Mañueco será el primer presidente autonómico en dar explicaciones por la gestión de los incendios

La Diputación Permanente ha acordado hoy la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. De esta manera, el máximo dirigente de Castilla y León será el primer presidente autonómico afectado por los incendios que tenga que dar explicaciones por su gestión.

Mañueco prefería darlas en octubre con la campaña finalizada, pero la oposición, de diferentes posiciones ideológicas, le ha exigido hacerlo ya. El PP no tiene mayoría absoluta en esta Diputación permanente, por lo que ha salido adelante porque el resto de los partidos (PSOE, UPL-Soria Ya, Vox y Grupo Mixto) ha votado sí.

Una comparecencia que tendrá lugar la próxima semana entre el miércoles y el viernes, ya que eben transcurrir al menos 48 horas para su celebración desde su convocatoria, algo que no sucederá hasta la semana que viene por el fin de semana de por medio.

La Diputación Permanente ha abordado este viernes, 22 de agosto la petición de celebración de una sesión extraordinaria de Pleno para que comparezca Fernández Mañueco, fuera del período ordinario de sesiones, a fin de informar a la misma sobre el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta ante la “grave situación que vive nuestra Comunidad durante la presente campaña”.

Con minuto de silencio previo por el fallecimiento de varias personas en los incendios, los 18 miembros de la Diputación Permanente han debatido y votado la convocatoria. Así, ha sido 7 del Grupo Popular, 6 del Socialista, 3 de Vox, uno de UPL-Soria Ya y otro del Grupo Mixto. Solo los siete populares votaron en contra. 11 contra 7.

El Partido Popular se ha quedado solo aunque se ha abstenido en la votación. “Rechazamos esta maniobra que solo busca el desgaste político”, ha asegurado.

Además, justificó el voto de su formación a la comparecencia urgente del presidente de la Junta porque Mañueco “está al frente de todo el operativo de extinción y de la coordinación de las consejerías para el plan de recuperación”, y en estos momentos “lo primero y principal es apagar los incendios y poner medidas para recuperar esas zonas, y ya habrá tiempo para explicar lo que se ha hecho y cómo”.

"Únicos responsables"

Patricia Gómez Urbán (PSOE), como partido valedor de la iniciativa valorada hoy por la Mesa de las Cortes, ha afirmado que tanto Mañueco como Suárez-Quiñones “los únicos responsables de todo lo que está pasando” ante la ola de incendios que asola el noroeste de la Comunidad.

Gómez Urbán ha acusado a ambos mandatarios de “soberbia” por no haber escuchado a los bomberos forestales y a los grupos de la oposición en las Cortes cuando llevaron una ley para garantizar un operativo de incendios público y permanente”, y apuntó también que desde la Junta “no han aprendido nada” de lo sucedido en 2022 con los fuegos que arrasaron la Sierra de la Culebra zamorana.

También ha reprochado que Mañueco tardara cuatro días en aparecer para dar explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. “Que dé explicaciones ya y no cuando a él le venga bien, sino a Castilla y León. Va a tener que dar muchas explicaciones”.

El portavoz de Vox, David Hierro, preguntó si Mañueco “también se va a pasar al plasma o al bar de enfrente, como Rajoy”, y matizó que la frase ‘El pueblo salva al pueblo’ debe incluir un “solo” al inicio, porque “cuando el Estado no existe, desaparece de las necesidades más básicas, que son la protección de la vida, de la propiedad privada”. Explicó que su familia es de Guardo (Palencia) y hay “gente de las Cortes” que le ha preguntado por los problemas de salud de su padre, que ha sufrido los incendios. “Nadie del PP, nadie del PP”, incidió.

En representación del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha asegurado que “ahora el máximo responsable es Mañueco, porque el que lo era antes, Suárez Quiñones, ha desaparecido”.

Luis Mariano Santos, de UPL-Soria YA, quiere pedir explicaciones al presidente por un operativo que “no está siendo suficiente” y que además mantiene a sus trabajadores “en condiciones precarias”.

Además, al inicio, Pollán transmitió un “sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de los fallecidos” en los incendios de la Comunidad, motivo por el que se guardó un minuto de silencio por parte de los asistentes.