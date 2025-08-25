Mañueco defenderá el viernes en las Cortes su gestión de los incendios: el PSOE exigirá su dimisión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se convertirá este viernes en el primer presidente de una comunidad afectada por los terribles incendios que han asolado España este mes de agosto en dar explicaciones por su gestión.

Su esperada comparecencia en las Cortes de Castilla y León, acordada el pasado viernes gracias al voto favorable de toda la oposición −PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto− en la Diputación Permanente de la Cámara, se celebrará, finalmente, este viernes, 29 de agosto, a las 11:00 horas de la mañana, según han confirmado fuentes del Parlamento autonómico a este medio.

Mañueco defenderá su gestión de los fuegos que han calcinado más de 150.000 hectáreas en la Comunidad durante este mes de agosto entre duras críticas de la oposición, especialmente del PSOE, que ha anunciado este mismo lunes que exigirá el viernes la dimisión tanto del presidente de la Junta como del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Pedro González, se ha mostrado convencido, en una rueda de prensa celebrada este lunes, que Mañueco "faltará a la verdad" en su comparecencia de este viernes.

"Contará cosas incompletas o no dará respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos. Es probable que intente culpar al Gobierno de España de todos sus males, ineficacia e ineptitud", ha afirmado, calificando de "indecente" la actitud tanto de Mañueco como de Quiñones a lo largo del "desgraciado episodio" de los incendios.

González ha asegurado que el presidente y el consejero "no pueden permanecer ni un minuto más al frente de la Junta" y que "lo que tienen que hacer es irse para casa". "El próximo viernes en su comparecencia se lo volveremos a solicitar pero mucho me temo que no nos haga ni caso porque está a sobrevivir a costa de lo que sea, le da exactamente igual todo", ha señalado.

40 iniciativas del PSOE

El secretario general del Grupo Socialista ha hecho hincapié en las 40 iniciativas que ha presentado su formación ante "los desmanes" de la Junta en la gestión de los incendios de este mes de agosto.

"Queremos conocer los datos diarios de los incendios, con los recursos, la dotación y el responsable. Mañueco ha contratado con 38 empresas privadas la extinción de los incendios con lo que la coordinación está siendo un auténtico desastre", ha lamentado.

Además, ha subrayado la necesidad de conocer "si se ha procedido al desbroce en las zonas afectadas". "También pedimos toda la documentación relativa al seguimiento de los incendios, queremos conocer cómo han afectado los incendios al tipo de vegetación, saber por qué los medios aéreos no estaban operativos, las cuadrillas paradas y en qué jornadas", ha añadido.

Por otro lado, ha cuestionado si la Junta "tiene actualizado el decreto que regula el sistema de guardias". "Queremos conocer el número de horas extras trabajadas por los integrantes del operativo, las pernoctas y dónde se han llevado a cabo, si la Junta ha garantizado la higiene en los lugares de descanso y la cuantía que la Junta destina al avituallamiento", ha señalado.

"Si Mañueco no es capaz de gestionar el reparto de bocadillos entre los bomberos cómo va a ser capaz de gestionar los medios que ha solicitado al Gobierno de España", se ha preguntado.

Además, ha recordado que Quiñones "el desaparecido" afirmó que el operativo era "una estructura muy reforzada en medios, personal, infraestructura, formación, planificación y tecnología". "El resultado, desgraciadamente, está siendo el que es", ha señalado González.

"Yo le decía que teníamos información de que muchos vehículos no habían pasado las ITV y que las cámaras tardaban en girar completamente 30 minutos; todo eso se lo reprochábamos el 14 de junio a Quiñones y se reía de nosotros. El resultado a día de hoy es, desgraciadamente, que se han quemado más hectáreas que nunca en la historia", ha zanjado.