueco ante la Fiscalía por su "gestión temeraria" de los incendios

Podemos Castilla y León va a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra la "gestión temeraria" en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

La denuncia recogerá, según han informado mediante un comunicado, una serie de “actuaciones sistemáticas” del Gobierno de Mañueco que “han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos”.

La formación morada avanza que entre los hechos presuntamente delictivos que trasladará a la Fiscalía destacan el “irregular entramado de las privatizaciones" en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus “consecuencias precarizadoras, el retraso consciente en adoptar instrumentos normativos o las actuaciones y omisiones que acompañaron a la reciente crisis en relación con la calidad del aire”.

Asimismo, recordó que el Procurador del Común, en una actuación de oficio comunicada en 2020, instó al Gobierno de Mañueco a que “se inicien a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para revisar el contenido del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León con el fin de adaptar su contenido a la normativa estatal”, como ya habían hecho varias comunidades autónomas.

Sin embargo, explicaron desde Podemos que la Junta de Castilla y León “se retrasó casi cinco años” desde el requerimiento del Procurador del Común, hasta que aprobó el Decreto 6/2025, de 27 de marzo (Plan Infocal).

En este sentido, critican que toda esta situación ha provocado "nuevas demoras en el desarrollo e implementación de las medidas protectoras".

Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos CyL, afirma que serán "contundentes ante las irregularidades en la gestión del Gobierno de Mañueco en materia de prevención y extinción de incendios. Hay víctimas mortales, heridos y daños ambientales y culturales incalculables. La gestión temeraria del Partido Popular en Castilla y León debe tener consecuencias y nuestro papel como oposición responsable es ser firmes y rigurosos".