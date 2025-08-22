Mañueco anuncia una ayuda directa mínima de 5.500 euros para agricultores y ganaderos afectados por los incendios

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene una reunión con Organizaciones Profesionales Agrarias Junta de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presidido este viernes en Valladolid una reunión de trabajo con las Organizaciones Profesionales Agrarias en las que han abordado las medidas de apoyo al sector incluidas en el programa de recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

Mañueco ha trasladado "el compromiso y apoyo" del Ejecutivo autonómico y ha anunciado que los agricultores y ganaderos afectados por los incendios recibirán una ayuda directa mínima de 5.500 euros para reactivar la actividad.

Durante la reunión mantenida, y como continuación al encuentro del pasado 15 de agosto, la Junta y las organizaciones agrarias han consensuado varias iniciativas para la recuperación de un sector afectado por las llamas que durante estos días han castigado a Castilla y León.

De este modo, han establecido una compensación por la pérdida de producción agrícola que se concederá directamente a partir de los datos proporcionados por las imágenes satelitales de la superficie quemada.

La indemnización será de 18 euros por hectárea quemada de pasto; 130 por cada hectárea de cultivo herbáceo y 240 euros por cultivo leñoso. "Supone un incremento del 20% respecto a las ayudas por superficie concedidas en 2022", han asegurado.

Por otro lado, respecto a la pérdida de ganado o colmenas, será necesaria una declaración responsable del afectado. Las cuantías serán de 150 euros por colmena perdida y las indemnizaciones por animal muerto, perdido o sacrificado se establecerán de acuerdo a los baremos fijados en la normativa estatal.

En el caso del equino se asimilará a las cantidades establecidas en esa normativa para el ganado ovino.

Suministros

En cuanto a los suministros de alimentos y agua a las explotaciones ganaderas han acordado que la medida se mantendrá hasta el 30 de septiembre. Desde esa fecha, establecerán una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.

Además, en la reunión han abordado las ayudas de la PAC. En este punto, Mañueco ha expresado que se facilitará que, una vez regenerado el pasto, se permita "su aprovechamiento de forma inmediata, manteniendo la admisibilidad de estas superficies a efectos de las ayudas PAC de los años 2026 y siguientes".

Por otra parte, han avanzado que mantendrán una nueva reunión la próxima semana para continuar trabajando en el desarrollo de las medidas de apoyo al sector.